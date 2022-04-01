Лучший игрок Евро-2020 в западне. Сменить клуб мешает зарплата, а морально давят фанаты и конкурент

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вчера, 19:33

Непростые времена для Доннаруммы.

Парижане не простят ошибку против «Реала»

Бензема призвал не списывать всю вину за вылет ПСЖ на Доннарумму. Карим и сам не раз промахивался, был такой период в его карьере, поэтому классический «привоз» итальянского голкипера для француза является частью футбола. Или это намек, что скоро Бензема будет с Джиджи напарником? В любом случае, за каждой грубой ошибкой голкипера обычно стоит цепочка событий и решений.

Хотя Доннарумма был в основе «Милан» с шестнадцати лет, ему всего 23 года. Это молодой футболист, который в клубе юности не привык к такому давлению и конкуренции. На Евро-2020 его прикрывали Бонуччи и Кьеллини, сыгравшие феноменально. И хотя лучшим игроком турнира признали именно голкипера, Италия была сильна благодаря единству. А вот в ПСЖ ничего подобного нет.

Катарский президент думает о том, как его работу оценят могущественные шейхи. Для Почеттино сезон в Париже оказался адовым – возвращение чемпионства после вылета из Лиги чемпионов от Анчелотти не зачтут большой победой. Леонардо опасается, что на него спишут и его грехи, и всех остальных. Сколько бы раз ни пытались публично заявить, что в раздевалке атмосфера замечательная, в двадцать первом веке врать без последствий стало чуть сложнее. Например, конфликт Доннаруммы и Наваса все видят, и это одна из причин хандры Джиджи.

Навас не отдаст свое место в основе без боя

Кейлор и Джанлуиджи заявляли, что нынешнее положение вещей их не устраивает. Опытный костариканец не сумел найти себе другой клуб, а семья не захотела уезжать из Парижа. Поэтому Навас, как умеет, не сдался. В результате забирает примерно половину игрового времени у Доннаруммы. Каждая ошибка молодого человека играет ветерану на руку. Кейлор не злодей – например, обустроил в своем доме место и принял тридцать беженцев из Украины, матерей с детьми.

Конечно, в этом случае принял решение, поскольку является религиозным человеком, как и его жена. Но вот в работе Навас – жесткий парень. Как только чувствует слабину конкурента в клубе – добивает. Мягкотелого Касильяса скушал, как помните, с потрохами. А ведь Икер был одним из лучших вратарей планеты, как и Доннарумма сейчас. Причем опыта у испанца было намного, намного больше. Когда Навас набрал форму, Касильяса не спас даже статус легенды «Реала».

Также учтите, кто может летом стать главным тренером ПСЖ . Ждут Зинедина Зидана, а возможности Наваса ему известны. Тогда как Доннарумма, как и его тезка Буффон, давно был склонен к невообразимым ошибкам. Старший Джанлуиджи компенсировал ляпы невероятными сэйвами. Он научился быть лидером. А в ПСЖ есть разделение на кланы. Маркиньос принадлежит с южноамериканской коалиции, даже в собственной защите Доннарумма встречает тех, кто сильнее доверяет Навасу.

Райола приковал вратаря к ПСЖ огромной зарплатой

Фанаты «Милана» плохо встречают голкипера, когда возвращается в Италию. Пишут различные оскорбления, называют «Долларуммой». Все из-за контракта с ПСЖ , по которому молодой голкипер получает почти 11 млн евро в год с учетом бонусов. Причем оцените, насколько катарцы не думают о финансовой стратегии. Джиджи в месяц получает 916 тысяч евро, как Вейналдум, который тоже недоволен своим положением. А Навасу платят даже чуть больше – миллион евро.

Понятно, почему Кейлор делает все, чтобы остаться. Его контракт истекает лишь через два года. Найти себе место в основе настолько мощного клуба, как ПСЖ , костариканец не сможет в силу возраста. То есть останется в заявке, независимо от формы Доннаруммы и количества игровой практики. А Джанлуиджи такое соседство сковывает. Привык играть постоянно, у него полно сил для вечного нахождения на поле. Голкипер ведь черпает силу через сэйвы и «сухари», а итальянца вечно дергают.

Экзамен, который не прекращается, очень утомляет. Но в этом случае еще и финальную оценку поставить некому. Всем очевидно, что Почеттино не останется главным тренером. Снова перемены, снова неопределенность. Понятно, почему Доннарумма нервничает. Взял деньги, большие деньги, но при этом потерял постоянную игровую практику. Нашел в Париже новых друзей, вроде Мбаппе, а Килиан собрался в Мадрид. А итальянца в других «футбольных столицах» не ждут.

Доннарумме будет сложно спокойно развивать таланты

Леонардо правильно сделал, что подписал этого голкипера. Но сначала надо было уговорить Наваса на уход. А так стравили двух вратарей, ни один из которых не признает преимущества другого. Получается не команда, как у Менди и Кепы – пусть отношения не дружеские, вражды там точно нет, а соперничество. Нездоровая конкуренция вредит ПСЖ , где и так немало причин для конфликтов различных групп футболистов.

Не случайно Мбаппе устал от «Санта-Барбары» в Париже и хочет в «Реал», где тоже хватает страстей, но взрослого подхода больше, ведь полно ветеранов, которые смотрят на футбол мудрее. Показательно, что ПСЖ не выжимает максимум из множества новичков. Неймар пропускает матчи. Рамос вообще не играл толком из-за травм. Козыри от появления Хакими не использованы. Икарди, а это единственный центральный форвард – мимо кассы.

Теперь еще Доннарумма мечтает уехать домой, но прекрасно понимает, как сложно найти новую команду с его зарплатой и огромным ценником. контракт до 2026-го года, дешевле 50-60 миллионов евро его катарцы не отпустят. Многие гранды будут экономить, у «Ювентуса» хватает самых разнообразных проблем. Покупка «нового Буффона» в их планы входит. Но по сумме сделки есть ограничения. Доннарумма точно не излучает спокойствие.

Может остаться в ПСЖ , но проиграть конкуренцию Навасу. Может рискнуть найти себе новый клуб и прогадать, если попадет в команду с тренером, которого уволят, или нарвется на плохие времена в истории великого клуба. Райола не договорился с «Ювентусом», когда туринцам было выгодно подписать свободного агента. Теперь Доннарумма безуспешно ищет путь домой. Дополнительное доказательство, что грамотный выбор клуба в футболе – великое дело.

Хотя итальянец является самым перспективным голкипером мира, может застрять в Париже, где футбольный порядок не навели, хотя потратили уже пару миллиардов евро.