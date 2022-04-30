«Гамбург» — «Ганновер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Гамбург»
«Гамбург» идет на третьем месте и имеет право побороться в переходных матчах за право выйти в первую Бундеслигу. Для этого нужно обязательно в двух оставшихся встречах побеждать и следить за тем, как будут действовать конкуренты. В прошлом туре удалось обыграть «Ингольштадт» (4:0).
«Ганновер»
«Ганновер» в последнем туре сумел переиграть «Карлсруэ» (2:0) и поднялся на 14-ю позицию во второй Бундеслиге. Вне всяких сомнений, команда уже не вылетит по итогам сезона, поэтому можно играть раскрепощенно.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Гамбург» – 1,33
- Ничья – 5,20
- Победит «Ганновер» – 7,70
Статистика
- «Гамбург» выиграл 3 из 5 последних матчей
- «Ганновер» проиграл 3 из 5 выездных встреч
- Два из пяти последних междусобойчиков остался за «Ганновером»
Прогноз
«Гамбург» должен, несмотря на все сложности цепляться за результат и демонстрировать высокий уровень индивидуального мастерства и побеждать. Играем их триумф с котировкой 1,33.