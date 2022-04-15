Заочный спор «Зенита» и «Динамо» за титул, «Спартак» против «Рубина». 25-й тур РПЛ стартует уже в пятницу

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вчера, 14:49

Новые футбольные приключения.

«Динамо» — «Ахмат»

1. «Динамо» по-прежнему ведет борьбу за чемпионство. Отставание «бело-голубых» от лидирующего «Зенита» составляет три очка — дистанция одной победы. Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев верит, что догнать «Зенит» удастся. Во всяком случае, других конкурентов у действующих чемпионов России не осталось.

2. В трех последних матчах «Динамо» забивает ровно по одному голу. В играх с «Краснодаром» и «Нижним Новгородом» этого хватило, чтобы выиграть, а вот в матче с «Ростовом» пришлось довольствоваться ничьей 1:1.

3. В первом круге «Ахмат» выиграл у «Динамо» со счетом 2:1, а пикантная подробность заключается в следующем: автором победного мяча стал Владислав Карапузов, выступающий за «Ахмат» на правах аренды из «Динамо».

«Уфа» — ЦСКА

1. В двух последних турах ЦСКА набрал всего лишь 1 очко из 6 возможных, причем «армейцы» сыграли неудачно с двумя командами из нижней четверки: ничья 2:2 с «Уралом», поражение 2:4 от «Химок». «Уфа» — очередной аутсайдер, который постарается огорчить ЦСКА .

2. «Уфа» относится к числу самых любимых соперников ЦСКА . «Армейцы» ни разу не проиграли «Уфе» в 17 матчах: 10 побед и 7 ничьих. Для любителей ставок также отметим, что шесть последних матчей между этими командами получились «низовыми»: 1:1, 1:0, 0:0, 0:1, 1:1, 1:0.

3. Лучший бомбардир РПЛ Гамид Агаларов забил в трех матчах подряд (в ворота «Краснодара», «Крыльев Советов» и «Сочи») и намерен продлить свою результативную серию. Сейчас на счету форварда «Уфы» 16 голов в Премьер-Лиге. Сможет ли Гамид добраться до гроссмейстерской отметки в 20 забитых мячей?

«Зенит» — «Урал»

1. «Зенит» не проигрывает в весенних матчах РПЛ (4 победы, 2 ничьих), а в трех последних встречах еще и не пропускает: нулевая ничья с «Сочи», сухие победы над «Арсеналом» (3:0) и «Ахматом» (2:0).

2. «Урал» никогда в своей истории не выигрывал у «Зенита»: 4 ничьих и 18 поражений в 22 матчах. Интересно, что две последние встречи в Екатеринбурге завершились вничью (0:0 и 1:1), а вот три предыдущих выезда в Санкт-Петербург принесли «Уралу» разгромные поражения — 1:4, 1:7 и 1:5. А вообще в домашних матчах у «Зенита» 100% побед над «Уралом»: 10 из 10, разница мячей — 30:5.

3. В следующую пятницу исполнится пять лет со дня первого матча на «Газпром Арене». 22-го апреля 2017 «Зенит» открывал новый стадион матчем против «Урала». Игра получилась скандальной: арбитр Алексей Еськов показал футболистам «Урала» три красные карточки, только после этого, на 86-й и 90+4 минутах, «Зенит» забил два мяча и выиграл 2:0.

«Спартак» — «Рубин»

1. В 24-м туре «Спартак» разгромил тульский «Арсенал» со счетом 3:0. Это первая крупная победа «красно-белых» со старта чемпионата.

2. «Рубин» потерпел четыре подряд поражения в Премьер-Лиге, а в 8 последних матчах проиграл 7 раз. Серия, которой не позавидуешь.

3. Зато в очных матчах против «Спартака» у «Рубина» две сухих победы подряд: во втором круге прошлого сезона выиграли в Москве 0:2, а нынешний чемпионат начали домашней победой над «красно-белыми» 1:0. Субботний матч станет для Леонида Слуцкого 30-м в тренерской карьере против «Спартака», который он обыгрывал 16 раз с «Москвой» (2), «Крыльями Советов» (1), ЦСКА (11) и «Рубином» (2).

«Арсенал» — «Ростов»

1. В пяти весенних матчах «Арсенал» дважды сыграл вничью и потерпел три разгромных поражения от «Динамо» (1:4), «Зенита» (0:3) и «Спартака» (0:3). С учетом последних результатов, положения в турнирной таблице, кадровых проблем и слухов о трудностях с финансированием туляки выглядят едва ли не главными претендентами на вылет в ФНЛ .

2. Беспроигрышная серия «Ростова» против «Арсенала» длится почти пять лет и насчитывает 9 матчей, а победная — 5 матчей.

3. После возвращения Валерия Карпина на тренерский мостик «Ростов» набрал 10 из 15 возможных очков в РПЛ и поднялся из опасной зоны на комфортную 10-ю строчку в таблице. Также стоит отметить, что «Ростов» забивал в каждом из пяти матчей при Карпине — в общей сложности 9 голов. А после 24 туров РПЛ больше «Ростова» (39 голов) забили только лидирующие «Зенит» (55) и «Динамо» (43). Правда, и по пропущенным «желто-синие» входят в топ-3.

«Сочи» — «Локомотив»

1. «Локомотив» одержал победы над «Сочи» в трех последних матчах — 3:1, 3:1, 2:1.

2. Лучший результат «Сочи» в РПЛ — пятое место в прошлом сезоне. Сейчас команда Владимира Федотова идет четвертой с отставанием от занимающего третью строчку ЦСКА в один балл. Есть все шансы обновить клубный рекорд.

3. В трех последних гостевых матчах Премьер-Лиги «Локомотив» пропускал минимум 2 гола: 3 от «Арсенала», 2 от «Ахмата», 4 от «Ростова».

«Крылья Советов» — «Краснодар»

1. Оставшийся без легионеров «Краснодар» в пяти весенних матчах проиграл только «Динамо», да и то пропустил единственный мяч с пенальти, который был ошибочно назначен. С учетом матча в запасе «Краснодар» может включиться в борьбу за попадание в тройку призеров.

2. «Краснодар» потерпел только 1 поражение в 10 последних выездных матчах РПЛ (от «Динамо» в ноябре — 0:1).

3. Беспроигрышная серия «Краснодара» в матчах с «Крыльями Советов» насчитывала 9 встреч и прервалась в октябрьской встрече первого круга, которую волжане выиграли с минимальным счетом благодаря голу Владислава Сарвели.

«Нижний Новгород» — «Химки»

1. «Химки» под руководством Сергея Юрана одержали три победы подряд в РПЛ , чем существенно поправили свое турнирное положение. До этой серии занимали последнее место в турнирной таблице.

2. «Нижний Новгород» никогда не проигрывал «Химкам» в рамках основного времени семи очных матчей: 4 победы и 3 ничьих. Правда, одна из ничьих приключилась в Кубке России, где по пенальти «Химки» все-таки прошли дальше.