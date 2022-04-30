«Локомотив» громил «Зенит» пять лет назад. А сегодня могут подарить Семаку очередной титул

1651300833

вчера, 09:40

Лидер борется за титул, москвичи – за финансирование.

Важно знать о «Зените»

- Кубковые поражения от «Бетиса» и «Алании» не мешают Семаку быть успешным в РПЛ . Могут стать чемпионами уже сегодня. Последние неудачи датированы октябрем, после этого в пятнадцати турах чемпионата у «Зенита» ни одной непоправимой ошибки. Но есть принципиальный момент – треть матчей завершили ничьими. Зато умение не проиграть любой ценой выделяет петербуржцев, их суперсила в этом сезоне РПЛ .

- Только против «Ростова» потеряли очки дома, сыграв вничью, и только «Сочи» побеждал петербуржцев на их поле. Очевидны проблемы с выездными матчами – частенько допускают обидные ляпы, но сегодня против «Локомотива» ждет знакомая публика, знакомые стены, поэтому причин паниковать нет. Хотя недооценка соперника будет губительной, легкость не всегда гостит в футбольном Санкт-Петербурге.

- У «Зенита» новая линия защиты. Крицюк, Ловрен и Караваев прошли через врачебные процедуры, а Ракицкий в расположении «Шахтера». Кержаков давно вернулся в ворота, но Семак точно хочет приобрести нового голкипера. Чистяков в хорошей форме, а Алип не безнадежный оборонец. Но опыта стало меньше, связи не налажены – шанс для шустрых нападающих «Локомотива».

- Также у петербуржцев новая линия атаки. Альберто, Сергеев и Малком – трио впереди, причем очевидно, что не только проблемы со здоровьем оставляли Дзюбу за пределами стартового состава. Семак понимает, что Артему выдадут новый контракт, но никто не заставит тренера ставить форварда в основу. Ищут новые связки, а универсальность Альберто и умение Сергеева делиться мячом тренеру в этом помогает.

- «Зенит» в порядке, но непонятно, планируют ли Барриос и бразильцы оставаться без Лиги чемпионов. Сейчас им обязательно рассказывают, что адвокаты разберутся, но РФС не случай рассматривает вариант, что останутся только неофициальные турниры с «дружественными странами». Вряд ли Малком мечтает тратить время и здоровье в таких матчах. Возможно, это финальный аккорд в этом составе.

Ориентировочный состав «Зенит» (4-3-3): Кержаков – Кузяев, Чистяков, Алип, Сантос – Вендел, Барриос, Клаудиньо – Малком, Сергеев, Альберто.

Важно знать о «Локомотиве»

- «Железнодорожники» за один сезон пережили больше, чем другие клубы за пять лет. Чего и кого только не было. А сейчас остался 36-летний Марвин Комппер без нужной тренерской лицензии, и не осталось мотивации. Между вторым, пятым и седьмым местами нет разницы. Или есть? Возможно, РЖД принимает решение об объемах финансирования клуба, исходя из того, какой футбол покажут в конце сезона.

- Разгромное поражение от «Енисея» со счетом 0:4 открыло для команды новый футбольный год, но лишило смысла, ведь за любимый «Локомотивом» кубок побороться не получится. А что же чемпионат? Чередуют победы с поражениями, хотя нельзя сказать, что команда безнадежная. Другое дело, что защита не та, что была раньше, и эмоции захлестывают, отсюда дисквалификации.

- Против «Зенита» не сыграют Кухта и Живоглядов. Ян получил красную карточку против «Сочи» и после «обмена любезностями» с Родригао получил два матча дисквалификации. Живоглядов получил четвертую желтую карточку за сезон и оголил правый фланг защиты «Локомотива». Скорее всего, его подменит Ненахов. Ослабела и без того странная защита – Мампасси и Едвай только со «Спартаком» сыграли «сухо», но благодаря Худякову,

- Проблемы в защите может усугубить форма Гильерме – ветеран вернулся, но совершал технические ошибки, но Маринато проще настроиться на матч против «Зенита», опыт поможет. Тогда как в середине поля и атаке помогает молодость. У «Локомотива» лучший высокий прессинг в РПЛ , хотя и здесь для Комппера есть плохая новость – благодаря новичкам Семак улучшил свои показатели, «Зенит» теперь не в конце первой десятки, а на пятом месте.

- Очень интересно, будет ли «Локомотив» подстраиваться под «Зенит»? Если переместят Жемалетдинова ниже по схеме, или же добавят хавбека, отправив молодого Петрова на скамейку, то словно пригласят хозяев поля атаковать чаще и опаснее. Возможно, «Локомотиву» нужно быть смелым, сохранив «4-2-3-1». Эта схема приносила по-настоящему опасные контратаки. Изодор ведь неслучайно стал игроком месяца во всей РПЛ , и не только француз в ударе.

Ориентировочный состав «Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Ненахов, Мампасси, Едвай, Рыбус – Баринов, Карпукас – Керк, Жемалетдинов, Изидор – Петров.

Важно знать о противостоянии

- В октябре 2017-го дубль Фарфана и гол Алексея Миранчука ознаменовали важную разгромную победу Семина над Манчини в Санкт-Петербурге. Весной 2018-го «Локомотив» станет чемпионом, а в том случае указали «Зениту» на системные ошибки. Петербуржцы тогда финишировали на пятом месте, пришли в итоге к кандидатуре Семака, а еще важнее – набрали крутых легионеров.

- «Локомотив» потерял Алексея Миранчука, Фернандеша, Фарфана, Михалика, Денисова, Чорлуку, Квирквелию и Игнатьева. Произошла логичная смена поколений, ведь почти все из списка – возрастные футболисты. Вот только каким образом сохранить того же Изидора? Он в аренде из «Монако», после роскошной игры – 7 голов и 1 ассист в семи турах РПЛ , получит заманчивые предложения. Зато понимание, что для некоторых легионеров эти матчи последние, поможет им настроиться. Обыграть «Зенит» в гостях – интересный вызов.

- «Динамо» нужно четыре раза выиграть и при этом надеяться на «Спартак» и «Локомотив». Только если «Зенит» не просто будет терять очки, но и проигрывать, то оставшиеся соперники получат крошечный, но шанс вернуть чемпионскую интригу. Речь о «Химках» и «Нижнем Новгороде». Понятно, что Комппер и Ваноли – однозначные аутсайдеры против Семака, а «Зенит» уже готов праздновать чемпионство. Но за «Локомотивом» стоит немаленькая корпорация. И ее боссов не радует, что уже в шести играх подряд не побеждали петербуржцев. В половине случаев были мировые, но их мало, особенно с учетом гостевых разгромом – 3:0 и 6:1. Тур богатый на многоуровневые встречи, но эта особенная.

Прогноз «Соккер.ру»: ответственный советник скажет ставить на «Зенит», и не ошибется. Но у «Локомотива» ожила атака, поэтому допускаем, что зайдет «обе забьют». А из совсем рискованного можно подумать о голе от Изидора, парень работает на свою репутацию и будущее.