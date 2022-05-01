«Вест Бромвич» — «Барнсли»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 13:16

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в прошлом туре сумел обыграть «Рединг» (1:0). Команда идет на десятом месте в Чемпионшипе без каких-либо шансов на выход в элиту АПЛ .

«Барнсли»

«Барнсли» расположился на 24-й позиции в Чемпионшипе. Отставание от спасительной зоны составляет одиннадцать зачетных пунктов. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Престона» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вест Бромвич» – 1,48

Ничья – 4,80

Победит «Барнсли» – 6,55

Статистика

«Вест Бромвич» выиграл 3 из 5 последних домашних матчей

«Барнсли» уступил 4 из 5 последних выездных встреч

4 из 5 последних междусобойчиков сыграны вничью

Прогноз

Хозяевам будет сложно в этой игре. Делаем ставку на двойной шанс на «Барнсли» с коэффициентом 2,51.