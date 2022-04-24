«Спартак» против Карпина — это всегда весело. «Красно-белые» приехали в Ростов на поезде за победой

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вчера, 10:54

Но запросто могут и проиграть, как было не раз на берегах Дона.

Перед матчем

- В среду «Спартак» играл в четвертьфинале Кубка России против ЦСКА и одержал минимальную победу 1:0 благодаря голу Зелимхана Бакаева с пенальти. Матч получился нервным, держал в напряжении до последних секунд, команда Паоло Ваноли потратила много физических сил и эмоций, в то время как «Ростов» готовился к игре в полноценном недельном цикле после гостевой победы над тульским «Арсеналом» в прошлое воскресенье (2:1).

- 25 туров «Спартак» и «Ростов» провели абсолютно одинаково: 8 побед, 7 ничьих и 10 поражений у каждой из команд. Нетрудно подсчитать, что набрали по одному очку, в турнирной таблице идут девятыми и десятыми. Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера все правильно сказал:

Играть в Ростове всегда тяжело, но я верю в успех красно-белых. «Спартак» обязан подниматься выше по турнирной таблице, а «Ростов» — прямой конкурент. Думаю, после победы над ЦСКА команда в отличном настроении.

- В связи с тем, что аэропорт в Ростове-на-Дону по-прежнему закрыт по решению Росавиации, «Спартак» отправился на игру на поезде. По дороге наделали атмосферных фотографий в ретро-стиле и неплохо провели время. Во всяком случае, недовольных голосов слышно не было, а легионером такое необычно путешествие пришлось по душе.

- «Ростов» — веселая команда. «Желто-синие» занимают четвертое место в РПЛ по забитым мячам (41) и третье по пропущенным (42). В 25 матчах чемпионата России с участием «Ростова» зрители увидели 83 гола — больше, чем в играх любой другой команды Премьер-Лиги.

«Ростов» и Карпин vs «Спартак»

- Игра против «Ростова» станет для Паоло Ваноли всего лишь 10-й у руля «Спартака», в то время как его сегодняшний оппонент руководил «красно-белыми» в 122 матчах. Валерий Карпин — самый стойкий тренер «Спартака» в XXI веке. В топ-3 по количеству матчей также входят Массимо Каррера (87) и Доменико Тедеско (54).

- Под началом Тедеско в апреле прошлого года «Спартак» прервал растянувшуюся на семь лет серию без побед в Ростове-на-Дону (4 поражения и 2 ничьих). Долгое время последним тренером «Спартака», побеждавшим «Ростов» в гостях оставался Валерий Карпин, выигравший с москвичами в декабре 2013-го благодаря голу Маджида Уориса на 88-й минуте (1:0).

- Даже после прошлогодней яркой победы со счетом 3:2 с дублем Александра Соболева Ростов-на-Дону не приходится считать гостеприимным городом для спартаковцев, ведь эта победа — единственная за восемь с половиной лет. Серия прервалась, но выезд на берега Дона для «Спартака» по-прежнему сложнейший.

- У Валерия Карпина положительный баланс встреч со «Спартаком»: 4 победы, ничья и 3 поражения. Все матчи у руля «Ростова». При этом нужно отметить, что 3 из 4 побед Валерий Георгиевич одержал в Москве, а на своем поле добивался трех разных исходов: начал с победы, продолжил ничьей и поражением.

- Во всех трех домашних матчах «Ростов» Карпина забивал в ворота «Спартака» ровно 2 гола, таким образом, результат зависел от количества пропущенных — 2:1, 2:2, 2:3.

- Итальянские тренеры «Спартака» в Ростове-на-Дону пока не побеждали. Доменико Тедеско не в счет: у него итальянские корни, но немецкий паспорт. Невио Скала проиграл свой единственный матч со счетом 1:3, у Массимо Карреры поражение 0:3 и ничья 2:2. Паоло Ваноли поддержит соотечественников или станет первым итальянцем, одержавшим победу со «Спартаком»?

- Футболисты «Спартак» должны помнить, что «Ростов» играет до конца. Поздние голы ростовчан в ворота «красно-белых» — важная составляющая этого противостояния в последние годы. Например, в первом круге Даниил Глебов отнял у «Спартака» на 90+5 минуте. «Ростов» вырывал победу на 80-й минуте, дважды спасался от поражений на 90+1 и 87-й. Всего шесть голов, забитых после 80-й минуты, в последних 10 матчах, в то время как у «Спартака» ни одного забитого мяча в концовках.

Составы и тактика

- Единственная кадровая потеря «Ростова» накануне матча — дисквалификация Андрея Ланговича из-за перебора желтых карточек. В предыдущих матчах 18-летний защитник играл в стартовом составе на правом фланге обороны. Заменить его может Терентьев, либо Сильянов сыграет справа, а слева сыграет Калинин. На базовую расстановку «Ростова» эта кадровая недостача точно не повлияет.

Ориентировочный состав «Ростова» (4-3-3): Песьяков — Сильянов, Осипенко, Мелехин, Калинин (Терентьев) — Глебов, Щетинин, Байрамян — Полоз, Тугарев, Комличенко.

- У «Спартака» тоже есть свой дисквалифицированный футболист: Даниил Хлусевич пропустит матч с «Ростовом» из-за перебора желтых карточек.

- Кроме того, Паоло Ваноли не может рассчитывать из-за травм на целый ряд футболистов стартового состава: остался в Москве Квинси Промес, вряд ли сыграют Наиль Умяров и Виктор Мозес, получившие травмы в матче с «Рубином». Также есть определенные проблемы со здоровьем у Романа Зобнина, Александра Соболева и Руслана Литвинова.

- В предыдущих турах РПЛ Паоло Ваноли использовал схему 3-4-1-2 с Соболевым и Николсоном в центре атаки, но против ЦСКА на острие был один Шамар, в то время как «под ним» расположились Игнатов и Бакаев — 3-4-2-1. Ваноли выберет на матч с «Ростовом» одну из этих моделей. Предположу, что повторит схему из матча с ЦСКА , где у «Спартака» просматривались интересные взаимодействия в созидании, пусть и не все атаки удавалось доводить до ума.

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-2-1): Максименко — Чернов, Жиго, Джикия — Кофрие, Мартинс, Зобнин (Пруцев), Классен — Игнатов, Бакаев — Николсон (Соболев).

Прогноз «Соккер.ру»: в 5 из 6 матчей после возвращения на тренерский мостик Карпина «Ростов» и забивал, и пропускал, а «Спартак» по потенциалу гораздо лучше своих результатов. Обе команды и сами играют, и другим дают, так что можем увидеть нескучную перестрелку на 2:2.