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Гипнотизирует вратарей, рад уходу Роналду и побил рекорд Фонтена. Бензема превратился в легенду

вчера, 10:13
Бензема

Третья фаза в карьере «анфан террибль».

Всё плохое, что говорили о Бензема – правда

Сейчас станет популярным известный жанр: как могут хвалить Карима все, кто его раньше ругал? Очень просто. В футболе один и тот же вратарь Менди может совершать безумные сэйвы и допускать обидные ошибки. Все они люди. Промахи Бензема помним, характер тех ошибок эксперты давно разобрали. Нежелание видеть плохое свойственно лишь людям, которые попали под чужое влияние и состоят в чем-то, вроде культа.

Все остальные решают, что плохо, а что хорошо. Бензема был крутым коротко стриженным молодым футболистом из «Лиона», этого не отнять. «Ткачи» разбираются в нападающих. Поскольку вырос в небогатом районе, то с детства связан с криминальными элементами, мелкие бандиты – его друзья. У Карима большая тяга ко всему блестящему и дорогому, как у хип-хоп артистов. Наделал глупостей в отношениях. Имеет пятно на репутации в виде связи с малолетней проституткой.

Святого из него лепить поздно. Но все эти факты, как и участие в шантаже Вальбуэна, нужны для понимания, почему «анфан террибль» не перескочил сразу из фазы талантливого принца на трон короля нападения в «Реале». Бензема с юности был слишком дерзким. Каждый новичок первой команды «Лиона» «толкает речь». Юный игрок обратился к ветеранам со словами: «Я пришел, чтобы занять ваше место». Тогда ему было семнадцать лет, а уже в 2007-м году Бензема забил 31 мяч в 52 играх за «ткачей».

Через год сэр Алекс Фергюсон завел с Каримом беседу в подтрибунном помещении, убеждая перейти в «Манчестер Юнайтед» (шотландец явно провел параллели с покупкой другого знакового француза — Кантона). Официальным представителям «Лиона» пришлось оттащить Бензема от тренера силой, ведь Ола рассчитывал заключить сделку с Пересом. Но мало кто предполагал, что «Реал» получил не просто очередного форварда, а гвардейца клуба.

На Бензема давил статус Робина при Бэтмене

Вы, скорее всего, знаете, как зовут Бэтмена – Брюс Уэйн. А как зовут Робина? Поисковики подсказывают, что персонажа именуют Ричардом Грейсоном, впервые это имя слышу. Робину никогда не выйти из тени главного супергероя. Вот так было у Бензема, когда вместе с Роналду и Кака приехал в Мадрид в одно межсезонье. Перес рассчитывал получить полноценную атаку, но бразильский аристократ сломался быстро – Кака не заиграл в тени Роналду.

А вот Карим наступил на горло эгоизму на поле и много лет помогал Криштиану сиять. Те 35 млн евро, как и зарплату, француз отработал много раз. «Реал» проиграл немало больших матчей, но затем начал побеждать. Бензема нередко был одним из проводников в мир больших трофеев. Дело даже не в том, что именно Карим воспользовался сотрясением Кариуса в финале против «Ливерпуля». И не в том, что был тактической разменной монетой в финалах Лиги чемпионов до этого.

Смысл в том, что Бензема не сдался в сложных обстоятельствах. Его считали новым Николя Анелька – талантливый француз, считает себя большой звездой, а забивает меньше, чем хотелось бы тренерам. Моуриньо унижал Карима публично, когда после травмы Роналду заявил, что раз у него нет больше пса, то приходится брать на охоту кота. Но вспомните, с чего начинали. Бензема далеко не всегда был профессионалом, его дерзость не сочеталась со старательностью и меткостью.

Проще говоря, отрезками Карим смотрелся ужасно. Это сейчас у Карима соотношение голов к точным ударам 0.44, без учета пенальти забивает по 0.76 гола в среднем за последний год, а еще создает моменты пачками. Но бывали сезоны, когда показатель голов к метким попыткам падал в два раза, хотя там каждая сотая на счету. Впрочем, нет худа без добра. Со временем форвард обжился в роли Робина, ведь 47 из 451 гола Роналду в «Реале» создали благодаря голевым передачам Бензема.

Выиграл от ухода Роналду, но теперь нужны трофеи

Дешам вернул Бензема в сборную Франции, хотя на Евро-2020 крутая игра форварда не помогла выйти в финал. «Реал» год назад вылетел по пути в финал ЛЧ. В Эль Класико «Барселона» показала, как выглядит «Реал» без Бензема – выиграла в гостях со счетом 0:4. Но понимание ценности Карима или его хет-трики против ПСЖ и «Челси» не равны трофеям. Знаем истории сказочных индивидуальных сезонов, которые не имели четкой точки в виде большого трофея.

Бензема явно будет готовиться к ЧМ-2022 в Катаре, чтобы отыграться за все унижения и отторжение со стороны французов. Но противоречивость этой части его карьеры не мешает однозначно заявить, что теперь капитан «Реала» — лидер большой, солидной команды. Хет-трик в ворота Менди – событие, как и новый рекорд для французов в еврокубках в одном сезоне. Карим превзошел достижение великого Жюста Фонтена.

Но выделяет его мелкий эпизод. В одной из контратак «Реала» в дождливом Лондоне Бензема отдал передачу пяткой на большой скорости. Сделал это так искусство и естественно, что лишь мадридский дух промахов, который переселился из Карима в Винисиуса, помешал направить мяч в ворота «Челси». Бразилец замешкался, тогда как француз позже бил без промахов головой и устроил очередной акт прессинга вратаря с последующей ошибкой. От Кариуса и Ульрайха до Доннаруммы и Менди, кто только не страдал от инстинктов Бензема.

А защитники удивлены его работоспособностью. Роналду — пожиратель ударов, поэтому рядом с ним у Бензема было меньше шансов. Не говоря о возможности реализовать пенальти, как сейчас. Возросшая результативность – теперь у Карима 37 голов за сезон, его личный рекорд в «Реале», не удивляет совершенно. А вот то, как Бензема действует без мяча и насколько сильно влияет на структуру игры «Реала», снова поражает. Если раньше был одним из лучистого оркестра, то теперь это дирижер.

Карим с юности является форвардом мирового уровня, но теперь становится великим. Успеет побить парочку рекордов. Играет за «Реал» тринадцать лет, смело претендует на включение в пантеон клубных легенд. У Бензема получилась довольно непростая трансформация из талантливого хулигана в повзрослевшего профессионала, с чем его можно поздравить. Расчетливый, техничный и умный нападающий, который, в отличие от некоторых, еще и напарников видит.

Бензема чувствует футбол, и за такими игроками всегда приятно наблюдать. Вчера Нойер заигрался, а Морено не сумел со своей половины попасть в ворота «Баварии». А вот Карим дождался чужой ошибки и забил свой третий мяч в Лондоне. Пускай гостевые голы не дают больше преимущества, как раньше, но «Реал» получил явную фору накануне сложного ответного поединка.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:34
Бенз очень умный игрок, очень работоспособный игрок. Онотлично читает игру. Постоянно смещается на фланги, отходит в оборону. Но когда мяч в атаке, он на острие сам.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:33
Ты главное с ветки не пропади в этот день
faneng
faneng
вчера в 16:31
Я очень рад за Бензема. Он - самая недооцененная звезда современного футбола.
Девять лет он играл в тени Роналду - и ничего, не роптал, не завидовал, а просто исправно подносил Роналду снаряды, помогал ему.
Шесть лет он сидел в отлучении от сборной Франции из-за темного дела Вальбуэна - и ничего, когда Дешам снова вызвал его - Бензема охотно вернулся в сборную без каких-либо обид.
Это очень скромный игрок, очень полезный, очень умный.
chocopie748
chocopie748
вчера в 12:27
Пятиминутка оффтопа - давайте поясним Вадиму за супергеройские комиксы: каноничных Робинов было 3 - Грейсон, Дрейк и Тодд; такое (несколько существ носят одну маску, грубо говоря) вообще не редкость для ДС/Марвела, бывали случаи куда веселее.
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 12:24
Бэнз - красавчик! Мяч ему!!!
Рома Олейник
Рома Олейник
вчера в 12:20
Про имя Робина рассмешило, конечно )) Тут просто надо в теме быть. Кисимяку на ютубе смотри, автор ))
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 12:11
БЕЙзеМа!

«Это волшебные ночи, как на днях на «Бернабеу» против «ПСЖ», — сказал он по испанскому телевидению после матча. «Сегодня мы вышли, чтобы победить, чтобы показать, что мы — «Реал Мадрид». Все сложилось для нас хорошо, мы играли хорошо с первой минуты до последней.

«Это очень важные голы. Я счастлив, что забил третий гол, так как пропустил один в первом тайме, и я думал об этом моменте, потому что очень важно забивать голы. Потом я забил еще один и очень счастлив».
eleven LC
eleven LC
вчера в 12:10
Карим превратился в настоящего футбольного киллера,каким он небыл при Роналду
А сейчас он просто лучший в мире футболист!
BIOMUTANT
BIOMUTANT
вчера в 11:22
    NOVA
    NOVA
    вчера в 11:13
    Бенз лучший конечно, жаль не всегда идет игра и не всегда получается забивать роскошные голы, но когда игра у него идет, то все в порядке!! вот прошлый ЗМ заслужил лева конечно, а не гном, а этот ЗМ должен получить Бенз, если не сбавит темп в игре и завоюет трофеи с Реалом и хорошо выступит со сборной!!! удачи, побед и без травм конечно же!!!
    shlomo
    shlomo
    вчера в 10:31
    Спасибо за статью...Шоу Бензема . Второй хет-трик подряд – в плей-офф ЛЧ за Реал забивает только он. Монстр Карим Хет-трикович! Ну что, новая живая легенда Реала? Столько лет его называли поленом, а как теперь просто феерит (помню как он по пустым Валенсии не забивал... но он улучшил свою игру, профессионал). Шикарный перформанс от Карима! Браво! Тащит Реал голевыми подвигами в очередной полуфинал при поддержке нестареющего Модрича, и других топов вроде Вальверде. Помню во время финала ЧМ 2002, когда Роналдо забивал Кану, кажется одним из комментаторов был Бубнов и он сказал, что бразилец буквально гипнотизирует вратарей. Сегодня я в очередной раз убедился, что Карим взял эту черту у своего кумира. Фантастический игрок, без него очень тяжко, нужно, чтобы в похожей форме продержался до конца сезона, а там и ЗМ не за горами.
    Elliada
    Elliada
    вчера в 10:28
    Сравнение с Бэтменом это чересчур. Бэтмен не эгоист и может работать в команде. Уход балласта пошел на пользу Реалу и Бензема.

    Но против Сити Бензема не поможет
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 10:22
    Бензема красава,бей рекорды!
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