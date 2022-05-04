«Реал» и «Манчестер Сити» одержимы атакой. Кульминация главного триллера плей-офф ЛЧ

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вчера, 09:59

Будут заниматься тем, что умеют лучше всего.

Важно узнать о «Реале»

- В истории «Мадрида» уже было поражение 4:3 в плей-офф Лиги чемпионов в Манчестере. В четвертьфинале 2003-го года хет-трик великого Роналдо ответил на голы МЮ . Но Фергюсон вылетел, а Дель Боске пошел дальше, ведь в первом поединке в Мадриде хозяева выиграли 3:1 благодаря голу Фигу и дублю Рауля. Затем «Реал» вылетел в полуфинале от «Ювентуса», который в свою очередь проиграет в финале Дида и Шевченко. Но те 4:3 – классика ЛЧ , как и новые в исполнении команд Гвардиолы и Анчелотти.

- На выходных «Реал» стал чемпионом Испании, отпраздновали 35-й кубок. Анчелотти первым в истории выиграл все топ-5 лиг. Эмоционально важная победа, ведь нужно отыгрываться против лидера АПЛ и одной из самых грозных команд последних пяти лет. Уверенности в себе «Мадриду» не занимать, но празднование чемпионства перезагрузило. Фанаты запомнят Марсело верхом на богине плодородия, чья скульптура украшает фонтан Сибелес. И не забудут Алабу, трясущего стулом, ставшим одним из символов пути «сливочных» в сезоне.

- Кроме Азара, чьи травмы стали будничным сопровождением, вылетел также Алаба. С одной стороны, серьезная потеря – австриец является самым сильным по номиналу защитником в обойме, у него колоссальный опыт в «Баварии». С другой стороны, Давид тоже ошибался, ему сложно быть вожаком защиты. Начо, разумеется, ниже уровнем, но это боец. Играет в профессиональный футбол с диабетом, и ценит каждую возможность выйти на поле. Да и Милитао не всегда в режиме Магуайра.

- Куртуа может стать важным на пути «Реала» в парижский финал Лиги чемпионов. Тибо весь сезон спасал команду в Ла Лиге, выручал в Европе. Полуфиналы, где надо отыграть один мяч, но нет правила выездного гола, часто зависят от действий вратаря. Вчера «Вильярреал» не смог положиться на голкипера. А теперь другая испанская команда напрямую зависит как от физической готовности возрастных хавбеков, так и от стремления Куртуа творить чудеса.

- Анчелотти вряд ли будет мудрить, это фишка Гвардиолы – Хосеп загонял себя в угол, выдумывая слишком сложные алгоритмы, когда могли сработать простые. Ждем от «Реала» схему «4-3-3». У Вальверде будет переходная роль, ведь Винисиус и Бензема давно стали понимать друг друга. Конструктивный переход на «4-4-2» — в зависимости от высоты прессинга «Манчестер Сити», не станет откровением. Но понятность не мешает «Реалу» быть опасным. Один пас Модрича, одно открывание Бензема – все, нет больше у англичан преимущества по сумме двух матчей, надо начинать сначала.

Ориентировочный состав «Реала» (4-3-3): Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Менди – Модрич, Каземиро, Кроос – Вальверде, Бензема, Винисиус.

Важно узнать о «Манчестер Сити»

- Гвардиола планировал выход на пик формы в мае, поэтому закинули три мяча «Брайтону», пять – «Уотфорду», затем по четыре раза забили и «Реалу», и «Лидсу», только во втором случае не пропускали. У «горожан» включился режим уничтожения защиты любого соперника. Дело не в том, что делает оппонент, а в том, чем занимается сам «Манчестер Сити». Интенсивность атак впечатляет, как и их количество.

- Против «Лидса» лидер АПЛ опробовал схему «4-2-3-1», где Жезус был ярко выраженным нападающим, а Родри и Гюндоган закрывали опорную зону. Возможно, это «игры разума», чтобы аналитики «Реала» поломали голову. Но такой подход пригодится, поскольку в Мадриде «Манчестер Сити» отчасти будет заниматься не своим делом – защищать результат первого поединка. «Челси» и ПСЖ увидели, как непросто добиться в Испании нужного счета, «горожане» не хотят повторить их ошибки.

- Понятно, что Гвардиола поменял планы атак после того, как узнал, что защищать Куртуа будут Начо и Милитао. Но тем интереснее тактический рисунок «Манчестер Сити» в нападении. Есть Грилиш, Фоден, Стерлинг, Марез и Бернарду. А поскольку Де Брюйне дали отдых, то можем как увидеть традиционные «4-3-3», так и переход на игру с Кевином в роли классической «десятки», а с Фоденом или Жезусом на острие. Вариантов много, поскольку МС и контролированный хаос – братья.

- Сегодня, в отличие от предыдущего поединка, с первых минут сыграют основные латерали Гвардиолы – Уокер и Канселу. Важный фактор, ведь Менди и Карвахаль не смогут много работать в атаке в таком случае, увидим разрывы между плотными линиями и тактическими меридианами «Реала». Диаш и Ляпорт готовы защищать Эдерсона, и постараются делать это лучше, чем в Манчестере. Также высока вероятность, что Гвардиола будет страховать опорную зону – возможно, у Бернарду Силвы больше оборонительных задач.

- Какие у «Манчестер Сити» слабые места? Пожалуй, психология. В первой игре могли остановиться при 2:0 и потом закатить третий, и ехать на выезд с разгромом в кармане. Но видно, что на поле футболисты, которые боятся совершить ошибку. А у «Реала» подход другой – святая вера, что любое количество оплошностей можно отыграть. Даже в Манчестере, когда горели 2:0 к одиннадцатой минуте, могли сломаться. Но не тот темперамент – сокращали разрыв до последнего. Если бы не хитрый Бернарду, то сегодня в Мадриде команды стартовали с ничьей 3:3. Теперь после безумного первого матча «Манчестер Сити» устраивает ничья, но Гвадриола на нее ставить не станет – слишком очевидный путь к поражению.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Диаш, Ляпорт, Канселу – Де Брюйне, Родри, Бернарду – Марез, Жезус, Фоден.

Важно узнать о соперниках

- В 11 из 12 последних матчей «Реал» забивал минимум два мяча. В восьми случаях речь шла о 3-4 мячах. Бензема одержим голами – впервые в карьере забил более 40 голов, но всю команды Анчелотти сложно назвать скучной и оборонительной. Их можно зажать у своих ворот, как в Париже, но даже у Асенсио, хотя Марко часто на лавке, 10 голов в Ла Лиге. В ЛЧ помогал Родриго, три голевые передачи у Менди. Понятно, что акцент на 14 мячах Бензема, но весь коллектив живет контратаками и созданием моментов.

- Сегодня столкнутся атакующие стихии с двух сторон. «Манчестер Сити» чаще всего забивает в чужие ворота от трех до пяти мячей. Тактика Гвардиолы подразумевает постоянное давление. И побочными эффектами, когда реализация подводит, стали нулевые ничьи против «Атлетико» и «Спортинга». Что не помешало пройти дальше в ЛЧ , а параллельно делать больно всем, кроме «Ливерпуля» в полуфинале Кубка Англии. Гвардиола уступал Конте и Клоппу.

- В финале победителя пары будет ждать еще один безумный в нападении коллектив. «Ливерпуль» установил клубный рекорд по голам за сезон. Разумеется, когда в ЛЧ большинство ждет множества голов и не понимает, в чью пользу сложится, то можем увидеть даже счет 0:0, или 1:0 с переходом в овертайм, если «Реал» готов физически и морально, а «Манчестер Сити» накроет комплекс чемпионской неполноценности, сформированный былыми поражениями в ЛЧ . Но будем верить в лучшее. В данном противостоянии, где встречаются соперники, которые по одному разу проходили друг друга в плей-офф ЛЧ , хочется увидеть шоу.

Прогноз «Соккер.ру»: за «Реал» — характер, за «Манчестер Сити» — командное мастерство. Поверим в размен голами и результативную ничью.