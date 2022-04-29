«Зенит» против «Локо», южное дерби и борьба «Спартака» за выживание. 27-й тур РПЛ приготовил меню для гурманов

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вчера, 20:56

Российский футбол во всей красе.

«Рубин» — «Сочи»

1. В прошлом сезоне «Рубин» и «Сочи» финишировали на четвертой и пятой строчках в РПЛ , набрав одинаковое количество очков — по 53, и квалифицировались в Лигу конференций. «Сочи» сохранил прошлогодний темп и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров с 46 очками, в то время как «Рубин» идет 11-м (29 очков). 17 баллов разницы между прошлогодними соседями.

2. В матче первого круга «Рубин» одержал волевую победу над «Сочи» со счетом 2:1. Предыдущую игру в Казани команда Леонида Слуцкого у этого соперника тоже выиграла — 1:0.

3. В предыдущем туре «Рубин» выиграл у тульского «Арсенала» (1:0) и тем самым прервал серию из шести матчей без побед во всех турнирах (5 поражений, 1 ничья).

«Динамо» — «Урал»

1. Отставание «Динамо» от лидирующего «Зенита» по итогам предыдущего тура выросло с 3 очков до 6. Если «бело-голубые» проиграют «Уралу» на своем поле, то «Зенит» получит возможность оформить досрочную победу в чемпионате уже завтра (нужно будет обыграть «Локомотив»).

2. Предыдущий матч «Динамо» и «Урала» в Москве (апрель 2021 года) завершился со счетом 2:2. Примечательно, что дублем в составе «Урала» отметился Павел Погребняк, который в этом матче забил в ворота «Динамо» вдвое больше голов, чем за три сезона в футболке «Динамо».

3. Благодаря победе над «Уфой» в предыдущем туре «Урал» выбрался из зоны вылета в зону стыковых матчей, в концовке сезона команде из Екатеринбурга предстоит ожесточенная борьба за выживание.

«Краснодар» — «Ростов»

1. 7 из 9 последних южных дерби завершились результативными ничьими — 1:1 или 2:2. «Краснодар» и «Ростов» редко могут выявить победителя в футбольном споре двух столиц юга.

2. «Ростов» выиграл четыре матча подряд в Российской Премьер-Лиге: серия началась с победы над «Крыльями Советов» (1:0) и продолжилась в матчах против «Локомотива» (4:1), «Арсенала» (2:1) и «Спартака» (3:2). Никогда прежде при Валерии Карпине «Ростову» не удавалось одержать победы в четырех матчах подряд. Не удивительно, что Карпина признали лучшим тренером апреля в РПЛ .

3. «Краснодар», напротив, на спаде: только одна победа в последних пяти матчах и два подряд поражения (0:2 от «Крыльев Советов» и 1:3 от «Зенита»).

«Зенит» — «Локомотив»

1. Как уже сказано в блоке, посвященном матчу «Динамо» — «Урал», этот матч потенциально может стать чемпионским для «Зенита». Стать недосягаемыми в таблице по итогам 27-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» смогут в том случае, если «Динамо» проиграет «Уралу», а сами они возьмут верх над «Локомотивом».

2. «Локомотив» забивал хотя бы один гол в каждом из семи весенних матчей РПЛ . Даже «Зенит» не может похвастаться подобным, ведь нулевая ничья с «Сочи» портит статистику.

3. «Зенит» не проигрывает «Локомотиву» на протяжении шести матчей (три победы, три ничьих), а предыдущий матч на «Газпром Арене» завершился сокрушительной победой хозяев 6:1 и обеспечил «Зениту» чемпионский титул в сезоне 2020/21. Таким образом, «железнодорожники» теоретически могут стать участниками золотого матча петербуржцев второй год подряд.

«Спартак» — «Крылья Советов»

1. За четыре тура до финиша чемпионата «Спартак» располагается в трех очках от зоны стыковых матчей. «Красно-белые» пока не обеспечили себе участие в РПЛ на следующий сезон, угроза вылета реальна.

2. Исторически «Крылья Советов» являются удобным противником для «Спартака»: у «красно-белых» шесть побед подряд над самарцами и 11 выигрышей в последних 12 матчах.

3. Спартаковцы Александр Соболев, Данил Пруцев и Никита Чернов раньше выступали за «Крылья Советов», а в составе волжан играют Максим Глушенков и Илья Гапонов. Первый арендован «Крыльями» у «Спартака» до конца сезона, а второй перебрался из Москвы в Самару прошедшей зимой.

«Химки» — «Уфа»

1. Беспроигрышная серия «Химок» в РПЛ насчитывает уже шесть матчей (4 победы, 2 ничьих). В этих шести матчах они набрали 14 очков — столько же, как в предыдущих 20 турах.

2. «Химки» поднялись из зоны вылета и уже претендуют на финиш за пределами зоны стыковых матчей, в то время как «Уфа» занимает предпоследнее место и является одним из главных претендентов на вылет в ФНЛ .

3. Противостояние «Химок» и «Уфы» — бескомпромиссное, эти команды никогда не играли вничью. «Уфа» одержала три победы, «Химки» выиграли дважды.

«Ахмат» — ЦСКА

1. «Ахмат» потерпел поражения в трех предыдущих турах РПЛ (от «Зенита», «Динамо» и «Сочи»), а выиграть команда Андрея Талалаева не может уже два месяца — с 27 февраля, когда удалось взять верх над «Уфой» (2:1).

2. Минимальной победой над «Динамо» в предыдущем туре ЦСКА прервал серию из четырех матчей без побед во всех турнирах.

3. «Ахмат» проиграл ЦСКА восемь матчей подряд и не забил в них ни одного мяча. Общий счет этих встреч — 0:20.

«Арсенал» — «Нижний Новгород»

1. «Арсенал» не выиграл ни одного матча в весенней части сезона — 6 поражений и 2 ничьих. Такие результаты бросили команду Миодрага Божовича на последнее место в таблице.

2. Бодро державшийся на протяжении всего сезона «Нижний Новгород» Александра Кержакова в концовке чемпионата неожиданно оказался на грани попадания в стыковые матчи: у идущих тринадцатыми «Химок» уже столько уже очков, как и у «Нижнего» — по 28.

3. Матч первого круга получился драматичным: «Нижний Новгород» забил быстрый гол, но уже уступал в счете к перерыву. На 85-й минуте Алексей Козлов, казалось, принес нижегородцам ничью, но «Арсенал» вырвал победу на 90+4 — 2:3.