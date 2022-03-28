Милое лицемерие от Погба. Соскучился по трофеям в МЮ и хочет бороться «за что-то важное»

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вчера, 15:05

Признание за три месяца до окончания контракта.

Поль Погба выражает разочарование

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба за последние годы часто выглядел недовольным, играл через силу, постоянно назывался инсайдерами футболистом, у которого есть проблемы с клубом. И вот, за три месяца до окончания контракта с «Юнайтед» Погба взял слово и фактически подтвердил все слухи, ходившие на протяжении последних лет:

По правде говоря, были трудные времена, особенно когда я играл в Манчестере. Когда я не играл, или когда результатов не было, приезд в сборную Франции давал мне толчок. Как бы я оценил свой сезон? Это сложно, потому что многое произошло, начиная со смены тренера и заканчивая моей травмой. Мы больше не боремся за титул, так что оценю нейтрально. Я хочу выигрывать титулы, я хочу за что-то играть. Будь то в этом году или даже в предыдущих, мы ничего не выиграли. Вот что, в конце концов, печально. Насчет моего будущего ничего не решено. Я могу принять решение завтра, могу во время трансферного окна. Я хочу прийти в себя и хорошо закончить сезон.

Поль подтверждает все наши догадки и домыслы, говоря о «трудных временах» в Манчестере. Показательно, что Погба сжал зубы и отважно переносил все невзгоды ради своего роскошного контракта в МЮ , а громкое заявление сделал за три месяца до обретения статуса свободного агента. В прошлом только Мино Райола грозился увезти Поля с «Олд Траффорд», но дальше угроз дело не пошло. Несложно догадаться почему.

У «Манчестер Юнайтед» пятилетняя трофейная засуха

В 2016 году «Манчестер Юнайтед» сделал Поля Погба самым дорогим футболистом на планете, заплатив за него 105 миллионов евро «Ювентусу». В первом же сезоне с манкунианцами француз выиграл два трофея под началом Жозе Моуриньо — Кубок Лиги и Лигу Европы. Прямо скажем, для успешного топ-клаб это второстепенные кубки, хотя для начала все равно получилось неплохо. Вот только продолжения не последовало.

С 2017 года «Ман Юнайтед» не выиграл ни одного титула, в этом сезоне рассчитывать на пополнение музея новыми кубками тоже не приходится: в Премьер-Лиге будет за счастье попасть в топ-4, из Кубка Англии и Лиги чемпионов МЮ уже вылетел. Таким образом, трофейная засуха гарантированно продлится до пяти лет, а это самая большая пауза для «Манчестер Юнайтед» за последние 40 лет.

Шесть лет Погба в МЮ : 226 матчей, 2 трофея, 200+ причесок

Таким образом, пятилетняя трофейная засуха на клубном уровне и у Поля Погба. Не удивительно, что у амбициозного футболиста это вызывает определенную усталость. Удивительно, что только сейчас, когда контракт на исходе, а не раньше. Выраженное футболистом вслух желание завоевывать трофеи не является редкостью в мире футбола. Обычно об этом говорят игроки, которые добились прогресса в средних клубах и переросли уровень партнеров. Часто их слова находят понимание и отклик. В случае Погба все иначе.

Поль не вчера и не сегодня занял в «Манчестер Юнайтед» нейтральное положение, он как бы «над схваткой». И это сложно принять, ведь пять лет неудач МЮ — в том числе ответственность Погба, которого сделали самым дорогим футболистом на планете и который должен был занять место в центре команды и проекта. Поль иногда козырял мастерством, но чаще ему не хватало профессионализма и лидерских качеств.

Смещение приоритетов и вечная демотивация

Погба — спринтер по футбольным меркам. Дидье Дешам сумел заинтересовать команду на чемпионате мира 2018 года, и Поль провел блестящий турнир, но для «Манчестер Юнайтед» на длинной турнирной дистанции он бесполезен и даже вреден, ведь часто создавал разницу между ожиданиями и реальностью. Фанаты МЮ не назовут пятерку великих матчей Погба за клуб, зато пошутят о мировом рекорде по количеству причесок.

Регулярная смена имиджа волнует Погба больше, чем спортивные достижения. У Каземиро, Крооса и Модрича за аналогичный период три победы в Лиге чемпионов и четыре прически на троих, да и то потому, что Лука однажды проспорил и вынужден был состричь свои локоны. В итоге имеем дело с футболистом, который по финансовым запросам и статусу должен претендовать на роль лидера, а на деле является дорогостоящей головной болью. Параллели с Неймаром очевидны. Такая же проблемная звезда.

Конечно, нужно говорить не только о вине, но и беде Поля, ведь он признавался, что испытывал трудности с психическим здоровьем, впадал в депрессию, одновременно выпадая из нормальной жизни. Человеку нужна помощь, в команде для него должны быть созданы надежные точки опоры, чтобы он мог проявлять свои лучшие качества. И все равно нет никаких гарантий в эффективности Погба. Как бы цинично это ни звучало, но топ-клубы априори ставят себя в проигрышное положение, связываясь с такими талантами — недостаточно зрелыми и с ментальными особенностями.

Кто готов заняться перевоспитанием Погба?

Можно минимизировать проблемы человека и его негативное влияние на коллектив или пустить все на самотек, но сделать его другим не удастся. Просто в более благоприятной среде периоды ремиссии будут больше, а обострения — короче. Главный парадокс заключается в том, что Погба хочет бороться за трофеи, но при этом его появление в любом и амбициозных клубов скорее сократит шансы на эти трофеи, чем наоборот.

Погба уже не мальчик, ему 29 лет, и клубы, которые готовы предложить ему контракт, точно понимают, на какие риски придется пойти. Кроме того, это будет недешево: Райола потребует огромный подписной бонус, претензии на высокую зарплату тоже сохраняются. «Реал» и «Ювентус» фигурируют в числе соискателей подписи Погба по старой памяти, а еще, чтобы выбить побольше денег из ПСЖ или «Ньюкасла».

Поль уже сейчас может подписать контракт с новым клубом, но выдерживает театральную паузу, что весьма показательно. Гранды из виш-листа не зовут, а богатых претендентов логично столкнуть лбами на аукционе?