«Зенит» — чемпион, но есть места, кроме первого. Кто в РПЛ за что борется в концовке сезона

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вчера, 12:12

Не все задачи решены.

1 место. «Зенит» — чемпион!

В который уже раз «Зенит» заблаговременно лишает чемпионат России золотой интриги: «сине-бело-голубые» оформили восьмой в истории и четвертый подряд титул в РПЛ за три тура до финиша сезона. Любопытно, что второй год подряд «Зенит» становится недосягаемым в турнирной таблице после победы над «Локомотивом».

Вряд ли «железнодорожники» воодушевлены такой вовлеченностью в организацию чемпионских вечеринок «Зенита», но из песни слов не выкинешь. Правда, тут и календарь играет важную роль: в прошлом розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» принимали «Локомотив» в 28 туре, на этот — в 27-м. Посмотрим, как будет устроен календарь следующего сезона, хотя москвичи наверняка попытаются избежать гостевой встречи с «Зенитом» еще на этапе верстки расписания.

Как бы то ни было, чемпион России определен, и если рассуждать цинично, то не вина «Зенита», что другие команды не могут составить конкуренцию в борьбе за титул. Не вина, но, скорее всего, беда, ведь сложно стать сильнее, когда победы даются настолько легко. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора, а сейчас достаточно констатации простого факта: первое место в Российской Премьер-Лиге выведено из розыгрыша, у него уже есть хозяин.

2 место. «Сочи» и ЦСКА попытаются догнать «Динамо»

Еще совсем недавно «Динамо» отставало от «Зенита» на расстояние одной победы, но сейчас между первым и вторым местом 9 очков, а «бело-голубым» не гарантирован даже титул вице-чемпионов. Всему виной два подряд поражения — от ЦСКА и «Урала». «Армейцы» после победы в дерби и сенсационной неудачи «Динамо» в матче с аутсайдером могли резко вернуться в борьбу за «серебро», но сами проиграли в Грозном и сохранили отставание в пять очков, да еще и «Сочи» вперед пропустили. Турнирное положение сейчас следующее:

«Динамо» — 52 очка, «Сочи» — 49, ЦСКА — 47

А самый шик в том, что «Сочи» в оставшихся трех турах сыграет и против ЦСКА , и против «Динамо». В прошедшем туре команда Владимира Федотова выиграла 6:0 у «Рубина», да вообще по весне выглядит более цельно, чем московские оппоненты. Не удивлюсь, если сочинцы сместят «Динамо» со второй строчки, возможно, в последнем туре нас вообще ждет серебряный матч между этими командами. А вот ЦСКА так высоко уже не поднимется, хотя может притормозить «Сочи» в очном матче и захватить третье место.

5 место. «Краснодар» и «Локомотив» выяснят отношения в очно-заочном споре

Впереди у «Краснодара» и «Локомотива» не только матчи 28-го, 29-го и 30-го туров РПЛ , но и перенесенный очный матч, который состоится уже в ближайшую среду, 4 мая, на арене «быков». Победитель захватит инициативу в споре за пятую строчку, проигравший попытается наверстать упущенное в заочной форме, ведь расписание оставшихся туров предполагает потери очков и «Краснодаром», и «Локомотивом».

На самом деле, даже в случае возвращения российских команд в еврокубки, пятое место в РПЛ не гарантирует путевку даже в Лигу конференций. Разве что «Динамо» выиграет Кубок России. Так что сражение исключительно за статус в национальной табели о рангах, нежели за что-то осязаемое. И прямо скажем, в этой дуэли уже есть победитель и проигравший.

«Краснодар» — 42 очка, «Локомотив» — 41

Для «Локомотива», который четыре года подряд финишировал в топ-3 Премьер-Лиги (первое место, два вторых и третье) это неудачный сезон, будь финальное место пятым или шестым. Такой результат является подтверждением многих сомнений относительно кадровой политики клуба: начиная с приглашения Рангника, продолжая увольнением Николича и заканчивая причудами этой весны. А вот «Краснодар» будет доволен собой, ведь в прошлом сезоне с дорогими легионерами и избранным тренером были десятыми.

7-10 места. Уютное «болото»

Проиграв «Химкам» и «Спартаку» в двух последних турах, «Крылья Советов» выпали из борьбы с «Краснодаром» и «Локомотивом» за пятую строчку, в концовке сезона волжане постараются закрепиться в верхней части таблицы и возглавить пелотон беззаботных команд. Прямой вылет никому из этой четверки не грозит, да и попадание в стыковые матчи уже настолько маловероятно, что этой вероятностью можно пренебречь.

«Крылья Советов» — 38 очков, «Ахмат» — 35, «Ростов» — 34, «Спартак» — 34

Для кого-то такое турнирное положение в радость, другие просто в своей стихии, а вот болельщики «Спартака» явно ожидали большего от своей любимой команды в сезон столетия. Рассуждения о грядущей борьбе за титул с десятого места звучат, как плохой анекдот. Неужели победа над «Крыльями» так окрылила спартаковцев? Победный гол отпраздновали действительно очень эмоционально.

11-16 места. Не до жиру, быть бы живу

Шесть команд, которые замыкают турнирную таблицу распределят между собой три пары мест разного значения: двое отправятся на вылет, двое пойдут в стыки, а двое счастливчиков безусловно останутся в РПЛ . Очень похоже, что отставшие «Уфа» и «Арсенал» уже не сойдут с последних мест, в то время как набравшие ход «Химки» обезопасят себя от неприятностей, пусть календарь у команды Сергея Юрана в последних турах и сложный.

«Химки», «Рубин» — 29 очков, «Нижний Новгород» — 28, «Урал» — 27, «Уфа» — 23, «Арсенал» — 21

На данный момент все сводится к тому, кто попадет в стыки. Претендентов трое — «Нижний Новгород», «Урал» и «Рубин». Между прочим, Леонид Слуцкий может оказаться в «красной зоне» уже сегодня вечером, если «Нижний Новгород» наберет очки в матче с «Арсеналом».