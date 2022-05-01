«Реал» Мадрид – «Ман Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

«Реал» Мадрид
«Реал» уступил в гостях «Манчестер Сити», но счет 3:4 сохраняет клубу из Мадрида неплохие шансы на то, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Для этого нужно, как минимум, взять реванш у соперника в Испании. Перед ответной игрой «сливочные» добились дежурной победы в Ла Лиге, одолев «Эспаньол» (4:0).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» не без труда, но все же оправдал статус фаворита в домашней встрече с «Реалом». Теперь английскому клубу достаточно не уступить сопернику в Испании, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Накануне ответной игры «горожане» сокрушили в АПЛ «Лидс» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Реал» — 3.520
- Ничья – 4.100
- Победит «Манчестер Сити» — 2.100
Статистика
- «Реал» выиграл 8 из прошлых 10 матчей на своем поле
- «Манчестер Сити» не проигрывал в 10 последних выездных поединках
- «Реал» и «Манчестер Сити» обменивались голами в 2 из 3 встреч в Мадриде
Прогноз
Ставки на «обе команды забьют – да» в линии букмекерской конторы Pinnacle идет с коэффициентом 1.513.