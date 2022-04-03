Судьи украли внимание в матче «Краснодар» — «Динамо». Прощали фолы и назначили решающее пенальти

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вчера, 16:34

Не все свистки ошибочные, но рефери заметнее футболистов.

Алексей Сухой и Артем Любимов – в центре внимания

Главный судья и арбитр VAR приняли ряд решений, которые вызовут реакцию как минимум «Краснодара», хотя представителям «Динамо» тоже можно не молчать. Например, Кривцова стоило удалить за второй фол на желтую карточку. Непонятно, почему Сухой не отреагировал. Повторы в том моменте запрещают смотреть правила, и это неумное ограничение, ведь вторая желтая тоже приводит к игре в меньшинстве, нет разницы с прямой красной.

Сторожук в итоге заменил Кривцова, чтобы не остаться в меньшинстве. «Краснодару» в том моменте помогли, а вот когда Варела не успел к мячу и нарушил правила перед собственной штрафной, то Сухой упустил шанс назначить стандарт и показать желтую карточку уругвайцу. Ошибка рефери, которую не мог исправить VAR – проверяли фол лишь на предмет прямого удаления, а оснований для такого решения не было. Но эти два эпизода, как и падение в штрафной Грулева, меркнут перед ключевыми моментами

Смолов уходил с мячом из чужой штрафной площади, а чужая рука перекрыла ему путь. К самому фолу нет никаких вопросов. Но где нарушены правила? Поскольку сейчас на ТВ стало меньше профессионалов, то зрителям крутили сто раз повтор на скорости, который не позволяет определить, была ли рука, схватившая футболку, над линией штрафной площади. Лишь когда использовали стоп-кадр, стало понятно, что мог увидеть Любимов.

Фол начался с касания ладоней тела форварда – это тоже фол, а захват был лишь продолжением. Буквоедское решение, но возможный повод указать на «точку». Другое дело, что футболисту «Краснодара» стоит задать вопрос, зачем хватает человека, который уходит от ворот Сафонова? Фомин не праздновал гол бывшему клубу, зато бьет с «точки» Даниил без промаха. А вот рефери в РПЛ начали мазать. Странное судейство в чемпионате России стало нормой. Сегодня были очевидные фолы, которые не фиксировались.

Видели запоздалые решения. О пенальти на Смолове все скажут, но если бы показали нормальный кадр из «офсайдной» камеры и остановили вовремя, то можно было увидеть, где был фол, а в динамике разобраться сложнее. И в концовке произошло резонансное событие. «Динамовец» «пересек» траекторию движения Ионова, коснулся соперника сзади. Вот только Алексей упал не в сторону, куда его якобы сбили, явно «рисовал» фол. Снова место для споров. Сухой и Любимов не поставили пенальти в ворота Шунина, и теперь ждем вердикта ЭСК РФС .

«Краснодар» выдохся, теперь это середняк

- Понятное состояние. Невозможно вырвать легкие, сердце и почки из футбольного организма, а потом наивно верить, что воодушевления и сплочения хватит надолго. Подобные эффекты всегда временные. Ионов уже в перерыве выглядел, словно сажал картошку полдня, а командные скорости выдавали класс нового состава.

- «Горожане» не «молодая команда». Мартыновичу 34 года, Чернову – 29, Петрову – 31, Ионову – 33, Ильину – 29. Молодежь компенсирует отъезд легионеров, но это просто максимально российский состав с парочкой иностранцев. Никакой «перспективности» нет, поскольку многие, как Сафонов, ищут себе новый клуб. Дело лишь в цене, зимой за Матвея запросили дикие деньги.

- Нигериец Окоронкво, который раньше играл за второй состав, немножко оживил футбол «быков» по флангу – его заявили, поскольку разрешили «сквозную заявку» из-за потери легионеров. Но 18-летний парень не спасет, когда более опытный соперник «окапывается», удерживает результат и играет без мяча. «Краснодар» отдал много передач после перерыва, но лишь несколько из них были обостряющими.

- Появление на замену Газинского тоже улучшило игру «Краснодара», но в пределах допустимого для «Динамо». Гости теоретически могут ввязаться в чемпионскую борьбу, если «Зенит» ошибется, а вот «горожане» бьются с ветряными мельницами в надежде, что к лету часть личных активов Галицкого разблокируют, сможет содержать клуб, как привык раньше.

«Динамо» не то, что было в прошлом году

- В этом поединке нельзя никого выделить. Черновая работа Шиманьски бросалась в глаза, да и Бальбуэна неплохо снимал второй этаж. Но это как хвалить Смолова за пенальти. Игроку соперника достаточно было не трогать форварда, который сам выходил из штрафной площади. Так что два-три футболиста «Динамо» выполнили задачу-минимум, и на этом положительные оценки завершились.

- Независимо от рассказов руководителей, тренеров и игроков, в РПЛ что-то сломалось. Уровень футбола ужасный. Даже команда, которую есть за что похвалить – ЦСКА , играет скорее отрезками, стандартами, взрывами. А у «Динамо» что поражение от «Спартака», что нынешний матч с единственным голом с пенальти – как под копирку. Ни скорости, ни драйва, ни множества моментов. Сумбурный футбол в исполнении двух команд.

- Шварц может сказать, что встретили сложного соперника, но это ведь неправда. «Краснодар» не тот, который готовил Фарке со своими свежими идеями. Играли против обескровленного оппонента, поэтому отсутствие комбинаций, давления, игры первым номером расстроило Шварца. Сандро нервничал на бровке и часто давал подсказки. А его коллега чесал лицо и стоял с перекрещенными руками – не понимал, что еще можно сделать, когда москвичи сжигают время в ожидании финального свистка.

Цифровое измерение поединка

- 7 матчей без поражений у «Динамо» против «Краснодара». Серия началась двумя ничьими, а теперь добыли пятую подряд победу. Классический неудобный соперник, хотя предыдущие матчи были другими. Иногда Лещук или Шунин отчаянно спасали, иногда смотрели на триллер – как 2:3 годом ранее. Теперь же две подряд победы «Динамо» со счетом 1:0.

- Счет по точным ударам – 3:5. Команда Шварца сильнее по составу, поэтому такая статистика не должна удивлять. «Краснодар» автоматически заточен на контроль мяча – после перерыва соотношение было 66 к 34%. Но при этом конкретики намного больше не стало. Появились подходы к воротам Шунина, но Антон абсолютно точно не герой матча.

- 0 точных ударов нанесли все центральные форварды в этом матче у двух команд. Там было шесть человек. Не бил метко по воротам ни один, от юного Окоронкво до опытного Смолова. И через Сперцяна, который иногда выполнял функции центрального нападающего. Пожалуй, это все самое важное, что можно сказать о поединке, после которого снова поднимается вопрос качества и адекватности судейства после зимней паузы.