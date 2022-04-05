Джордан бросил «Спартак» и уже не вернётся. Ларссон — главное разочарование сезона в РПЛ

1649181215

вчера, 20:53

Сын Хенрика в одночасье перестал играть в футбол.

«По инициативе футболиста»

«Спартак» теряет уже второго легионера этой весной, хотя еще недавно спикеры московского клуба утверждали, что команда едина и не собирается разбегаться, а Квинси Промес сделал иностранцам мощное внушение. И все-таки прощания с Айртоном и Ларссоном — две абсолютно разные истории. Отправить бразильца во «Фламенго» решил клуб, аренда с правом выкупа должна поспособствовать финансовой устойчивости «Спартака» в быстро меняющейся ситуации, хотя понятно, что в начале года, когда с Айртоном подписывали долгосрочный контракт, столь скорое расставание с ним никак не входило в планы.

Ларссон ушел сам, воспользовавшись опцией, которую предоставила ФИФА выступающим в России легионерам. В нескольких сухих строках на официальном сайте «Спартака» говорится о том, что контракт шведского форварда приостановлен «по инициативе игрока», а оставшуюся часть сезона Джордан проведет в стокгольмском АИКе.

Судя по будничному тону и отсутствию добрых пожеланий, клуб не в восторге от такого решения Ларссона, который поступил по закону (пусть и только что придуманному), но не по совести. Сам форвард в своей приветственной речи тоже предпочел не упоминать «Спартак»:

Будет невероятно интересно представлять АИК в эти три месяца. Когда представилась возможность, я не сомневался, и мне не терпится выйти на «Френдс Арену» перед могучими болельщиками АИКа.

Любимец Заремы Салиховой

На тот момент 22-летний Джордан Ларссон появился в «Спартаке» летом 2019-го, став частью большой трансферной кампании Томаса Цорна, когда к команде также присоединились Эсекель Понсе, Гус Тиль, Алекс Крал и Андре Шюррле. Из той плеяды Джордан задержался в Москве дольше всех, хотя Понсе, Тиль и Крал все еще принадлежат «Спартаку» и выступают за свои нынешние клубы на правах аренды. Сомневаюсь, что кто-то из них вернется, но это утверждение не менее справедливо и по отношению к Ларссону, который, как выяснилось позже, оказался в «Спартаке» благодаря Зареме Салиховой. Во всяком случае, это следует из ее слов:

Ларссона мало кто знал, молодой парень… Шведским рынком «Спартак» никогда не интересовался, хотя шведы очень хорошо адаптируются в России. Этот мальчик реально талантливый. У него большое будущее. В его крови дух победителя – посмотрите на его отца. Плюс у Джордана школа «Барселоны». Мы узнавали, какой Ларссон в быту, в общении. Легкий, приятный человек даже просто по человеческим качествам. Поэтому я, можно сказать, просто заставила купить Ларссона. Сказала Леониду, если этот мальчик не заиграет за «Спартак», три года не дари мне никакие подарки. Я в него реально верила. В столь юном возрасте он забил много голов.

Тяжелое начало при Кононове, прорыв при Тедеско

По первым матчам в «Спартаке» Ларссон не оставил внятного впечатления, но на то были объективные причины: команда при Олеге Кононове откровенно «посыпалась», а швед был загнан на правый фланг, где чувствовал себя неуютно. Быстрые на расправу российские эксперты поставили на футболисте крест, а Андрей Тихонов даже заявил, что у осуществлявших трансфер людей нет совести.

Сильные слова впоследствии пришлось брать назад, ведь с приходом Тедеско Ларссон расцвел. Тут и подходящая схема, и внятные установки, и хорошая атмосфера в коллективе. Джордан начал забивать еще по ходу сезона 2019/20, но по-настоящему раскрылся в следующей кампании, которая принесла «Спартаку» серебряные медали РПЛ .

Личный вклад Ларссона: 15 голов и 5 ассистов — Джордан стал самым результативным футболистом «Спартака» в сезоне 2020/21, именно его голы часто оказывались решающими. Год назад казалось, что в «Спартаке» раскрылся классный форвард с блестящим будущим в топ-чемпионатах, на котором москвичи еще и заработают. Параллели с карьерой Ларссона-старшего тоже настраивали на позитив: у Хенрика результативность тоже пошла вверх в 23 года.

Евро, рождение сына, закат

Летом 2021 года Ларссона словно подменили. После отпуска в «Спартак» вернулся уже не гладиатор с коварным ударом с левой, а футболист без выраженных сильных качеств и мотивации. Наверное, отчасти Джордана надломила поездка на Евро-2020: он попал в заявку на турнир, но непосредственно по ходу чемпионата тренер сборной Швеции выпускал в атаку кого угодно, только не Ларссона. 27 июля у Джордана и его невесты Бьянки родился сын. Счастливое событие, но оно тоже отодвинуло мысли Ларссона от футбола, в чем он позже признавался:

Не хочу искать оправданий своей игре, но для меня это было тяжело психологически. Он только родился — я тут же улетел в Россию и не видел сына два-три месяца. Постоянно думал о нем, о семье. И был очень счастлив, когда они наконец-то приехали ко мне в Москву.

Увы, игра Джордана не улучшилась даже после воссоединения с семьей. В первой части сезона он забил всего лишь один гол — в проигранном матче с «Лестером» (3:4) в Лиге Европы. В РПЛ у Ларссона 0+0 после 17 матчей. Руй Витория доверял шведу, но не был вознагражден за это. Упрямая статистика утверждала, что с Ларссоном в стартовом составе «Спартак» не побеждает, зато без Джордана дважды выиграли у «Наполи» и разок у «Легии» в Лиге Европы.