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«Болонья» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 09:02
«Болонья» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Болонья»

Футболисты «Болоньи» заработали шесть очков за четыре прошлых тура Серии A. Помимо победного матча с «Сампдорией» (2:0) клуб зафиксировал ничейные результаты по итогам противостояний с «Миланом» (0:0), «Ювентусом» (1:1) и «Удинезе» (2:2).

На домашней арене в текущем розыгрыше чемпионата «Болонья» одержала семь побед и четыре ничьи, допустив шесть поражений. Атака хозяев в этих играх забила 22 мяча, а защита пропустила 20 голов.

«Интер»

«Интер» находится на победной серии из четырех матчей итальянского чемпионата. В этот период миланский клуб последовательно обыграл «Ювентус» (1:0), «Верону» (2:0), «Специю» (3:1) и «Рому» (3:1).

На выезде в этом розыгрыше Серии A «Интер» выступает убедительно, имея лишь одно поражение в пассиве при девяти победах и шести ничейных встречах.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Болонья» — 7.770
  • Ничья – 5.030
  • Победит «Интер» — 1.432

Статистика

  • «Интер» побеждал в 5 последних матчах всех турниров
  • «Болонья» проиграла в 3 предыдущих матчах с «Интером» на домашней арене
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч

Прогноз

Разместить комбинированную ставку на победу «Интера» и ТБ(2,5) гола букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.060.

Все комментарии
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сегодня в 16:59
Футбольный клуб «Болонья» одержит победу.
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сегодня в 11:55
Футбольный клуб «Болонья» выиграет матч.
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