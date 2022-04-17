«Спартак» оскорбляет «Рубин» и обвиняет фаната ЦСКА в доносах. Неадекватность – новая норма

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вчера, 11:07

Клубы РПЛ снова ссорятся между собой.

Шутка «Рубина» не аналог «Наташ» от ЦСКА

Екатерина Кирильчева, которая была уволена из ЦСКА как раз после вымышленной «переписки» Языджи с клубом, где ему обещали «русских Наташ» как стимул приехать в Москву, так и не поняла, что в этом «юморе» оскорбительного. Комплекс неполноценности – страшная штука. В масштабе он толкает людей на зверства, а в крошечном измерении связан с непониманием, почему нельзя оскорблять других, если сам привык терпеть издевательства.

Шутить надо уметь. Ребята из «Рубина» неплохо справлялись. Ролики со Слуцким и командой классно сделаны. Качественнее, чем половина фильмов, за которые платят из бюджетных фондов. Когда Соболев после ничьей с казанцами пожаловался, что десять футболистов гостей выстроились у своих ворот, поэтому москвичи не сумели победить, то СММ «Рубина» отреагировали забавно – поменяли речь игрока на звуки, которые издает дельфин.

Ничего оскорбительного. Казанцы не публиковали нарезку падений Соболева, где ему больно или он изображает страдания, подставив звуки дельфина. Замена произошла в интервью, то это добродушный юмор. Тем более, сам Александр никогда не отрицал, что является заядлым симулянтом, как многие известные футболисты недавнего счастливого прошлого – от Тотти до Джеррарда. На прямой вопрос, когда Соболев перестанет «нырять», он ответил коротко:

Никогда.

Вот так и строится база для понятной всем шутки. Форвард «Спартака» реально применяет симуляцию как метод достижения игровых целей. Более того, не отказывается от него. В футболе дайверов называют «дельфинами». Великий и ужасный Роналду носил прозвище годами. Шутка «Рубина» обычная, а грубая реакция «Спартака» удивила.

Пресс-атташе «красно-белых» в центре скандала

Когда начался первый раунд зарубы между журналистами и Дмитрием Зеленовым – их бывшим коллегой, а сегодня пресс-атташе «Спартака», но было скучно. Некоторые «инсайдеры» обиделись на клуб, который не давал им хайповать. Получилось откровенно смешно и нелепо. Но проходит время, Алекперов и Федун теряют миллиарды, Салихова нервничает и ищет возможность напасть на «Зенит»…

Каттани нелепо шутит о чемпионе, а затем «Спартак» не может победить команду, которая дожила до клубного антирекорда в РПЛ , 11 игр с пропущенными мячами. Обозленные «красно-белые» могли напасть на кого угодно, но подвернулись ребята из «Рубина». В сообщении на официальной странице москвичей Слуцкому приписали странные слова, причем отсылка к Евро-2016 получилась слабой, ведь тогда тренер оценивал игру на букву «г», а сейчас «Спартак» просто оскорбил народ из «Рубина»:

Ко мне в автобус зашла группа СММщиков, и мы в один голос произнесли: «Мы г****».

Началось все с популярной сейчас замены звуковой дорожки в видео на другую, «Рубин» следит за трендами. А в ответ прямое оскорбление Слуцкого и работников клуба, которые пошутили без злобы и уж точно не задевали весь «Спартак». Причем учтите, что Соболеву ни холодно, ни жарко от казанского поста. Александр заявлял, что после томских времен вообще не читает спортивные СМИ и не смотрит ТВ-программы о футболе.

А дальше в дело вступила еще одна беда российского футбола – «Матч ТВ». Заместитель их генерального продюсера Конов является фанатом ЦСКА . По версии пресс-атташе «Спартака», Василий инициировал доносы в КДК РФС на «красно-белых». Недавно была перепалка на тему, кто просил не упоминать Федуна в эфире телеканалов группы «Матч», и это снова война «Зенита» и «Спартака» руками фаната «армейцев» накануне кубкового дерби. Какой-то «Дом-2».

«Спартак» в состоянии полураспада, спасти некому

Фанатам «Спартака» пора понять, что клуб некому выкупить, и навести порядок некому. Разве что сын Абрамовича подсуетится, но ему с отцом всегда был ближе ЦСКА . Кстати, «армейцы» на днях назначили на должность пресс-атташе Кирилла Брейдо. Это усиление, раньше он работал в «Локомотиве». В современном мире клубы должны уметь общаться с фанатами, привлекать их и удерживать интерес. Но не серией бессмысленных скандалов.

Конечно, можем обвинить «Спартак» в гениальности – Салихова, Каттани и Зеленов, возможно, отвлекают всех от обсуждения паршивой игры команды Ваноли и слабой работы главного тренера. Но некоторые фанаты РПЛ – народ талантливый. Успевают удивляться, как «красно-белые» умело находят скандальное болото, и анализировать игру Хлусевича, или процент реализованных моментов «Спартаком» на протяжении всего сезона.

После этого безумия наступят более или менее адекватные времена? Хочется верить. А пока подтверждается то, о чем писали месяц назад. Земля ушла из-под ног у всех, связанных с российским футболом. Отсюда идеи, вроде заявки на проведения сразу двух Евро в России и одновременно разговоры о переходе «Зенита» в азиатскую Лигу чемпионов. Отсюда расширение квоты на легионеров и бегство оных. Клубы между собой грызутся, нечем больше заняться.

«Рубин» и «Спартак» застряли в середине таблицы, причем ближе к зоне вылета. Между собой сыграли как дворовые команды. Хозяева предложили старания, а гости поставили «автобус». Но чему нас научил недавно знаменитый Уилл Смит? Когда актер, находящийся в эмоциональном плену своей странной жены, пошел давать пощечину Крису Року во время церемонии вручения «Оскара» за шутку, над которой сам до этого смеялся, то проявил слабость.

Быть «полицией юмора» это как запрещать слова. Сразу видно, кто в этой истории проигравший. У «Спартака» был тысяча и один способ ответить шуткой на шутку. Или проигнорировать «Рубин», тоже выход. Но не называть соперников на букву «г». В клубе не понимают, что пресс-служба нужна не для грызни с журналистами или соперниками, а для коммуникации с фанатами. Лучше бы сказали, хватит ли у владельцев денег на «Спартак», или клуб летом обнулят финансово. Вот это была бы ценная информация.

А пока самое главное, что пресс-служба «Рубина» осталась адекватной – жалоб писать не будут, это нелепо. Правильное решение. Каждый, кто реагирует на шутку оскорблениями или насилием, уже проиграл.