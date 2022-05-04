«Реал» и «Манчестер Сити» одержимы атакой. Кульминация главного триллера плей-офф ЛЧ

Будут заниматься тем, что умеют лучше всего.
Важно узнать о «Реале»
- В истории «Мадрида» уже было поражение 4:3 в плей-офф Лиги чемпионов в Манчестере. В четвертьфинале 2003-го года хет-трик великого Роналдо ответил на голы МЮ. Но Фергюсон вылетел, а Дель Боске пошел дальше, ведь в первом поединке в Мадриде хозяева выиграли 3:1 благодаря голу Фигу и дублю Рауля. Затем «Реал» вылетел в полуфинале от «Ювентуса», который в свою очередь проиграет в финале Дида и Шевченко. Но те 4:3 – классика ЛЧ, как и новые в исполнении команд Гвардиолы и Анчелотти.
- На выходных «Реал» стал чемпионом Испании, отпраздновали 35-й кубок. Анчелотти первым в истории выиграл все топ-5 лиг. Эмоционально важная победа, ведь нужно отыгрываться против лидера АПЛ и одной из самых грозных команд последних пяти лет. Уверенности в себе «Мадриду» не занимать, но празднование чемпионства перезагрузило. Фанаты запомнят Марсело верхом на богине плодородия, чья скульптура украшает фонтан Сибелес. И не забудут Алабу, трясущего стулом, ставшим одним из символов пути «сливочных» в сезоне.
- Кроме Азара, чьи травмы стали будничным сопровождением, вылетел также Алаба. С одной стороны, серьезная потеря – австриец является самым сильным по номиналу защитником в обойме, у него колоссальный опыт в «Баварии». С другой стороны, Давид тоже ошибался, ему сложно быть вожаком защиты. Начо, разумеется, ниже уровнем, но это боец. Играет в профессиональный футбол с диабетом, и ценит каждую возможность выйти на поле. Да и Милитао не всегда в режиме Магуайра.
- Куртуа может стать важным на пути «Реала» в парижский финал Лиги чемпионов. Тибо весь сезон спасал команду в Ла Лиге, выручал в Европе. Полуфиналы, где надо отыграть один мяч, но нет правила выездного гола, часто зависят от действий вратаря. Вчера «Вильярреал» не смог положиться на голкипера. А теперь другая испанская команда напрямую зависит как от физической готовности возрастных хавбеков, так и от стремления Куртуа творить чудеса.
- Анчелотти вряд ли будет мудрить, это фишка Гвардиолы – Хосеп загонял себя в угол, выдумывая слишком сложные алгоритмы, когда могли сработать простые. Ждем от «Реала» схему «4-3-3». У Вальверде будет переходная роль, ведь Винисиус и Бензема давно стали понимать друг друга. Конструктивный переход на «4-4-2» — в зависимости от высоты прессинга «Манчестер Сити», не станет откровением. Но понятность не мешает «Реалу» быть опасным. Один пас Модрича, одно открывание Бензема – все, нет больше у англичан преимущества по сумме двух матчей, надо начинать сначала.
Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус.
Важно узнать о «Манчестер Сити»
- Гвардиола планировал выход на пик формы в мае, поэтому закинули три мяча «Брайтону», пять – «Уотфорду», затем по четыре раза забили и «Реалу», и «Лидсу», только во втором случае не пропускали. У «горожан» включился режим уничтожения защиты любого соперника. Дело не в том, что делает оппонент, а в том, чем занимается сам «Манчестер Сити». Интенсивность атак впечатляет, как и их количество.
- Против «Лидса» лидер АПЛ опробовал схему «4-2-3-1», где Жезус был ярко выраженным нападающим, а Родри и Гюндоган закрывали опорную зону. Возможно, это «игры разума», чтобы аналитики «Реала» поломали голову. Но такой подход пригодится, поскольку в Мадриде «Манчестер Сити» отчасти будет заниматься не своим делом – защищать результат первого поединка. «Челси» и ПСЖ увидели, как непросто добиться в Испании нужного счета, «горожане» не хотят повторить их ошибки.
- Понятно, что Гвардиола поменял планы атак после того, как узнал, что защищать Куртуа будут Начо и Милитао. Но тем интереснее тактический рисунок «Манчестер Сити» в нападении. Есть Грилиш, Фоден, Стерлинг, Марез и Бернарду. А поскольку Де Брюйне дали отдых, то можем как увидеть традиционные «4-3-3», так и переход на игру с Кевином в роли классической «десятки», а с Фоденом или Жезусом на острие. Вариантов много, поскольку МС и контролированный хаос – братья.
- Сегодня, в отличие от предыдущего поединка, с первых минут сыграют основные латерали Гвардиолы – Уокер и Канселу. Важный фактор, ведь Менди и Карвахаль не смогут много работать в атаке в таком случае, увидим разрывы между плотными линиями и тактическими меридианами «Реала». Диаш и Ляпорт готовы защищать Эдерсона, и постараются делать это лучше, чем в Манчестере. Также высока вероятность, что Гвардиола будет страховать опорную зону – возможно, у Бернарду Силвы больше оборонительных задач.
- Какие у «Манчестер Сити» слабые места? Пожалуй, психология. В первой игре могли остановиться при 2:0 и потом закатить третий, и ехать на выезд с разгромом в кармане. Но видно, что на поле футболисты, которые боятся совершить ошибку. А у «Реала» подход другой – святая вера, что любое количество оплошностей можно отыграть. Даже в Манчестере, когда горели 2:0 к одиннадцатой минуте, могли сломаться. Но не тот темперамент – сокращали разрыв до последнего. Если бы не хитрый Бернарду, то сегодня в Мадриде команды стартовали с ничьей 3:3. Теперь после безумного первого матча «Манчестер Сити» устраивает ничья, но Гвадриола на нее ставить не станет – слишком очевидный путь к поражению.
Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду – Марез, Жезус, Фоден.
Важно узнать о соперниках
- В 11 из 12 последних матчей «Реал» забивал минимум два мяча. В восьми случаях речь шла о 3-4 мячах. Бензема одержим голами – впервые в карьере забил более 40 голов, но всю команды Анчелотти сложно назвать скучной и оборонительной. Их можно зажать у своих ворот, как в Париже, но даже у Асенсио, хотя Марко часто на лавке, 10 голов в Ла Лиге. В ЛЧ помогал Родриго, три голевые передачи у Менди. Понятно, что акцент на 14 мячах Бензема, но весь коллектив живет контратаками и созданием моментов.
- Сегодня столкнутся атакующие стихии с двух сторон. «Манчестер Сити» чаще всего забивает в чужие ворота от трех до пяти мячей. Тактика Гвардиолы подразумевает постоянное давление. И побочными эффектами, когда реализация подводит, стали нулевые ничьи против «Атлетико» и «Спортинга». Что не помешало пройти дальше в ЛЧ, а параллельно делать больно всем, кроме «Ливерпуля» в полуфинале Кубка Англии. Гвардиола уступал Конте и Клоппу.
- В финале победителя пары будет ждать еще один безумный в нападении коллектив. «Ливерпуль» установил клубный рекорд по голам за сезон. Разумеется, когда в ЛЧ большинство ждет множества голов и не понимает, в чью пользу сложится, то можем увидеть даже счет 0:0, или 1:0 с переходом в овертайм, если «Реал» готов физически и морально, а «Манчестер Сити» накроет комплекс чемпионской неполноценности, сформированный былыми поражениями в ЛЧ. Но будем верить в лучшее. В данном противостоянии, где встречаются соперники, которые по одному разу проходили друг друга в плей-офф ЛЧ, хочется увидеть шоу.
Прогноз «Соккер.ру»: за «Реал» — характер, за «Манчестер Сити» — командное мастерство. Поверим в размен голами и результативную ничью.
Эпопея про отскоки Реала в этой ЛЧ продолжается. В первом матче Сити наиграл на 10-ть голов, забил 4-ре, Реал наиграл на 2-ва гола, забил 3-ри. Болельщики Реала хоть сколько могут убиваться и верить в свою команду, но суть здесь проста и ясна как белый день, мадридцы в этом полуфинале абсолютно случайно. 3-ри из 4-ех тренеров полуфиналистов ставят просто сумасшедшую игру своим командам, кроме Папы Карло, который из старой школы и тогда попросту не было столько методик построения командной игры сколько сейчас.
Анчелотти дает игрокам свободу на футбольном поле и многие говорят, что это его сильная сторона. Но выглядит это порой как тихий ужас. Бензема зарабатывает угловой в первом матче против Сити и что хочет с ними и делает, в частности игрок сам бежит и подает его, видимо на Кросса или Модрича, блестящих мастеров игры на втором этаже))). Тяжело представить как бы условно Левандовски после того как заработал корнер побежал его подавать, но в этом весь Папа Карло и его сумбур при организации игры. Реал конечно же сегодня должен вылетать, но это футбол и в нем может быть что угодно, тем более в полуфинале.
Для меня главный вопрос здесь, как Реал, который заметно уступает в скорости Сити, будет останавливать своего соперника. Считаю, что без желтых карточек от мадридцев здесь не обойдется, все же ответный матч полуфинала, необходимо отдать все до последнего на футбольном поле. Полузащитник Реала Каземиро : "Главное, чтобы когда ты приезжал домой и укладывал голову на подушку, понимать, что ты сделал все возможное. Вне зависимости от результата, потому что в футболе всегда есть победы и поражения, а разница между соперниками может быть минимальной. Важно понимать, что ты отдал все силы без остатка". Судит встречу один из самых жестких судей в Европе - Даниэле Орсато, средний показатель 5,5ЖК за матч. Считаю, что мадридцы заработают минимум 2-ве ЖК.
Эпопея про отскоки Реала в этой ЛЧ продолжается. В первом матче Сити наиграл на 10-ть голов, забил 4-ре, Реал наиграл на 2-ва гола, забил 3-ри. Болельщики Реала хоть сколько могут убиваться и верить в свою команду, но суть здесь проста и ясна как белый день, мадридцы в этом полуфинале абсолютно случайно. 3-ри из 4-ех тренеров полуфиналистов ставят просто сумасшедшую игру своим командам, кроме Папы Карло, который из старой школы и тогда попросту не было столько методик построения командной игры сколько сейчас.
Анчелотти дает игрокам свободу на футбольном поле и многие говорят, что это его сильная сторона. Но выглядит это порой как тихий ужас. Бензема зарабатывает угловой в первом матче против Сити и что хочет с ними и делает, в частности игрок сам бежит и подает его, видимо на Кросса или Модрича, блестящих мастеров игры на втором этаже))). Тяжело представить как бы условно Левандовски после того как заработал корнер побежал его подавать, но в этом весь Папа Карло и его сумбур при организации игры. Реал конечно же сегодня должен вылетать, но это футбол и в нем может быть что угодно, тем более в полуфинале.
Для меня главный вопрос здесь, как Реал, который заметно уступает в скорости Сити, будет останавливать своего соперника. Считаю, что без желтых карточек от мадридцев здесь не обойдется, все же ответный матч полуфинала, необходимо отдать все до последнего на футбольном поле. Полузащитник Реала Каземиро : "Главное, чтобы когда ты приезжал домой и укладывал голову на подушку, понимать, что ты сделал все возможное. Вне зависимости от результата, потому что в футболе всегда есть победы и поражения, а разница между соперниками может быть минимальной. Важно понимать, что ты отдал все силы без остатка". Судит встречу один из самых жестких судей в Европе - Даниэле Орсато, средний показатель 5,5ЖК за матч. Считаю, что мадридцы заработают минимум 2-ве ЖК.