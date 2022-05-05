Немецкий финал, британский или смешанный. Лига Европы ждёт финалистов

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вчера, 14:45

«Вест Хэму» и «Рейнджерс» нужны камбэки.

Неделю назад шаги в направлении финала Лиги Европы сделали немецкие клубы «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг», добившиеся минимальных побед над представителями Британии — английским «Вест Хэмом» и шотландским «Рейнджерс». Сегодня бриты постараются взять реванш, а мы изучаем шансы всех потенциальных участников решающего матча Лиги Европы перед ответными полуфиналами.

«Рейнджерс» — «РБ Лейпциг»

Первый полуфинал: «Рейнджерс» в полуфинале Лиги Европы на правах «Вильярреала» в четверке сильнейших команд Лиги чемпионов: дерзкий «андердог», превзошедший самые смелые ожиданий и прыгнувший выше головы. «РБ Лейпциг» был фаворитом этой полуфинальной пары изначально, а стратегия Джованни ван Бронкхорста оказалась читаемой и, в общем-то, логичной: выстоять в Германии, чтобы потом дать настоящий бой команде Доменико Тедеско на «Айброкс».

Выстоять почти получилось, да и поражение 0:1 оставляет «Рейнджерс» неплохие шансы на попадание в финал. «Лейпциг» владел безраздельным игровым преимуществом в первом матче, но единственный гол удалось выжать только на 85-й минуте, когда Анхелиньо нанес коварный удар из-за пределов штрафной. Четвертое попадание в створ ворот МакГрегора оказалось результативным, в то время как сами шотландцы побеспокоили Гулачи лишь однажды, а мячом владели 29.5% игрового времени.

Только факты

- Победа над «Рейнджерс» стала для «РБ Лейпциг» первым домашним успехом в плей-офф Лиги Европы, до этого были ничьи с «Реалом Сосьедад» (2:2) и «Аталантой» (1:1). Зато в выездных матчах Лиги Европы команда Доменико Тедеско до сих пор неизменно и уверенно побеждала — 3:1 выиграли у «Реала Сосьедад» и 2:0 у «Аталанты».

- «РБ Лейпциг» потерпел два кряду поражения в Бундеслиге, что привело к потере места в топ-4. Зато «быки» сохраняют шансы на два трофея: 21 мая сыграют в финале Кубка Германии против «Фрайбурга», а сегодня могут оформить путевку в финал Лиги Европы.

- Беспроигрышная домашняя серия «Рейнджерс» в Лиге Европы насчитывает пять матчей (победы над «Брондбю», «Спартой», «Црвеной Звездой» и «Брагой» плюс ничья с дортмундской «Боруссией»).

- В то время как «Лейпциг» стремится к своему первому еврокубковому финалу, «Рейнджерс» уже четырежды принимал участие в решающих схватках за трофеи УЕФА . В последний раз — в 2008 году, когда «джерс» уступили в финале Кубка УЕФА петербургскому «Зениту» (0:2).

Из первых уст

Джованни ван Бронкхорст, главный тренер «Рейнджерс»:

Мы просмотрели много матчей «Лейпцига». Они сделают все, чтобы завтра одержать победу, и нам надо готовиться к самым разным сценариям. Это тяжелый соперник, однако мы отдадим все силы, чтобы выйти в финал.

Доменико Тедеско, главный тренер «РБ Лейпциг»:

«Рейнджерс» дома сыграет иначе, чем на прошлой неделе. Трибуны — это важный фактор. Мы ведем 1:0, но мне кажется, завтра нам будет необходимо забивать еще. «Рейнджерс» будет давить. Может, не с первой минуты, но в какой-то момент точно. Поэому забить будет полезно.

Прогноз «Соккер.ру»: результативная ничья. «Рейнджерс» не ударит в грязь лицом перед родными болельщиками, но сотворить камбэк не сумеет.

«Айнтрахт» — «Вест Хэм»

Первый полуфинал: домашний матч начался для «Вест Хэма» с холодного душа, ведь уже на 51-й секунде игры Ансгар Кнауфф открыл счет. «Молотобойцы» отыгрались через 20 минут, но гол Майкла Антонио был первым и последним для хозяев: «Вест Хэм» снова пропустил от Дайчи Камады в начале второго тайма и не смог ответить. Домашнее поражение 1:2 — не лучший способ начать сражение в полуфинале.

На самом деле игра получилась во многом парадоксальной. «Айнтрахт» вел в счете на протяжении большей части матча и, казалось, контролировал ситуацию, однако моменты создавал «Вест Хэм». У команды Дэвида Мойеса набралось внушительное преимущество по «ожидаемым голам» — 2.66 xG против 1.23 xG. Создали в два раза больше шансов, один только Джаррод Боуэн попал в штангу в первом тайме, а в концовке мог спасти «Вест Хэм» голом через себя, только на этот раз угодил в перекладину.

Только факты

- «Вест Хэм» проиграл три последних матча во всех турнирах: 0:1 от «Челси», 1:2 от «Айнтрахта» и 1:2 от «Арсенала».

- «Айнтрахт» бросил все силы на Лигу Европы, где «орлы» уже прошли «Барселону» и сделали заявку на выход в финал. В Бундеслиге у «Айнтрахта» серия из шести матчей без побед, в понедельник проиграли «Байеру» 0:2.

- Зато в текущем розыгрыше Лиги Европы «Айнтрахт» еще не проигрывал: 11 матчей без поражений.

- Противостояния с «Севильей» (1/8 финала) и «Лионом» (четвертьфинал) «Вест Хэм» начинал неудачными матчами, зато в ответных встречах «молотобойцы» побеждали с сухим счетом и решали турнирные задачи — 2:0 и 3:0.

- В сезоне 1975/76 «Вест Хэм» и «Айнтрахт» встречались в полуфинале Кубка обладателей Кубков. Тогда немцы тоже выиграли в первой встрече 2:1, а «Вест Хэм» сделал камбэк в ответной игре — 3:1.

Из первых уст

Оливер Глазнер, главный тренер «Айнтрахта»:

С нашими болельщиками за спиной мы с первой секунды будем играть на победу. Нашей задачей будет поиск брешей в обороне соперника. Мы должны сыграть еще лучше, чем в первом матче.

Дэвид Мойес, главный тренер «Вест Хэма»:

Я не узнал ничего нового об «Айнтрахте» во время перового матча. Знал, в какой футбол они играют. Считаю, что команды были равны. Возможно, завтра мы увидим другой футбол, но мы полагаем, что у нас такие же шансы на выход в финал, как и у них. Нам нужно догонять, потому что мы уступаем в один мяч, но с другой стороны именно они должны защищать преимущество.

Прогноз «Соккер.ру»: здесь тоже напрашивается ставка на результативную ничью, которая в данном случае будет в пользу хозяев, а может быть, «Айнтрахт» снова выиграет в один мяч. Очень похоже, что у играющего узкой обоймой на протяжении всего сезона «Вест Хэма» закончились силы, а «Айнтрахт» предлагает крайне энергозатратный футбол.