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Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

сегодня, 14:29
Три брата приехали на чемпионат мира, но их команда в нём не участвовала

В первой главе (www.soccer.ru/blogs/record/1311857), посвящённой чемпионату мира 1930 года, было однозначно сказано, что мундиаль 1934 года оказался единственным в истории, на котором ни в одной команде не оказалось близких родственников.

Формально это совершенно достоверное утверждение. Но, как всегда, существуют некие нюансы и допущения.

Общепринято сегодня, что отборочные матчи к чемпионатам мира проходят на разных континентах, и в страну проведения финального турнира приезжают уже команды, завоевавшие путёвку.

Немного не так было в 1934 году. В регионе Южной и Центральной Америки было сформировано 3 отборочные группы для 7 команд. В группах 2 и 3 было по 2 южноамериканских команд. Борьбы там совсем не получилось, Бразилия и Аргентина получили путёвку «бесплатно» из-за отказа соперников — Перу и Чили соответственно.

А вот в Центральной Америке на одно место в финальном турнире поступило 3 заявки от команд Гаити, Кубы и Мексики. Мексиканцы по рангу котировались выше, поэтому сначала между собой играли гаитяне и кубинцы. Очень странным был регламент тех матчей — командам надо было во чтобы то ни стало сыграть 3 матча. Куба в конце января — в начале февраля 1934 г. без проблем выиграла первые два матча у Гаити, в третьем матче они сыграли вничью. Все 3 матча играли на Гаити. В марте все 3 матча выиграла у себя дома сборная Мексики у команды Кубы. Мексиканцы завоевали путёвку на мундиаль.

Но оказалось, что и сборная США захотела поучаствовать в турнире Кубка мира 1934 года и срочно подала заявку. И ФИФА приняла её — как откажешь третьей команде (по доп. показателям) предыдущего турнира?

Команда Мексики уже прибыла в Европу. Тогда ФИФА приняла странное решение: они пригласили в Рим и сборную США. И команду Мексики «принудили» сыграть ещё один, решающий, матч за единственное место от Центральной Америки.

Открытие ЧМ-34 должно было состояться 27 мая в воскресенье, сразу в один день игрались 8 матчей первого этапа.

А на 24 мая в Риме был назначен квалификационный матч Мексика — США для выявления той сборной, которая будет играть 27 мая против сборной Италии уже в основной сетке турнира. США победили 4:2 и остались на турнире. А Мексика поехала в Швейцарию для проведения двух матчей против местных клубов.

Кстати, все 4 гола у сборной США забил игрок с итальянскими корнями Альдо Донелли. Он же забил и единственный гол престижа в ворота сборной Италии 27 мая. Это были его первые два матча за национальную команду США.

В итальянских газетах, по крайней мере в спортивной ежедневной «Il Littoriale» (это «Corriere dello Sport» с 1924 г. и впоследствии) фигурировал заголовок про 17 команд на турнире, а не про 16.

Перед матчем США — Мексика заголовок в газете (коротко) гласит: «Новости о подготовке к чемпионату мира между 17 командами»:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

21 мая в этой газете были опубликованы заявки от всех команд:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Здесь есть заявка и США, и Мексики, всего 17 сборных.

Посмотрим теперь отдельно заявку сборной Мексики:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Отчётливо видим, что в составе мексиканцев оказались все 3 брата Росасы — Мануэль, Фелипе и Хуан. Хотя 22-летний Хуан ни в одном из 6 отборочных матчей не принимал участия.

24 мая на главном стадионе турнира в Риме делегации обеих команд выходили на поле со своим флагом, торжественно проносили его и в конце склоняли перед трибуной Дуче. Жаль, что этот матч не учитывали. Вот так выходила со своим 48-звёздным флагом (тогда ещё Аляска и Гавайи не были штатами) команда США:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Несмотря на то, что квалификационный матч игрался в Риме, он не входит в число матчей финальной стадии турнира Кубка мира 1934 года. Поэтому и трио братьев Росасов не значится среди официальных участников финальной стадии Кубка мира 1934 года. Да и 5 голов в 2 матчах американца Донелли тоже как-то особо не отмечались — лучший бомбардир чемпионата чех Олдржих Нейедлы чуть позже тоже забил 5, но соперникам посолиднее.

Вот трио братьев Росас на одном фото в форме своего клуба «Атланте»:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Хуан — с белым поясом. Кто на фото Фелипе по прозвищу Diente (зуб), наверное, понятно.

Жаль, что такое необычное явление как 3 родных брата в команде на чемпионате мира так и не было зафиксировано в 1934 году. Другой подобный факт состоялся только в 21 веке.

А сборная Мексики является обладательницей уникального «достижения», вряд ли кем когда-либо будет повторенного — команда приехала на чемпионат мира, но так и не сыграла на нём ни одного матча.

Как уже отмечалось в первой главе (www.soccer.ru/blogs/record/1311857), тренером сборной Мексики, который вывел команду в финальную часть ЧМ-34, был легендарный «Рекорд» — Рафаэль Гарса Гутьеррес. Но северные соседи подпортили ему послужной список.

Но такую карьеру ничем не испортишь. От 13-летнего основателя всемирно известного клуба «Америка» до игрока и тренера сборной:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Сборная Мексики 30 и 31 мая 1934 г. провела два товарищеских матча в швейцарском городе Берн с местными клубами.

Вот о сборной Швейцарии будет дальнейший рассказ.

Отборочный цикл сборной Швейцарии также оказался с сюрпризами. Свои два матча с Югославией (в гостях) и с Румынией (дома) швейцарцы сыграли в сентябре-октябре 1933 года. В обоих матчах была ничья, причём оба раза со счётом 2:2. Лишь 29 апреля 1934 г. должен был состояться третий и последний матч в их группе, который и определил бы двух обладателей путёвок на чемпионат мира.

Но незадолго до того определяющего матча, 24 апреля, ФИФА на своём заседании рассмотрела вопрос о правомерности участия румынского игрока в матче в Берне 29 октября против Швейцарии. Кстати, вопрос сначала ставили не швейцарцы, а венгры. Позже всё-таки Швейцария подала протест. Дело всё в том, что в 1932 г. игрок Юлиу Баратки играл за сборную Венгрии, последний раз 2 июля 1932 года. По существующим правилам, он не мог быть заявлен за Румынию в 1933 году, хотя и имел румынское гражданство. Задним числом ФИФА присудила Швейцарии победу со счётом 2:0 (а не техническое 3:0, как в нынешнее время). Так сборная Швейцарии ещё до определяющего матча между Румынией и Югославией завоевала путёвку на ЧМ-34. Румыния, кстати, выиграла и также играла на турнире. Причём Баратки был в заявке в сборной Румынии, но во избежание юридических проволочек его к матчам не привлекали, так как положенного интервала в 3 года для смены футбольного гражданства ещё не прошло. Да он и не выезжал с командой в Италию. Но Венгрия (после получения материальных откупных) признала легитимность Баратки и давала «зелёный свет» на его выступление за Румынию на ЧМ-34. Детективная история…

Плюс занятные коллизии. Мексике «присудили» играть лишний решающий отборочный матч, и место в финальной части она потеряла. Швейцарии присудили выигрыш, и место на ЧМ-34 она «завоевала» на бюрократических полях до решающего отборочного матча.

Теперь о родственниках. Дело в том, что в некоторых источниках утверждается, что в заявке швейцарской команды на ЧМ-34 тоже были братья. Не трое, конечно, как у Мексики, но пара братьев была.

Современная версия сайта ФИФА на момент написания статьи не позволяет посмотреть заявки команд по прошедшим турнирам Кубка мира.

В старой версии сайта ФИФА в составе сборной Швейцарии было не 22, а 23 игрока:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Действительно обнаруживаются братья Вайлеры — Макс и Вальтер.

Макс Вайлер дебютировал за свою сборную в декабре 1924 года в матче с Германией. В марте 1932 г., и вновь в матче с Германией, он впервые надел капитанскую повязку в сборной в возрасте 31 года. И был капитаном в 14 следующих играх (из 16). В том числе и в матче на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 11 марта 1934 года против Франции. Это был его 34-й матч за сборную. Швейцарцы победили минимально.

Следующий контрольный матч перед ЧМ-34 состоялся в Женеве 25 марта против сборной Австрии.

А вот в этой игре Макс уже не участвовал, так как получил травму. Его место в защите сборной Швейцарии занял младший брат Вальтер. Швейцария, кстати, проиграла тот матч 2:3.

Оба брата играли за один клуб «Грассхоппер» (Цюрих).

В мае 1934 г. 16 (скорее 17) команд должны были подать в ФИФА заявку на 22 игрока для участия в чемпионате мира. Вот какой текст я обнаружил в швейцарской газете «Neue Zürcher Nachrichten» от 14 мая 1934 г:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Шрифт двоится, но читать можно. Это список футболистов, которых комиссия швейцарской федерации отправила на отдых подальше от города для лучшей подготовки к предстоящему матчу с Нидерландами в Милане 27 мая 1934 года. Список немного странный. После защитника (и капитана команды) Минелли указан некто Хасси (или ещё как). Совершенно незнакомый игрок. И есть в списке Босси — это форвард Джузеппе Босси. Надо сказать, что этот список достаточно изменился по сравнению с окончательной заявкой.

Но мы видим, что оба брата Вайлера были в предварительном списке: старший был Weiler I, а младший Weiler II. Всего в этом списке 23 фамилии, с учётом некоего Хасси.

21 мая, как уже говорилось, итальянская газета напечатала заявки всех команд к ЧМ-34. В сборной Швейцарии появились новые имена, но в заявке, как и положено, было 22 игрока:

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

В окончательную заявку попал только младший брат Вальтер Вайлер. Некоторые источники указывают, что старший брат Макс всё-таки был в составе делегации (или туристом, что вряд ли). Но факт остаётся фактом — в составе сборной Швейцарии на турнире Кубка мира 1934 года не было братьев в заявке. Хотя у них столько братьев было за всю историю, что впору с другими поделиться. Например, Абеггленов было трое, а братьев Эгги даже четверо.

Для Вальтера Вайлера матч против Нидерландов 27 мая 1934 г. стал 8-м в карьере в сборной. На ЧМ-34 Вальтер сыграл в обоих матчах. Дебютировал в сборной он в 1926 году. После ЧМ-34 он провёл ещё 17 матчей, последний раз играл 18 октября 1942 г. в возрасте 38 лет против Германии.

Макс Вальтер, старший брат, после чемпионата мира сыграл только в 4 матчах в 1935 и 1936 годах, в 3 матчах из тех 4 они с братом были вместе на поле.

Вот фото обоих братьев.

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

Такая вот история с близкими родственниками на чемпионате мира 1934 года. Родственники вроде и были, но их оставили «за скобками». И были ведь в прямом смысле — прямо в Италии, в месте проведения самого турнира. Но официальные инстанции решили, что это не считается…

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Сергей Колосков
Сергей Колосков
сегодня в 19:07
Уважаемые админы! Можно не корёжить фото обложки статей? Загружается фото в нормальном виде, а после сохранения оно обрезается нещадно. Вам же зачем-то нужен источник в интернете этого фото - ну, так посмотрите по ссылке как фото должно выглядеть. Что ж вы всё под одну гребёнку? А это архивные снимки. Снимки бывают и в альбомном, и в портретном исполнении. Либо дайте автору возможность редактировать фото обложки, менять и т.п. А так как сейчас -- только портит впечатление. Если можете, исправьте, чтобы были лица у людей. Спасибо
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