«Гамбург» — «Ганновер»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

1651333347

вчера, 18:42

«Гамбург»

«Гамбург» идет на третьем месте и имеет право побороться в переходных матчах за право выйти в первую Бундеслигу. Для этого нужно обязательно в двух оставшихся встречах побеждать и следить за тем, как будут действовать конкуренты. В прошлом туре удалось обыграть «Ингольштадт» (4:0).

«Ганновер»

«Ганновер» в последнем туре сумел переиграть «Карлсруэ» (2:0) и поднялся на 14-ю позицию во второй Бундеслиге. Вне всяких сомнений, команда уже не вылетит по итогам сезона, поэтому можно играть раскрепощенно.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Гамбург» – 1,33

Ничья – 5,20

Победит «Ганновер» – 7,70

Статистика

«Гамбург» выиграл 3 из 5 последних матчей

«Ганновер» проиграл 3 из 5 выездных встреч

Два из пяти последних междусобойчиков остался за «Ганновером»

Прогноз

«Гамбург» должен, несмотря на все сложности цепляться за результат и демонстрировать высокий уровень индивидуального мастерства и побеждать. Играем их триумф с котировкой 1,33.