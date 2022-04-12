«Мы до сих пор верим в Лукаку». Ромелу поник в «Челси», СМИ предрекают уход летом

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вчера, 11:30

Или ждать камбэка?

Карьеру Лукаку в «Челси» смело можно поделить на до и после скандального интервью. С начала 2022 года твердая позиция Ромелу в старте команды стала терять вес. А с марта бельгиец, купленный летом за 113 млн евро, и вовсе примеряет роль запасного.

Ром совсем не похож на себя образца сезона-2020/21. Той уверенности и заряженности, которые он демонстрировал в футболке «Интера», не было заметно и осенью. Неудовлетворительную игру в январе емко отметил бывший форвард «Лацио» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио:

Я увидел слабого спортсмена, который сдаётся через шесть месяцев после своего перехода в новый клуб. Потому что, возможно, Лукаку перешёл в «Челси» слишком высокомерным из-за того, что он не осознает разницу чемпионата Италии и Англии. Он выигрывает Серию А в качестве главного героя в «Интере», но Лукаку — это не Месси или Марадона. Если бы Сапата был в «Интере» вместо Лукаку, они все равно выиграли бы Скудетто.

Конечно, новый коллектив и тактика нового наставника меняют многое, но опыт и характер должны нивелировать все минусы. «Челси» прекрасно обходится без Лукаку, отряд не заметил потери бойца. Это видит и сам Ромелу, оттого в прессе уже не первый месяц бродят темы о возможном уходе игрока предстоящим летом.

Принял решение

Совсем недавно Томасу Тухелю задали очередной вопрос о ситуации Лукаку в команде, на который был дан очередной корректный ответ:

Мы купили Ромелу, поскольку верили в него. И мы до сих пор в него верим. Вины Ромелу в поражениях от «Брентфорда» и «Реала» нет, его даже не было в старте на эти матчи. В кубковых соревнованиях мы боремся до конца: примем участие в полуфинале Кубка Англии, мы выступили в финалах Кубка лиги и клубного чемпионата мира. Мы претендуем на попадание в топ-3 в лучшей лиге мира. Матч с «Реалом» был тяжелейший, нельзя возлагать ответственность лишь на одного футболиста. Мы работаем над ситуацией. У нас были причины потратить такую сумму, у него были причины перейти в «Челси» и дополнить свою историю в этом клубе. Она продолжается.

Ждать от Тухеля более резкого и более правдивого ответа о положении дел Ромелу можно, порой немец рубит правду матку, но может, и действительно верит в игрока. Football Insider в конце марта утверждал, что Лукаку твердо решил покинуть «Челси» летом. Испанский As в то же время сообщил, что бельгиец уже оповестил своих партнеров, что собирается вернуться в «Интер» в летнее трансферное окно. Конечно, моментально появились и опровержения, однако сомнения и обилие возможных вариантов должны влиять на игрока.

ПСЖ — претендент №1

Переход в парижский клуб, действительно, мог бы повлиять на уверенность Ромелу. Темп, уровень защитников и класс игроков АПЛ выдерживают не многие, во Франции же Лукаку при должной форме и отсутствии травм явно претендовал бы на 1-е место в топе бомбардиров.

Football Insider запустил информацию, согласно которой ПСЖ рассматривает трансфер бельгийца в связи с вероятным уходом Килиана Мбаппе, а Ромелу, недовольный своей ситуацией в «Челси», не против сменить команду.

Также с интересом к Лукаку связывали «Атлетико», которому понадобится центральный форвард в связи с возможным уходом Луиса Суареса, однако представить нападающего типа Ромелу в команде Диего Симеоне, в которой игроки атаки часто становятся игроками защиты, очень тяжело. Ленивый прессинг габаритного нападающего вряд ли впечатляет Эль Чоло.

О попадании бельгийца в шорт-лист «Барселоны» в прошлом месяце сообщил Mundo Deportivo. Каталонцы рассматривают варианты на позицию центрфорварда, которую очень хочет закрыть Хави, в команде которого голы пока приносят вингеры и хавбеки. Но, судя по всему, выбор каталонцев пал на другого, более забивного нападающего.

Двоякая ситуация

Непростое финансовое положение «Челси» на фоне санкций в отношении Романа Абрамовича также накладывает свой отпечаток, при худшем развитии событий клубу понадобятся деньги летом, а продажа дорогостоящего форварда, не показавшего того уровня, которого многие ждали, может стать абсолютно логичным вариантом.

Тем не менее, на бумаге положение Лукаку в стане «синих» не выглядит удручающим, только недавно Кай Хаверц обошел его по голам за сезон, забив 13-й. Проблема лишь в том, что 5 голов Ромелу пришлись на Кубок Англии и КЧМ , а высоких показателей, несомненно, всегда ждут в чемпионате и Лиге чемпионов.

Возможный уход Тухеля по окончании сезона и назначение специалиста с другим видением игры могут вдохнуть жизнь в ситуацию Рома, однако здесь большое значение играет и уровень АПЛ , стиль игры АПЛ , при которых немолодые игроки, большую часть карьеры выступавшие в лигах «послабее», начинают теряться.

Недавно бывший нападающий «Интера» Альдо Серена провел параллели между Лукаку и Каримом Бензема: