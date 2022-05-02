Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Петерборо» — «Блэкпул»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

вчера, 17:53
«Петерборо» — «Блэкпул»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle

«Петерборо»

«Петерборо» в двух последних поединках уступил. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Миллола» (0:3). Команда идет на 23-й позиции в Чемпионшипе и вылетает в низший дивизион.

«Блэкпул»

«Блкэпул» уже не решает никаких задач. Команда идет на 16-й позиции в турнирной таблице. Клуб уже гарантировал себе место в Чемпионшипе по итогам этого сезона. В прошлом туре зафиксировано поражение от «Дерби Каунти» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Петерборо» – 3,22
  • Ничья – 3,80
  • Победит «Блэкпул» – 2,16

Статистика

  • «Петерборо» проиграл 3 из 5 последних домашних матчей
  • «Блэкпул» в одном из пяти последних выездных встреч выиграл
  • В 4 из 5 последних междусобойчиках «Блэкпул» побеждал

Прогноз

Хозяева могут в этом поединке рассчитывать на успех только при условии надежной игры в обороне. С этим есть определенные сложности, поэтому предлагаем взять ничью в этой встрече c коэффициентом 3,80.

Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 18:23
Победа хозяев.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:59
Все может быть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 