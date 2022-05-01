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«Хетафе» — «Бетис»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 11:29
«Хетафе» — «Бетис»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Хетафе»

«Хетафе» в прошлом туре удалось переиграть «Сельту» (2:0). Благодаря этому команда сумела подняться на 18-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.

«Бетис»

«Бетис» идет на пятом месте. Команда в прошлом туре оказалась слабее «Эльче» (0:1). Отставание от четвертой позиции при игре в запасе составляет четыре очка.

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хетафе» – 2,94
  • Ничья – 3,26
  • Победит «Бетиса» – 2,70

Статистика

  • «Хетафе» уступил в одном из десяти последних домашних матчах
  • «Бетис» не проигрывает в четырех выездных встречах
  • «Хетафе» выиграл 2 из 5 последних междусобойчиков

Прогноз

«Хетафе» в 2 из 5 последних встречах оказался сильнее «Бетиса», но мы считаем, что ситуация изменится. Гости сумеют победить с коэффициентом 2,70.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: ФК Хетафе
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 12:07
По моему мнению, в предстоящем противостоянии Хетафе и Бетиса довольно-таки легко произойдет взятие ворот севильского коллектива за рабочий коэффициент. Кстати, в рамках прошлого сезона полумадридцы вообще не оставили никаких шансов тылам "огурцов" на своем родном Колисеум Альфонсо Перес, крупно побив тогда бетикос с итогом 3:0!
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