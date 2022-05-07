«Бавария» — «Штутгарт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт», который состоится 08 мая 2022 года
«Бавария»
Клуб уже оформил 10 чемпионств подряд и не имеет никакой турнирной мотивации. Тем не менее, главный тренер Нагельсман недоволен последними матчами и потребовал от команды реакции в ближайших поединках, поэтому стоит ждать настоящую «Баварию». Команда в нынешнем сезоне набрала уже 75 очков и является недосягаемой для ближайших конкурентов, ведь осталось сыграть всего два тура.
30 апреля «Бавария» проиграла на выезде «Майнцу» (1:3), а 23 числа на своем поле выиграла важный матч с «Боруссией» Д (3:1).
«Штутгарт»
У «Штутгарта» дела откровенно плохи и чтобы спасти этот сезон команде необходимо «вылезти вон из кожи». Однако на данный момент клуб занимает 16 место с 29 очками, которое дает право сыграть в матче плей-офф на вылет. Ближайший преследователь «Арминия» отстает всего на два пункта, поэтому расслабляться коллективу ни в коем случае нельзя, а даже желательно попробовать навязать борьбу чемпиону Германии и набрать очки.
30 апреля «Штутгарт» разошелся миром с «Вольфсбургом» (1:1), а 24 числа уступил «Герте» (0:2), Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Бавария» – 1.25
- Ничья – 6.6
- Победит «Штутгарт» – 10.5
Статистика
- «Штутгарт» не может одержать победу уже шесть поединков подряд
- «Бавария» уступила только в двух встречах из десяти последних во всех турнирах
- «Штутгарт» проиграл девять из десяти последних матчей «Баварии»
- Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. После критики главного тренера в свой адрес, футболисты «Баварии» сделают правильные выводы и достигнут уверенной победы.