«Спартак»: «Конов заставляет своих сотрудников звонить в РФС»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал перепалку с «Рубином» в социальных сетях.
Как «Спартак» относится к тому, что в связи с шутками медиаслужбы в социальных сетях комитет по этике РФС может открыть дело в отношении клуба?
Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Василий Конов (заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»), который, пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС.
Относимся к этому с сочувствием, но и пониманием. Впереди дерби.
В том что Спартак на 10-м месте виноваты прежде всего....Вася Уткин..Рубин...и некий Конов....
спору нет....так и есть...))
В том что Спартак на 10-м месте виноваты прежде всего....Вася Уткин..Рубин...и некий Конов....
спору нет....так и есть...))
Разве сейчас Зеленов про своих болельщиков говорил?
Ну если ты не согласен со мной, то тогда подскажи кто любит спартачей?
И если Спартак все любят, то тогда о каком заговоре постоянно говорят в Спартаке?
Разве сейчас Зеленов про своих болельщиков говорил?
Ну если ты не согласен со мной, то тогда подскажи кто любит спартачей?
И если Спартак все любят, то тогда о каком заговоре постоянно говорят в Спартаке?
каждый старается её развеселить ...
в меру своих способностей
каждый старается её развеселить ...
в меру своих способностей
Таким людям наверное очень тяжко живётся.
А может так легче объяснить, что ты просто никто, неудачник.
Таким людям наверное очень тяжко живётся.
А может так легче объяснить, что ты просто никто, неудачник.