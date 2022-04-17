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«Спартак»: «Конов заставляет своих сотрудников звонить в РФС»

17 апреля 2022, 08:48
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал перепалку с «Рубином» в социальных сетях.

Как «Спартак» относится к тому, что в связи с шутками медиаслужбы в социальных сетях комитет по этике РФС может открыть дело в отношении клуба?

Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Василий Конов (заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»), который, пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС.

Относимся к этому с сочувствием, но и пониманием. Впереди дерби.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 апреля в 14:30
Все всё понимают....

В том что Спартак на 10-м месте виноваты прежде всего....Вася Уткин..Рубин...и некий Конов....

спору нет....так и есть...))
альсато
альсато
17 апреля в 12:37
Димон!, Вам ли ШУТКИ-ШУТИТЬ?)))))
Брулин
Брулин
17 апреля в 12:04
Лучше бы занимались футболом и выявляли победителя в очных встречах.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Сп62 (раскрыть)
17 апреля в 10:52
А причём здесь посещаемость Спартака?
Разве сейчас Зеленов про своих болельщиков говорил?
Ну если ты не согласен со мной, то тогда подскажи кто любит спартачей?
И если Спартак все любят, то тогда о каком заговоре постоянно говорят в Спартаке?
Сп62
Сп62 ответ Байкал-38. (раскрыть)
17 апреля в 10:48
Ты посмотри на посещаемость Спартака. И посмотри кто кого любит, всезнающий ты наш.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 апреля в 10:29
Какими только приёмами занимаются спартачи лишь как то обелить себя.
112910415
112910415
17 апреля в 09:40
информационная повестка ныне предельно скучна !
каждый старается её развеселить ...
в меру своих способностей
1 984
1 984
17 апреля в 09:30
Детский сад.
Futurista
Futurista
17 апреля в 09:29
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38. (раскрыть)
17 апреля в 09:25
Неее... Наоборот им так легче
Байкал-38.
Байкал-38.
17 апреля в 09:22
Куда не глянь везде заговор, враги и прочая нечисть. Никто не любит тебя.
Таким людям наверное очень тяжко живётся.
А может так легче объяснить, что ты просто никто, неудачник.
ДСА
ДСА
17 апреля в 09:16
Не надо давать поводов, вот и всё.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 апреля в 09:15
Сколько раз сами жаловались и не счесть!
ABir
ABir
17 апреля в 09:11
Кто бы сомневался, что именно сейчас за всеми жалобами на Спартак видны плохо прикрытые хвосты и копыта
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
17 апреля в 09:09
Ну не так.
cska1948
cska1948
17 апреля в 09:08
СпаМ уже себе соломку стелет перед дерби...
ЮЗИК
ЮЗИК
17 апреля в 09:08
Вокруг Спартака многовато стало скандалов, самая обсуждаемая команда
Gahi
Gahi
17 апреля в 08:55
Нужно меньше говорить а больше работать, чтобы улучшить результаты команды.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 апреля в 08:52
Спартак сам жаловаться горазд...
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