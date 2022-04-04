У Луи ван Гала диагностирован рак. Футбольный мир сплотился вокруг неординарного тренера

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вчера, 15:45

Желаем скорейшего выздоровления.

Главный тренер сборной Нидерландов давно борется в болезнью

70-летний Луи ван Гал, который в конце прошлого года вернул голландцев на чемпионат мир после пропущенного турнира в России, признался, что уже довольно давно страдает от рака простаты. Ван Гал впервые рассказал о своей болезни публично в интервью голландскому телеведущему Умберто Тану. Скоро на экраны должен выйти фильм «Луи» о ван Гале, в котором, по всей вероятности, будет рассказано о борьбе тренера с гадкой болезнью. Ван Гал выдал шокирующий спойлер, признался, что позади 25 сеансов лучевой терапии и рассказал, как удавалось держать все в тайне:

Футболисты не знают о моей проблеме. Они видят румянец на моих щеках и думают: «Ох, какой здоровяк!» На самом деле, это не так. Сначала у меня была агрессивная форма, но после того, как меня облучили 25 раз, удалось взять болезнь под контроль. Это неприятно, но не склонен драматизировать, тем более статистика говорит, что рак простаты не убивает в 90% случаев. У меня была возможность получить лучшее лечение, к тому же я получил льготы от докторов, которые выполнили мои требования относительно конфиденциальности. Я входил в клинику через черный ход, а если мне приходилось ждать своей очереди, то делал это отдельно от других пациентов. Именно поэтому никто не догадывался, а все мои близкие люди держали рот на замке. Не считал нужным ставить в известность людей, с которыми работаю, ведь я не делал себе скидок, не было такого, чтобы болезнь влияла на качество работы. У меня невероятная дисциплина и сила воли. Такие новости огорчают и могут повлиять на решения. Может быть, я бы не работал со сборной Нидерландов, если бы в федерации знали, что у меня рак. А мне очень хотелось возглавить эту команду — для меня это чудесный подарок на старости лет. Вот как я это вижу.

Ван Гал повезет сборную Нидерландов на ЧМ -2022

Луи в третий раз в карьере возглавил сборную Нидерландов в августе 2021 года. Под его руководством «оранжевые» одержали шесть побед и трижды сыграли вничью, уверенно выиграли отборочную группу и вышли на чемпионат мира, где на групповой стадии встретятся с Катаром, хозяевами турнира, а также со сборными Сенегала и Эквадора. В прошлый раз, когда ван Гал руководил голландцами на чемпионате мира, они выиграли «бронзу» ( ЧМ -2014), зато следующий мундиаль пропустили, как и Евро-2016.

После не слишком удачного Евро-2020 (вышли из группы, но проиграли Чехии в первом же раунде плей-офф) для Королевского футбольного союза Нидерландов кандидатура Луи ван Гала стала основной, ведь опытный тренер являлся надежной гарантией определенного уровня результатов. В первую очередь тогда думали о квалификации на ЧМ -2022, ведь в марте голландцы под началом Франка де Бура стартовали в отборе с поражения от своего прямого конкурента — сборной Турции. Команда ван Гала в сентябре выиграла у турок 6:1, осенью у болельщиков не было причин волноваться о судьбе своей сборной.

Остается только гадать, назначил бы Королевский футбольный союз Нидерландов ван Гала главным тренером, объяви Луи о своей болезни заранее. Скорее всего, нет, потому что футболисты должны играть, тренер — тренировать, а чиновники — учитывать риски. 70-летний тренер с раком простаты — это большой риск. Эти факты (возраст и болезнь) приняли бы во внимание, а бескомпромиссную самодисциплину и железную волю ван Гала вряд ли. Не исключено, что решение с учетом рисков привело бы к неудаче сборной Нидерландов в квалификации с другим тренером.

Момент для признания выбран верно

Молчание Луи сыграло на руку всем. Тренер получил подарок на семидесятилетие в виде поста в сборной Нидерландов, куда хотел вернуться и говорил, что сам выбрал эту талантливую команду. Да и любой врач вам скажет, что деятельность лучше бездеятельности, так что столь желанная работа с национальной командой поддержала Луи в его борьбе с раком. Королевский футбольный союз, в свою очередь, получил тренера, который блестяще справился с насущной задачей: Нидерланды на чемпионате мира, что после двух осечек в квалификациях крупных турниров уже не является дежурным достижением.

А почему ван Гал рассказал о своей проблеме именно сейчас? На то есть несколько причин, в том числе и медийная: интервью Умберто Тану состоялось в рамках промо-кампании, сопровождающей премьеру фильма «Луи». Пиар-агенты довольны. Впрочем, ван Гал не тот человек, который действует в разрезе чьих бы то ни было интересов, кроме своих собственных и своих профессиональных. А для него на первом месте сейчас не кино, а сборная Нидерландов и чемпионат мира.