«Петерборо» — «Блэкпул»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Петерборо»
«Петерборо» в двух последних поединках уступил. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Миллола» (0:3). Команда идет на 23-й позиции в Чемпионшипе и вылетает в низший дивизион.
«Блэкпул»
«Блкэпул» уже не решает никаких задач. Команда идет на 16-й позиции в турнирной таблице. Клуб уже гарантировал себе место в Чемпионшипе по итогам этого сезона. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Дерби Каунти» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Петерборо» – 3,22
- Ничья – 3,80
- Победит «Блэкпул» – 2,16
Статистика
- «Петерборо» проиграл 3 из 5 последних домашних матчей
- «Блэкпул» в одном из пяти последних выездных встреч выиграл
- В 4 из 5 последних междусобойчиках «Блэкпул» побеждал
Прогноз
Хозяева могут в этом поединке рассчитывать на успех только при условии надежной игры в обороне. С этим есть определенные сложности, поэтому предлагаем взять ничью в этой встрече c коэффициентом 3,80.