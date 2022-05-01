«Вест Бромвич» — «Барнсли»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» в прошлом туре сумел обыграть «Рединг» (1:0). Команда идет на десятом месте в Чемпионшипе без каких-либо шансов на выход в элиту АПЛ.
«Барнсли»
«Барнсли» расположился на 24-й позиции в Чемпионшипе. Отставание от спасительной зоны составляет одиннадцать зачетных пунктов. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Престона» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вест Бромвич» – 1,48
- Ничья – 4,80
- Победит «Барнсли» – 6,55
Статистика
- «Вест Бромвич» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей
- «Барнсли» уступил 4 из 5 последних выездных встреч
- 4 из 5 последних междусобойчиков сыграны вничью
Прогноз
Хозяевам будет сложно в этой игре. Делаем ставку на двойной шанс на «Барнсли» с коэффициентом 2,51.