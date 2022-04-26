Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Ни трио, ни дуэта. Чемпионат мира 1934

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сегодня, 14:29

В первой главе (www.soccer.ru/blogs/record/1311857), посвящённой чемпионату мира 1930 года, было однозначно сказано, что мундиаль 1934 года оказался единственным в истории, на котором ни в одной команде не оказалось близких родственников.

Формально это совершенно достоверное утверждение. Но, как всегда, существуют некие нюансы и допущения.

Общепринято сегодня, что отборочные матчи к чемпионатам мира проходят на разных континентах, и в страну проведения финального турнира приезжают уже команды, завоевавшие путёвку.

Немного не так было в 1934 году. В регионе Южной и Центральной Америки было сформировано 3 отборочные группы для 7 команд. В группах 2 и 3 было по 2 южноамериканских команд. Борьбы там совсем не получилось, Бразилия и Аргентина получили путёвку «бесплатно» из-за отказа соперников — Перу и Чили соответственно.

А вот в Центральной Америке на одно место в финальном турнире поступило 3 заявки от команд Гаити, Кубы и Мексики. Мексиканцы по рангу котировались выше, поэтому сначала между собой играли гаитяне и кубинцы. Очень странным был регламент тех матчей — командам надо было во чтобы то ни стало сыграть 3 матча. Куба в конце января — в начале февраля 1934 г. без проблем выиграла первые два матча у Гаити, в третьем матче они сыграли вничью. Все 3 матча играли на Гаити. В марте все 3 матча выиграла у себя дома сборная Мексики у команды Кубы. Мексиканцы завоевали путёвку на мундиаль.

Но оказалось, что и сборная США захотела поучаствовать в турнире Кубка мира 1934 года и срочно подала заявку. И ФИФА приняла её — как откажешь третьей команде (по доп. показателям) предыдущего турнира?

Команда Мексики уже прибыла в Европу. Тогда ФИФА приняла странное решение: они пригласили в Рим и сборную США . И команду Мексики «принудили» сыграть ещё один, решающий, матч за единственное место от Центральной Америки.

Открытие ЧМ -34 должно было состояться 27 мая в воскресенье, сразу в один день игрались 8 матчей первого этапа.

А на 24 мая в Риме был назначен квалификационный матч Мексика — США для выявления той сборной, которая будет играть 27 мая против сборной Италии уже в основной сетке турнира. США победили 4:2 и остались на турнире. А Мексика поехала в Швейцарию для проведения двух матчей против местных клубов.

Кстати, все 4 гола у сборной США забил игрок с итальянскими корнями Альдо Донелли. Он же забил и единственный гол престижа в ворота сборной Италии 27 мая. Это были его первые два матча за национальную команду США .

В итальянских газетах, по крайней мере в спортивной ежедневной «Il Littoriale» (это «Corriere dello Sport» с 1924 г. и впоследствии) фигурировал заголовок про 17 команд на турнире, а не про 16.

Перед матчем США — Мексика заголовок в газете (коротко) гласит: «Новости о подготовке к чемпионату мира между 17 командами»:

21 мая в этой газете были опубликованы заявки от всех команд:

Здесь есть заявка и США , и Мексики, всего 17 сборных.

Посмотрим теперь отдельно заявку сборной Мексики:

Отчётливо видим, что в составе мексиканцев оказались все 3 брата Росасы — Мануэль, Фелипе и Хуан. Хотя 22-летний Хуан ни в одном из 6 отборочных матчей не принимал участия.

24 мая на главном стадионе турнира в Риме делегации обеих команд выходили на поле со своим флагом, торжественно проносили его и в конце склоняли перед трибуной Дуче. Жаль, что этот матч не учитывали. Вот так выходила со своим 48-звёздным флагом (тогда ещё Аляска и Гавайи не были штатами) команда США :

Несмотря на то, что квалификационный матч игрался в Риме, он не входит в число матчей финальной стадии турнира Кубка мира 1934 года. Поэтому и трио братьев Росасов не значится среди официальных участников финальной стадии Кубка мира 1934 года. Да и 5 голов в 2 матчах американца Донелли тоже как-то особо не отмечались — лучший бомбардир чемпионата чех Олдржих Нейедлы чуть позже тоже забил 5, но соперникам посолиднее.

Вот трио братьев Росас на одном фото в форме своего клуба «Атланте»:

Хуан — с белым поясом. Кто на фото Фелипе по прозвищу Diente (зуб), наверное, понятно.

Жаль, что такое необычное явление как 3 родных брата в команде на чемпионате мира так и не было зафиксировано в 1934 году. Другой подобный факт состоялся только в 21 веке.

А сборная Мексики является обладательницей уникального «достижения», вряд ли кем когда-либо будет повторенного — команда приехала на чемпионат мира, но так и не сыграла на нём ни одного матча.

Как уже отмечалось в первой главе (www.soccer.ru/blogs/record/1311857), тренером сборной Мексики, который вывел команду в финальную часть ЧМ -34, был легендарный «Рекорд» — Рафаэль Гарса Гутьеррес. Но северные соседи подпортили ему послужной список.

Но такую карьеру ничем не испортишь. От 13-летнего основателя всемирно известного клуба «Америка» до игрока и тренера сборной:

Сборная Мексики 30 и 31 мая 1934 г. провела два товарищеских матча в швейцарском городе Берн с местными клубами.

Вот о сборной Швейцарии будет дальнейший рассказ.

Отборочный цикл сборной Швейцарии также оказался с сюрпризами. Свои два матча с Югославией (в гостях) и с Румынией (дома) швейцарцы сыграли в сентябре-октябре 1933 года. В обоих матчах была ничья, причём оба раза со счётом 2:2. Лишь 29 апреля 1934 г. должен был состояться третий и последний матч в их группе, который и определил бы двух обладателей путёвок на чемпионат мира.

Но незадолго до того определяющего матча, 24 апреля, ФИФА на своём заседании рассмотрела вопрос о правомерности участия румынского игрока в матче в Берне 29 октября против Швейцарии. Кстати, вопрос сначала ставили не швейцарцы, а венгры. Позже всё-таки Швейцария подала протест. Дело всё в том, что в 1932 г. игрок Юлиу Баратки играл за сборную Венгрии, последний раз 2 июля 1932 года. По существующим правилам, он не мог быть заявлен за Румынию в 1933 году, хотя и имел румынское гражданство. Задним числом ФИФА присудила Швейцарии победу со счётом 2:0 (а не техническое 3:0, как в нынешнее время). Так сборная Швейцарии ещё до определяющего матча между Румынией и Югославией завоевала путёвку на ЧМ -34. Румыния, кстати, выиграла и также играла на турнире. Причём Баратки был в заявке в сборной Румынии, но во избежание юридических проволочек его к матчам не привлекали, так как положенного интервала в 3 года для смены футбольного гражданства ещё не прошло. Да он и не выезжал с командой в Италию. Но Венгрия (после получения материальных откупных) признала легитимность Баратки и давала «зелёный свет» на его выступление за Румынию на ЧМ -34. Детективная история…

Плюс занятные коллизии. Мексике «присудили» играть лишний решающий отборочный матч, и место в финальной части она потеряла. Швейцарии присудили выигрыш, и место на ЧМ -34 она «завоевала» на бюрократических полях до решающего отборочного матча.

Теперь о родственниках. Дело в том, что в некоторых источниках утверждается, что в заявке швейцарской команды на ЧМ -34 тоже были братья. Не трое, конечно, как у Мексики, но пара братьев была.

Современная версия сайта ФИФА на момент написания статьи не позволяет посмотреть заявки команд по прошедшим турнирам Кубка мира.

В старой версии сайта ФИФА в составе сборной Швейцарии было не 22, а 23 игрока:

Действительно обнаруживаются братья Вайлеры — Макс и Вальтер.

Макс Вайлер дебютировал за свою сборную в декабре 1924 года в матче с Германией. В марте 1932 г., и вновь в матче с Германией, он впервые надел капитанскую повязку в сборной в возрасте 31 года. И был капитаном в 14 следующих играх (из 16). В том числе и в матче на стадионе «Парк де Пренс» в Париже 11 марта 1934 года против Франции. Это был его 34-й матч за сборную. Швейцарцы победили минимально.

Следующий контрольный матч перед ЧМ -34 состоялся в Женеве 25 марта против сборной Австрии.

А вот в этой игре Макс уже не участвовал, так как получил травму. Его место в защите сборной Швейцарии занял младший брат Вальтер. Швейцария, кстати, проиграла тот матч 2:3.

Оба брата играли за один клуб «Грассхоппер» (Цюрих).

В мае 1934 г. 16 (скорее 17) команд должны были подать в ФИФА заявку на 22 игрока для участия в чемпионате мира. Вот какой текст я обнаружил в швейцарской газете «Neue Zürcher Nachrichten» от 14 мая 1934 г:

Шрифт двоится, но читать можно. Это список футболистов, которых комиссия швейцарской федерации отправила на отдых подальше от города для лучшей подготовки к предстоящему матчу с Нидерландами в Милане 27 мая 1934 года. Список немного странный. После защитника (и капитана команды) Минелли указан некто Хасси (или ещё как). Совершенно незнакомый игрок. И есть в списке Босси — это форвард Джузеппе Босси. Надо сказать, что этот список достаточно изменился по сравнению с окончательной заявкой.

Но мы видим, что оба брата Вайлера были в предварительном списке: старший был Weiler I, а младший Weiler II. Всего в этом списке 23 фамилии, с учётом некоего Хасси.

21 мая, как уже говорилось, итальянская газета напечатала заявки всех команд к ЧМ -34. В сборной Швейцарии появились новые имена, но в заявке, как и положено, было 22 игрока:

В окончательную заявку попал только младший брат Вальтер Вайлер. Некоторые источники указывают, что старший брат Макс всё-таки был в составе делегации (или туристом, что вряд ли). Но факт остаётся фактом — в составе сборной Швейцарии на турнире Кубка мира 1934 года не было братьев в заявке. Хотя у них столько братьев было за всю историю, что впору с другими поделиться. Например, Абеггленов было трое, а братьев Эгги даже четверо.

Для Вальтера Вайлера матч против Нидерландов 27 мая 1934 г. стал 8-м в карьере в сборной. На ЧМ -34 Вальтер сыграл в обоих матчах. Дебютировал в сборной он в 1926 году. После ЧМ -34 он провёл ещё 17 матчей, последний раз играл 18 октября 1942 г. в возрасте 38 лет против Германии.

Макс Вальтер, старший брат, после чемпионата мира сыграл только в 4 матчах в 1935 и 1936 годах, в 3 матчах из тех 4 они с братом были вместе на поле.

Вот фото обоих братьев.

Такая вот история с близкими родственниками на чемпионате мира 1934 года. Родственники вроде и были, но их оставили «за скобками». И были ведь в прямом смысле — прямо в Италии, в месте проведения самого турнира. Но официальные инстанции решили, что это не считается…