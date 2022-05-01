«Реал» Мадрид – «Ман Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:58

«Реал» Мадрид

«Реал» уступил в гостях «Манчестер Сити», но счет 3:4 сохраняет клубу из Мадрида неплохие шансы на то, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Для этого нужно, как минимум, взять реванш у соперника в Испании. Перед ответной игрой «сливочные» добились дежурной победы в Ла Лиге, одолев «Эспаньол» (4:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» не без труда, но все же оправдал статус фаворита в домашней встрече с «Реалом». Теперь английскому клубу достаточно не уступить сопернику в Испании, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Накануне ответной игры «горожане» сокрушили в АПЛ «Лидс» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Реал» — 3.520

Ничья – 4.100

Победит «Манчестер Сити» — 2.100

Статистика

«Реал» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле

«Манчестер Сити» не проигрывал в 10 последних выездных поединках

«Реал» и «Манчестер Сити» обменивались голами в 2 из 3 встреч в Мадриде

Прогноз

Ставки на «обе команды забьют – да» в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.513.