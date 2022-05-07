«Арсенал» — «Лидс» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 15:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Арсенал» — «Лидс», который состоится 08 мая 2022 года

«Арсенал»

«Канониры» находятся в хорошей форме и показывают уверенные результаты в чемпионате, по сравнению с началом сезона. Перед стартом очередного тура «Арсенал» занимает четвертое место и имеет в активе 63 очка, отставая от ближайшего преследователя на три пункта. Но главной задачей клуба остается попадание в первую четверку, которая дает право на участие в Лиге Чемпионов на будущий сезон, что является важным фактором для руководства и болельщиков.

1 мая «Арсенал» выиграл сложный матч у «Вест Хэма» (2:1), а 24 апреля уверенно переиграл на своем поле «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Лидс»

«Лидс» благодаря последним результатам смог не оказаться в зоне вылета, однако угроза понижения в классе над клубом еще висит. Клуб занимает последнее безопасное 16 место с 34 баллами и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего два пункта. Однако судьба команды зависит от самих футболистов и при достаточном наборе очков сможет сохранить свою позицию и остаться в АПЛ еще на один сезон.

30 апреля «Лидс» крупно проиграл на своем поле «Манчестер Сити» (0:4), а 25 числа сыграл вничью с «Лидсом» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арсенал» – 1.45

Ничья – 4.8

Победит «Лидс» – 6.9

Статистика

«Арсенал» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лидсом»

«Лидс» проиграл только один поединок из шести последних в чемпионате Англии

«Арсенал» забивал в восьми из десяти последних поединков на своем стадионе

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз