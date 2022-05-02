«Зенит» — чемпион, но есть места, кроме первого. Кто в РПЛ за что борется в концовке сезона

Не все задачи решены.
1 место. «Зенит» — чемпион!
В который уже раз «Зенит» заблаговременно лишает чемпионат России золотой интриги: «сине-бело-голубые» оформили восьмой в истории и четвертый подряд титул в РПЛ за три тура до финиша сезона. Любопытно, что второй год подряд «Зенит» становится недосягаемым в турнирной таблице после победы над «Локомотивом».
Вряд ли «железнодорожники» воодушевлены такой вовлеченностью в организацию чемпионских вечеринок «Зенита», но из песни слов не выкинешь. Правда, тут и календарь играет важную роль: в прошлом розыгрыше РПЛ «сине-бело-голубые» принимали «Локомотив» в 28 туре, на этот — в 27-м. Посмотрим, как будет устроен календарь следующего сезона, хотя москвичи наверняка попытаются избежать гостевой встречи с «Зенитом» еще на этапе верстки расписания.
Как бы то ни было, чемпион России определен, и если рассуждать цинично, то не вина «Зенита», что другие команды не могут составить конкуренцию в борьбе за титул. Не вина, но, скорее всего, беда, ведь сложно стать сильнее, когда победы даются настолько легко. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора, а сейчас достаточно констатации простого факта: первое место в Российской Премьер-Лиге выведено из розыгрыша, у него уже есть хозяин.
2 место. «Сочи» и ЦСКА попытаются догнать «Динамо»
Еще совсем недавно «Динамо» отставало от «Зенита» на расстояние одной победы, но сейчас между первым и вторым местом 9 очков, а «бело-голубым» не гарантирован даже титул вице-чемпионов. Всему виной два подряд поражения — от ЦСКА и «Урала». «Армейцы» после победы в дерби и сенсационной неудачи «Динамо» в матче с аутсайдером могли резко вернуться в борьбу за «серебро», но сами проиграли в Грозном и сохранили отставание в пять очков, да еще и «Сочи» вперед пропустили. Турнирное положение сейчас следующее:
«Динамо» — 52 очка, «Сочи» — 49, ЦСКА — 47
А самый шик в том, что «Сочи» в оставшихся трех турах сыграет и против ЦСКА, и против «Динамо». В прошедшем туре команда Владимира Федотова выиграла 6:0 у «Рубина», да вообще по весне выглядит более цельно, чем московские оппоненты. Не удивлюсь, если сочинцы сместят «Динамо» со второй строчки, возможно, в последнем туре нас вообще ждет серебряный матч между этими командами. А вот ЦСКА так высоко уже не поднимется, хотя может притормозить «Сочи» в очном матче и захватить третье место.
5 место. «Краснодар» и «Локомотив» выяснят отношения в очно-заочном споре
Впереди у «Краснодара» и «Локомотива» не только матчи 28-го, 29-го и 30-го туров РПЛ, но и перенесенный очный матч, который состоится уже в ближайшую среду, 4 мая, на арене «быков». Победитель захватит инициативу в споре за пятую строчку, проигравший попытается наверстать упущенное в заочной форме, ведь расписание оставшихся туров предполагает потери очков и «Краснодаром», и «Локомотивом».
На самом деле, даже в случае возвращения российских команд в еврокубки, пятое место в РПЛ не гарантирует путевку даже в Лигу конференций. Разве что «Динамо» выиграет Кубок России. Так что сражение исключительно за статус в национальной табели о рангах, нежели за что-то осязаемое. И прямо скажем, в этой дуэли уже есть победитель и проигравший.
«Краснодар» — 42 очка, «Локомотив» — 41
Для «Локомотива», который четыре года подряд финишировал в топ-3 Премьер-Лиги (первое место, два вторых и третье) это неудачный сезон, будь финальное место пятым или шестым. Такой результат является подтверждением многих сомнений относительно кадровой политики клуба: начиная с приглашения Рангника, продолжая увольнением Николича и заканчивая причудами этой весны. А вот «Краснодар» будет доволен собой, ведь в прошлом сезоне с дорогими легионерами и избранным тренером были десятыми.
7-10 места. Уютное «болото»
Проиграв «Химкам» и «Спартаку» в двух последних турах, «Крылья Советов» выпали из борьбы с «Краснодаром» и «Локомотивом» за пятую строчку, в концовке сезона волжане постараются закрепиться в верхней части таблицы и возглавить пелотон беззаботных команд. Прямой вылет никому из этой четверки не грозит, да и попадание в стыковые матчи уже настолько маловероятно, что этой вероятностью можно пренебречь.
«Крылья Советов» — 38 очков, «Ахмат» — 35, «Ростов» — 34, «Спартак» — 34
Для кого-то такое турнирное положение в радость, другие просто в своей стихии, а вот болельщики «Спартака» явно ожидали большего от своей любимой команды в сезон столетия. Рассуждения о грядущей борьбе за титул с десятого места звучат, как плохой анекдот. Неужели победа над «Крыльями» так окрылила спартаковцев? Победный гол отпраздновали действительно очень эмоционально.
11-16 места. Не до жиру, быть бы живу
Шесть команд, которые замыкают турнирную таблицу распределят между собой три пары мест разного значения: двое отправятся на вылет, двое пойдут в стыки, а двое счастливчиков безусловно останутся в РПЛ. Очень похоже, что отставшие «Уфа» и «Арсенал» уже не сойдут с последних мест, в то время как набравшие ход «Химки» обезопасят себя от неприятностей, пусть календарь у команды Сергея Юрана в последних турах и сложный.
«Химки», «Рубин» — 29 очков, «Нижний Новгород» — 28, «Урал» — 27, «Уфа» — 23, «Арсенал» — 21
На данный момент все сводится к тому, кто попадет в стыки. Претендентов трое — «Нижний Новгород», «Урал» и «Рубин». Между прочим, Леонид Слуцкий может оказаться в «красной зоне» уже сегодня вечером, если «Нижний Новгород» наберет очки в матче с «Арсеналом».
7 - го мая всё решится.
7 - го мая всё решится.
Пока российским клубам не светит ЛЧ в следующем сезоне, но борьба за второе место развернулась упорнейшая. Впереди у Сочи два матча с прямыми конкурентами, так что команда Федотова еще может повлиять на расклад при равенстве очков. В личных матчах у Динамо и ЦСКА равенство (2:1, 0:1). Поэтому при одинаковом количестве очков по итогам 30 туров придется считать победы (тоже возможно равенство) или разницу мячей.
Ещё недавно был пост, посвящённый шансам Динамо на золото. Теперь другая реальность. Календарь у всех трёх команд убийственный, я вообще не вижу тут фаворитов в гонке за 3 место, возможны вообще разные варианты, но мне, почему-то кажется, что больше всех сторон место хочет Сочи. Динамо скисло, Шварц скорее всего уедет, у ЦСКА легионеры тоже не очень понимают за что умирать, да тренеры березуцкие пока учатся тренировать. У Сочи Нобоа, который в 37 до сих лучший игрок РПЛ и амбициозный Федотов.
Матч ЦСКА - Сочи будет важнейшим в битве за бронзу, а возможно и за 2 место.
Кто бы мог подумать о таком до старта сезона...Федотов очень хорош, как тренер!Ему не нужны суперзвезды чтобы сколотить отличную команду.Видно,не первый год, что Федотов до мелочей разбирает игру каждого соперника!
Пока российским клубам не светит ЛЧ в следующем сезоне, но борьба за второе место развернулась упорнейшая. Впереди у Сочи два матча с прямыми конкурентами, так что команда Федотова еще может повлиять на расклад при равенстве очков. В личных матчах у Динамо и ЦСКА равенство (2:1, 0:1). Поэтому при одинаковом количестве очков по итогам 30 туров придется считать победы (тоже возможно равенство) или разницу мячей.
Ещё недавно был пост, посвящённый шансам Динамо на золото. Теперь другая реальность. Календарь у всех трёх команд убийственный, я вообще не вижу тут фаворитов в гонке за 3 место, возможны вообще разные варианты, но мне, почему-то кажется, что больше всех сторон место хочет Сочи. Динамо скисло, Шварц скорее всего уедет, у ЦСКА легионеры тоже не очень понимают за что умирать, да тренеры березуцкие пока учатся тренировать. У Сочи Нобоа, который в 37 до сих лучший игрок РПЛ и амбициозный Федотов.
Матч ЦСКА - Сочи будет важнейшим в битве за бронзу, а возможно и за 2 место.
Кто бы мог подумать о таком до старта сезона...Федотов очень хорош, как тренер!Ему не нужны суперзвезды чтобы сколотить отличную команду.Видно,не первый год, что Федотов до мелочей разбирает игру каждого соперника!