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«Вест Бромвич» — «Барнсли»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 13:16
«Вест Бромвич» — «Барнсли»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в прошлом туре сумел обыграть «Рединг» (1:0). Команда идет на десятом месте в Чемпионшипе без каких-либо шансов на выход в элиту АПЛ.

«Барнсли»

«Барнсли» расположился на 24-й позиции в Чемпионшипе. Отставание от спасительной зоны составляет одиннадцать зачетных пунктов. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Престона» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вест Бромвич» – 1,48
  • Ничья – 4,80
  • Победит «Барнсли» – 6,55

Статистика

  • «Вест Бромвич» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей
  • «Барнсли» уступил 4 из 5 последних выездных встреч
  • 4 из 5 последних междусобойчиков сыграны вничью

Прогноз

Хозяевам будет сложно в этой игре. Делаем ставку на двойной шанс на «Барнсли» с коэффициентом 2,51.

Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 13:20
Победа хозяев.
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