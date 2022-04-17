«Спартак»: «Конов заставляет своих сотрудников звонить в РФС»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал перепалку с «Рубином» в социальных сетях.

Как «Спартак» относится к тому, что в связи с шутками медиаслужбы в социальных сетях комитет по этике РФС может открыть дело в отношении клуба?

Больше всех этого желает болельщик ЦСКА Василий Конов (заместитель генерального продюсера «Матч ТВ»), который, пользуясь служебным положением, заставляет своих сотрудников звонить в РФС .

Относимся к этому с сочувствием, но и пониманием. Впереди дерби.