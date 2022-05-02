«Петерборо» — «Блэкпул»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

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вчера, 17:53

«Петерборо»

«Петерборо» в двух последних поединках уступил. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Миллола» (0:3). Команда идет на 23-й позиции в Чемпионшипе и вылетает в низший дивизион.

«Блэкпул»

«Блкэпул» уже не решает никаких задач. Команда идет на 16-й позиции в турнирной таблице. Клуб уже гарантировал себе место в Чемпионшипе по итогам этого сезона. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Дерби Каунти» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Петерборо» – 3,22

Ничья – 3,80

Победит «Блэкпул» – 2,16

Статистика

«Петерборо» проиграл 3 из 5 последних домашних матчей

«Блэкпул» в одном из пяти последних выездных встреч выиграл

В 4 из 5 последних междусобойчиках «Блэкпул» побеждал

Прогноз

Хозяева могут в этом поединке рассчитывать на успех только при условии надежной игры в обороне. С этим есть определенные сложности, поэтому предлагаем взять ничью в этой встрече c коэффициентом 3,80.