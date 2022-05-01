«Хетафе» — «Бетис»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Хетафе»
«Хетафе» в прошлом туре удалось переиграть «Сельту» (2:0). Благодаря этому команда сумела подняться на 18-е место в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков.
«Бетис»
«Бетис» идет на пятом месте. Команда в прошлом туре оказалась слабее «Эльче» (0:1). Отставание от четвертой позиции при игре в запасе составляет четыре очка.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 2,94
- Ничья – 3,26
- Победит «Бетиса» – 2,70
Статистика
- «Хетафе» уступил в одном из десяти последних домашних матчах
- «Бетис» не проигрывает в четырех выездных встречах
- «Хетафе» выиграл 2 из 5 последних междусобойчиков
Прогноз
«Хетафе» в 2 из 5 последних встречах оказался сильнее «Бетиса», но мы считаем, что ситуация изменится. Гости сумеют победить с коэффициентом 2,70.