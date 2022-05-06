«Зенит» — «Химки» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Химки», который состоится 07 мая 2022 года
«Зенит»
Питерский клуб досрочно оформил чемпионство и теперь может играть оставшиеся матчи в свое удовольствие. Команда лидирует в чемпионате с набранными 61 очком, опережая на девять пунктов московское «Динамо», и уже не сможет даже теоретически покинуть свое место. В игре с соперником из нижней части турнирной таблицы, тренерский штаб может дать игровое время футболистам, которым не хватало игровой практики в течение сезона.
30 апреля «Зенит» обыграл на своем поле «Локомотив» (3:1), а 25 апреля на выезде смог одолеть «Краснодар» с тем же счетом (3:1).
«Химки»
«Химки» приятно удивили своих болельщиков, выдав серию без поражений в чемпионате из нескольких поединков. Она помогла подмосковному клубу выбраться из зоны вылета с набранными 29 баллами, однако вся борьба еще впереди и необходимо выкладываться в каждом оставшемся туре, даже несмотря на статус предстоящего соперника, коим является «Зенит». Коллектив может воспользоваться отсутствием мотивации у чемпиона России и постараться зацепиться за очки.
1 мая «Химки» разошлись миром с «Уфой» (1:1), а 24 апреля крупно одолели «Крылья Советов» (4:1). Оба матча прошли в рамках РПЛ.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Зенит» – 1.25
- Ничья – 6.4
- Победит «Химки» – 12
Статистика
- «Химки» не знают поражений уже семь матчей подряд в чемпионате России
- «Зенит» выиграл восемь из десяти последних встреч на своем стадионе
- «Химки» проиграли 10 последних матчей с «Зенитом»
- Три из четырех последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на вариант «обе забьют — нет», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Исходя из статистики последних встреч, предполагаем, что команды не будут играть в открытый футбол, а исход поединка могут решить 1-2 мяча.