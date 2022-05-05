Восемь финалов Анчелотти в Лиге чемпионов. В половине из них напротив «Ливерпуль»

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вчера, 19:21

Семь позади и, как минимум, один впереди.

Карло Анчелотти стал первым тренером в истории, который пять раз выходил в финалы Лиги чемпионов, а мы напоминаем, что у Карлетто за плечами также три финала Кубка чемпионов в качестве футболиста. Грандиозный опыт, который делает Анчелотти одним из первых кандидатов на включение в Зал Славы Лиги чемпионов, если таковой будет образован. Кстати, команды Анчелотти проиграли лишь дважды, в обоих случаях по пенальти, а побед у итальянца уже пять. И может случиться шестая, если «Реал» обыграет «Ливерпуль» в Париже. «Красные» не в первый раз попадаются на пути Анчелотти в решающей схватке.

1. Финал Кубка чемпионов 1983/84 в Риме. «Ливерпуль» — «Рома» — 1:1 (4:2 по пенальти)

Статус: Анчелотти — 24-летний футболист «Ромы».

За три года до этого «Реал» в последний раз проиграл в финале главного европейского турнира, чтобы одержать победы во всех семи следующих финалах. Побил «сливочных» тот же самый «Ливерпуль», который нанес поражение и команде Анчелотти в первом из восьми финалов Карло. Этот матч итальянец вспоминал после феноменальной победы над «Сити»:

Я рад встретиться в финале в Париже с еще одним великолепным соперником. В 1984 году я играл против «Ливерпуля» в финале Кубка чемпионов как футболист, в 2005-м и 2007-м — уже как тренер.

Вот только есть одно важное обстоятельство, которое не получится проигнорировать: первый для Анчелотти финал Кубка чемпионов прошел… без Анчелотти. Один из лидеров той яркой «Ромы» Нильса Лидхольма не смог принять участие в домашнем финале из-за травмы. Отобрать у Карло этот финал мы не можем, ведь он вложился в этот результат, но и рассказать нечего, ведь игру наш герой смотрел с трибуны «Олимпико».

2. Финал Кубка чемпионов 1988/89 в Барселоне. «Стяуа» — «Милан» — 0:4

Статус: Анчелотти — 29-летний футболист «Милана».

В 1987-м Анчелотти перешел из «Ромы» в «Милан». В первом же сезоне эффективный полузащитник помог «россонери» выиграть первое за девять лет Скудетто, а еще через год впервые поднял над головой Кубок чемпионов. «Милан» не испытал трудностей в игре со «Стяуа», главными героями стали Марко ван Бастен и Руд Гуллит, оформившие по дублю, но и Карло был важной частью великой команды Арриго Сакки, он провел на поле «Камп Ноу» все 90 минут.

3. Финал Кубка чемпионов 1989/90 в Вене. «Милан» — «Бенфика» — 1:0

Статус: Анчелотти — 30-летний футболист «Милана».

Год спустя «Милан» защищал свое звание лучшей команды Европы, по ходу плей-офф были выброшены за борт «Реал» и «Бавария», а соперником по финалу стала проклятая Белой Гуттманном «Бенфика». Единственный гол в упорном матче на 68-й минуте забил Франк Райкард, а вскоре после этого знаменательного события игравший с первых минут Анчелотти был заменен. Той весной Карло не играл два месяца из-за травмы, но восстановился к финалу и попал в стартовый состав. На весь матч не хватило, но ощутимый вклад во вторую кряду победу «Милана» в европейском турнире Анчелотти сделал.

4. Финал Лиги чемпионов 2002/03 в Манчестере. «Ювентус» — «Милан» — 0:0 (2:3 по пенальти)

Статус: Анчелотти — 43-летний тренер «Милана».

Повесив бутсы на гвоздь в 1992 году, Анчелотти сразу подался в тренеры. На протяжении трех лет он помогал Арриго Сакки в сборной Италии и получал неоценимый опыт, потом возглавил «Реджину», а вместе с «Пармой» в сезоне 1997/98 дебютировал в Лиге чемпионов в качестве тренера. Через год уже дошел до полуфинала с «Ювентусом», а с «Миланом» добился успеха с первой же попытки. Итальянский финал на «Олд Траффорд» не принес голов с игры, а в серии пенальти было много промахов, но после точного удара Андрея Шевченко трофей достался «Милану».

5. Финал Лиги чемпионов 2004/05 в Стамбуле. «Милан» — «Ливерпуль» — 3:3 (2:3 по пенальти)

Статус: Анчелотти — 45-летний тренер «Милана».

Два года спустя Анчелотти вновь вывел «Милан» в финал, а после первого тайма казалось, что и новой победы не миновать: команда Карло забили три безответных мяча в ворота «Ливерпуля» к перерыву. А потом был великий камбэк «красных» и поражение в серии пенальти. Если кто и способен оставить Анчелотти без победы в финале Кубка/Лиги чемпионов, так это «Ливерпуль».

6. Финал Лиги чемпионов 2006/07 в Афинах. «Милан» — «Ливерпуль» — 2:1

Статус: Анчелотти — 47-летний тренер «Милана».

Поражение в Стамбуле стало тяжелым ударом, но Анчелотти оправился от него и два года спустя взял полноценный реванш у «Ливерпуля»: дубль Филиппо Индзаги принес «россонери» победу в Афинах. Дида, Мальдини, Неста, Гаттузо, Пирло, Зеедорф, Кака, Индзаги, Каладзе — великая была команда.

7. Финал Лиги чемпионов 2013/14 в Лиссабоне. «Реал» — «Атлетико» — 4:1 (дополнительное время)

Статус: Анчелотти — 54-летний тренер «Реала».

После второго триумфа у руля «Милана» Анчелотти на несколько лет забыл дорогу в поздние стадии Лиги чемпионов, хотя заглядывал в плей-офф с ПСЖ и «Челси». Зато «Реалу» с ходу помог выиграть долгожданную «Десиму». По пути в финал «сливочные» тогда выбили немецкую триаду — «Шальке», дортмундскую «Боруссию» Клоппа и «Баварию» Гвардиолы. И только после этого был драматичный финал против «Атлетико», когда Серхио Рамос точным ударом на 90+3 минуте перевел игру в дополнительное время, где Бэйл, Марсело и Роналду разгромили почти выигравших Лигу чемпионов «матрасников». В футболе «почти» не считается, особенно если играешь против «Реала».

8. Финал Лиги чемпионов 2021/22 в Париже. «Ливерпуль» — «Реал» — ?

Статус: Анчелотти — 62-летний тренер «Реала».

Впереди очередной финал для Анчелотти, напротив снова будет «Ливерпуль» — единственный соперник, которому удавалось вырывать победы у команд Карло в решающих схватках. Анчелотти уже убрал с пути Почеттино, Гвардиолу и Тухеля, теперь сразится с Клоппом, чей «Ливерпуль» в Лиге чемпионов способны остановить только команды из Мадрида. «Красные» постараются нарушить эту традицию, в то время как Анчелотти может выиграть свой шестой Кубок чемпионов и четвертый в качестве тренера, чего никому прежде не удавалось.