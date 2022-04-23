«Зенит» не упустит титул, «Спартак» финиширует в нижней части таблицы. Перспективы клубов РПЛ на финише сезона

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вчера, 13:29

Осталось пять туров.

До завершения чемпионата России осталось пять туров, развязка всех интриг не за горами, но таблица уже сейчас имеет вид, близкий к финальному. «Соккер.ру» изучает расписание команд и прогнозирует итоговые места.

Борьба за титул

«Зенит» — 1 место, 55 очков/Прогноз «Соккер.ру»: 1 место, 67-70 очков.

Оставшиеся матчи: «Краснодар» (выезд), «Локомотив» (дома), «Химки» (дома), «Спартак» (выезд), «Нижний Новгород» (выезд).

«Динамо» в трех очках позади, а у «Зенита» непростой календарь в концовке сезона: матчи против «Краснодара», «Локомотива» и «Спартака», да и «Химки» с «Нижним Новгородом» не подарок. Но разве в России есть команда, которая не по зубам «сине-бело-голубым»? Думаю, вылет из Кубка России мобилизует парней Семака, и «Зенит» выдаст мощную серию в последних матчах РПЛ . Наберут 12-15 очков, этого хватит для очередного титула. А тут еще Черданцев считает, что вылет от «Алании» обернется психологическими проблемами. Негативный прогноз от Георгия — практически гарантия титула.

«Динамо» — 2 место, 53 очка/Прогноз «Соккер.ру»: 2 место, 63-65 очков.

Оставшиеся матчи: ЦСКА (выезд), «Урал» (дома), «Крылья Советов» (выезд), «Локомотив» (дома), «Сочи» (дома).

Едва ли у «Динамо» календарь проще, ведь играть против ЦСКА , «Локомотива» и «Сочи», да и выезд в Самару — игра повышенного уровня сложности, тем более «Крыльям» в первом круге проиграли дома. А ведь еще на Кубок России придется отвлекаться, два матча в неделю на финише сезона станут испытанием. Предположу, что в РПЛ «бело-голубые» допустят одну или две осечки (наберут 10-12 очков), которые не позволять догнать «Зенит».

Борьба за третье место

ЦСКА — 3 место, 44 очка/Прогноз «Соккер.ру»: 4 место, 49-52 очков.

Оставшиеся матчи: «Динамо» (дома), «Ахмат» (выезд), «Сочи» (дома), «Краснодар» (выезд), «Ростов» (дома).

Игровые проблемы ЦСКА уже не новость: «армейцы» выдали серию из трех матчей без побед против аутсайдеров РПЛ , а потом проиграли «Спартаку» в Кубке России. Три из пяти матчей на финише против прямых конкурентов, а еще играть против неуступчивых команд Талалаева и Карпина. Где-то очки зацепят, но вряд ли много. В тройке призеров ЦСКА не удержится.

«Сочи» — 4 место, 44 очка/Прогноз «Соккер.ру»: 3 место, 53-55 очков.

Оставшиеся матчи: «Ахмат» (дома), «Рубин» (выезд), ЦСКА (выезд), «Нижний Новгород» (дома), «Динамо» (выезд).

В прошлом сезоне «Сочи» финишировал пятым в РПЛ , и это лучший результат в истории клуба, но он почти наверняка будет переписан, причем команде Владимира Федотова по силам подняться на пьедестал почета.

Борьба за пятое место

«Краснодар» — 5 место, 39 очков/Прогноз «Соккер.ру»: 6-7 место, 45-47 очков.

Оставшиеся матчи: «Зенит» (дома), «Ростов» (дома), «Локомотив» (дома), «Арсенал» (выезд), ЦСКА (дома), «Ахмат» (дома).

«Локомотив» — 6 место, 38 очков/Прогноз «Соккер.ру»: 6-7 место, 45-47 очков.

Оставшиеся матчи: «Нижний Новгород» (дома), «Зенит» (выезд), «Краснодар» (выезд), «Рубин» (дома), «Динамо» (дома), «Крылья Советов» (выезд).

«Крылья Советов» — 7 место, 38 очков/Прогноз «Соккер.ру»: 5 место, 46-48 очков.

Оставшиеся матчи: «Химки» (выезд), «Спартак» (выезд), «Динамо» (дома), «Ахмат» (выезд), «Локомотив» (дома).

Три команды разыграют пятое место, причем у «Краснодара» и «Локомотива» в запасе очный матч, который должен был состояться еще в начале марта. От его результата будет многое зависеть, но не все, ведь есть еще «Крылья Советов», которые в последнем туре принимают «Локомотив». Может быть, по итогам этой игры и определится пятая команда РПЛ ?

Преимущество «Краснодара» в пяти домашних матчах из шести оставшихся, но взгляните на календарь «быков» и вспомните, каким составом они играют. «Локомотив» тоже шатает, а «железнодорожникам» еще играть против обоих претендентов на чемпионство. Очень может быть, что победителем этого забега станет темная лошадка из Самары.

«Болото»

Есть группа команд, которым вылет из Премьер-Лиги не грозит, как и стремительный подъем вверх по таблице. Это «Ахмат», «Ростов» и «Спартак». Добавил бы сюда и «Нижний Новгород»: у Кержакова зубастая команда, в зону прямого вылета точно не рухнут, да и на попадание в стыковые матчи есть более «достойные» претенденты. Самый популярный вопрос здесь об итоговом месте «Спартака»: насколько низко падут «красно-белые»?

Играть им, кстати, против «Ростова», «Крыльев Советов», «Урала», «Зенита» и «Химок». Вижу тут максимум 7 очков, тем более команда Паоло Ваноли полностью сосредоточена на Кубке России. Опуститься в стыки такой результат не позволит, но подняться в верхнюю половину таблицы «Спартаку» не грозит. В сезон столетия финишируют десятыми, в лучшем случае — девятыми.

Аутсайдеры

Календарь «Рубина» (26 очков): «Арсенал» (дома), «Сочи» (дома), «Локомотив» (выезд), «Урал» (выезд), «Уфа» (дома).

Календарь «Химок» (25): «Крылья Советов» (дома), «Уфа» (дома), «Зенит» (выезд), «Ростов» (выезд), «Спартак» (дома).

Календарь «Уфы» (22): «Урал» (выезд), «Химки» (выезд), «Ростов» (дома), «Арсенал» (дома), «Рубин» (выезд).

Календарь «Урала» (21): «Уфа» (дома), «Динамо» (выезд), «Спартак» (дома), «Рубин» (дома), «Арсенал» (выезд).

Календарь «Арсенала» (21): «Рубин» (выезд), «Нижний Новгород» (дома), «Краснодар» (дома), «Уфа» (выезд), «Урал» (дома).

Многоуровневая борьба за выживание, в которой принимают участие пять клубов. Обилие очных матчей внутри этой пятерки предполагает возможность оказать влияние на свою судьбу самостоятельно, не дожидаясь удачного стечения обстоятельств. Скорее всего, «Рубин» все-таки финиширует над опасной зоной: у команды есть потенциал, а лимит неудач рано или поздно должен быть исчерпан. Впрочем, набравшие ход «Химки» с этим собираются поспорить: эти две команды поделят 12-е и 13-е места, «Арсенал» останется последним, а «Урал» и «Уфа» попытаются подкинуть друг другу вторую путевку в ФНЛ .

Прогноз «Соккер.ру»: «Рубин» — 12 место, «Химки» — 13 место, «Уфа» — 14 место, «Урал» — 15 место, «Арсенал» — 16 место.