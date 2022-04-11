Голландский поклонник Роналду из Нигерии. Груневельд – возможно, будущая звезда МЮ

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сегодня, 00:10

В 25 лет он начал стремиться к статусу звезды. «Соккер.ру» — о позднем раскрытии «джокера» из «Вильярреала».

Соучастник успеха

Последние успехи «Вильярреала» принято связывать с именем главного тренера команды Унаи Эмери. Как известно, диапазон «от триумфа до провала» у него один из самых больших среди известных тренеров. И, кажется, что работа с «желтой субмариной» пока ближе к созданию положительного образа. Но как обычно бывает, успех команды, от которой этого не ждут, связан не только с именем тренера.

Точнее, обычно тренер, вытаскивая команду на вершину, раскрывает и персональных героев. О таланте и мастерстве некоторых из них мы уже знали: от Парехо до Альбиоля и от Рульи до Морено. Но, пожалуй, главным действующим лицом, главным открытием «Вильярреала» в нынешнем сезоне стал голландец Арно Данжума Груневельд. У 25-летнего вингера в этом сезоне 14 голов в 30 матчах за «Вильярреал», а также статус одного из самых желанных топ-клубами футболистов на своей позиции. Так что есть смысл присмотреться детальнее. Поскольку после его победного гола «Баварии» в Лиге чемпионов молчать уже просто нельзя.

Позднее раскрытие

Наверняка вам бросился в глаза возраст. 25 лет. И мы говорим о каком-то раскрытии. Современный футбол нас избаловал тем, что уже в 16-17 лет раскрываются будущие гении и кудесники мяча, «новые Месси», «новые Роналду» и так далее. Потом большая их часть благополучно сгинет во вторых дивизионах, но этот информационный поток и «гонка вооружений» создают ощущение, что в 25 лет футболист уже старый и ничего нового миру показать не может. Груневелд как раз имеет все шансы разрушить этот современный стереотип.

Сейчас «Вильярреал» как никогда за последние годы близок к полуфиналу Лиги чемпионов. И мы говорим об этом всерьез только благодаря голу Данжумы. Это был его 14-й гол за команду в нынешнем сезоне. Что как-то не вяжется со статусом вечно страдающего от травм экс-футболиста «Борнмута», который за него провел 15 матчей в Премьер-Лиге и не забил ни одного мяча, пока клуб не вылетел в 2020 году.

У Груневельда была туманная перспектива осесть в пучине Чемпионшипа, но он взял себя в руки и забил там в минувшем сезоне 17 мячей, чем привлек внимание тех скаутов, которые бегают не по верхам, а заглядывают порой и поглубже. Правда, «Вильярреалу» пришлось заплатить вполне себе «английские цены» — 21,3 миллиона фунтов за футболиста Чемпионшипа, который себя никак не проявил в Премьер-Лиге, а до этого мелькал лишь в «Брюгге», НЕК и ПСВ .

Повышение ставок

Сделка кажется как минимум рискованной и сомнительной. Но тут нужно кивнуть в сторону агента игрока. Майкл Джармен сумел отлично поторговаться:

Данжума один из лучших талантов своего поколения. Лично я считаю его одного уровня с Мбаппе. Но судьба распорядилась так, что мир узнаёт о нем только сейчас. Очевидно, что Данжума хочет выигрывать трофеи. Поэтому в его будущем возможно все. Но сейчас он очень доволен всем в «Вильярреале» с Эмери. Остальное не имеет значения.

Джармен не зря упомянул Эмери. Вклад Унаи в развитие Данжумы неоценим. Именно он поверил в талант 25-летнего голландца с нигерийскими корнями, который сверкнул лишь эпизодически. Сам игрок понимает, кому обязан:

Эмери помогал мне с самого начала, поэтому я не могу ни на что жаловаться. Он наш лидер, наш рулевой, он всегда придумывает план. Унаи был очень четок, когда объяснил, как и чему я могу у него научиться. Я понял, что работа с Эмери даст мне толчок к лучшему пониманию игры. Мы с ним говорим каждый день. Он гений стратегии.

Агент не зря говорит о будущем, потирая руки от предвкушаемых гонораров. За Данжумой следят многие топ-клубы, но «Вильярреал» предусмотрительно подписал с ним контракт до 2026 года, а в договоре прописана сумма отступных в размере 64 миллионов фунтов стерлингов.

Следующий шаг

Понятно, что среди интересующихся есть и клубы АПЛ , так что для них такая сумма вполне по плечу. Сам Груневельд рассуждает вполне по-взрослому, излишне не кокетничая и не изображая верность до гроба «Вильярреалу»:

Я стремлюсь к самым статусным наградам в карьере и хочу играть на высочайшем уровне. Если это означает игру в Лиге чемпионов, то я буду там себя проявлять, если придется играть в Английской Премьер-Лиге, то постараюсь там это сделать. Сейчас я в «Вильярреале», чтобы снова о себе напомнить. Но я прекрасно представляю себе следующий шаг.

Английская и испанская пресса считает следующим шагом Груневельда – «Манчестер Юнайтед». Особенно если главным тренером МЮ летом станет Эрик тен Хаг – соотечественник Данжумы. С одной стороны, работа с соотечественником добавляет приятных бонусов, с другой – переход под конкретного тренера, который ранее не работал в Англии, в такой сложный клуб, в такой сложный период – это большой вызов.

Глубоко копать не нужно. С примерно такими же чувствами встречали в МЮ Депая, а он там скис, потом перезагружал карьеру в «Лионе». А где сейчас ван де Бек? И это только голландцы последних лет. Так что Груневельду предстоит серьезно поразмыслить над своим следующим шагом. Одно дело творить чудеса в «Вильярреале», где ты и твоя команда – темные лошадки, а другое дело – пытаться возродить гиганта на «Олд Траффорд». За последние девять лет о его неповоротливое тело многие тренеры и игроки поломали зубы.

Но с МЮ Данжуму связывает отношение к Роналду:

Я большой поклонник Криштиану. Всегда равнялся на него и уважаю его многие черты. Он остается для меня источником вдохновения. Когда ты можешь себе позволить выйти на одно поле со своим кумиром – в его команде или в команде соперников – значит, ты идешь верной дорогой.

Понимание стиля

Впрочем, Груневельд старается относиться к своим способностям и к их раскрытию без юношеского максимализма, более взвешенно, что раскрывает в нем несколько более взрослого человека, чем тех самых коллег по цеху, которых все превозносят в 16-17 лет. Работа с Эмери и равнение на таких игроков, как Роналду и Мбаппе, делают стиль Данжумы даже в 25 лет, когда в целом он уже должен быть сформирован:

«Я предпочитаю играть слева, иметь возможность смещаться к центру. Считаю, что это моя оптимальная позиция. Но я знаю, что могу играть и в роли центрофорварда, и в паре, и на фланге. Современным игрокам нужно иметь разные характеристики и играть на разных позициях, потому что чем выше уровень игры, тем больше инструментов вам нужно для победы. У меня физические данные как у Мбаппе. Их еще можно развивать и развивать.

Мне кажется, что я могу играть одновременно на двух позициях, но все зависит от плана и желания тренера. Думаю, что именно моя универсальность привлекла Эмери. На тренировках я с ним работаю на разных позициях, над особенностями игры на них. Моя главная характеристика – непредсказуемость. Когда ты можешь обводить, отдавать точные передачи, внезапно бить по воротам, прорываться на скорости, соперник просто не будет знать, на чем сосредоточиться. Важно лишь отточить свои инструменты и понять, какой из них в нужный момент включить».

Непредсказуемость – подходящая характеристика для всего, что связано с Данжумой, который родился в Нигерии и прожил там до четырех лет. Непредсказумой была его карьера до сих пор, пока не пошла планомерно в гору. Но кто знает, что с ней станет завтра? Вдруг это будущая звезда с поздним раскрытием? Или, может, игрок, блеснувший в команде-середняке с конкретным тренером, и не более? Посмотрим. Но для этого сначала кому-то нужно заплатить 64 миллиона фунтов. Претендентов хватает. И не только из Манчестера.