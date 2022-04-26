«Болонья» — «Интер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Болонья»
Футболисты «Болоньи» заработали шесть очков за четыре прошлых тура Серии A. Помимо победного матча с «Сампдорией» (2:0) клуб зафиксировал ничейные результаты по итогам противостояний с «Миланом» (0:0), «Ювентусом» (1:1) и «Удинезе» (2:2).
На домашней арене в текущем розыгрыше чемпионата «Болонья» одержала семь побед и четыре ничьи, допустив шесть поражений. Атака хозяев в этих играх забила 22 мяча, а защита пропустила 20 голов.
«Интер»
«Интер» находится на победной серии из четырех матчей итальянского чемпионата. В этот период миланский клуб последовательно обыграл «Ювентус» (1:0), «Верону» (2:0), «Специю» (3:1) и «Рому» (3:1).
На выезде в этом розыгрыше Серии A «Интер» выступает убедительно, имея лишь одно поражение в пассиве при девяти победах и шести ничейных встречах.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Болонья» — 7.770
- Ничья – 5.030
- Победит «Интер» — 1.432
Статистика
- «Интер» побеждал в 5 последних матчах всех турниров
- «Болонья» проиграла в 3 предыдущих матчах с «Интером» на домашней арене
- Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 очных встреч
Прогноз
Разместить комбинированную ставку на победу «Интера» и ТБ(2,5) гола букмекерская контора Pinnacle предлагает с коэффициентом 2.060.