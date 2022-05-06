«Зенит» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:02

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Химки», который состоится 07 мая 2022 года

«Зенит»

Питерский клуб досрочно оформил чемпионство и теперь может играть оставшиеся матчи в свое удовольствие. Команда лидирует в чемпионате с набранными 61 очком, опережая на девять пунктов московское «Динамо», и уже не сможет даже теоретически покинуть свое место. В игре с соперником из нижней части турнирной таблицы, тренерский штаб может дать игровое время футболистам, которым не хватало игровой практики в течение сезона.

30 апреля «Зенит» обыграл на своем поле «Локомотив» (3:1), а 25 апреля на выезде смог одолеть «Краснодар» с тем же счетом (3:1).

«Химки»

«Химки» приятно удивили своих болельщиков, выдав серию без поражений в чемпионате из нескольких поединков. Она помогла подмосковному клубу выбраться из зоны вылета с набранными 29 баллами, однако вся борьба еще впереди и необходимо выкладываться в каждом оставшемся туре, даже несмотря на статус предстоящего соперника, коим является «Зенит». Коллектив может воспользоваться отсутствием мотивации у чемпиона России и постараться зацепиться за очки.

1 мая «Химки» разошлись миром с «Уфой» (1:1), а 24 апреля крупно одолели «Крылья Советов» (4:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ .

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зенит» – 1.25

Ничья – 6.4

Победит «Химки» – 12

Статистика

«Химки» не знают поражений уже семь матчей подряд в чемпионате России

«Зенит» выиграл восемь из десяти последних встреч на своем стадионе

«Химки» проиграли 10 последних матчей с «Зенитом»

Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Исходя из статистики последних встреч, предполагаем, что команды не будут играть в открытый футбол, а исход поединка могут решить 1-2 мяча.