«Бавария» — «Штутгарт» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 19:05

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Штутгарт», который состоится 08 мая 2022 года

«Бавария»

Клуб уже оформил 10 чемпионств подряд и не имеет никакой турнирной мотивации. Тем не менее, главный тренер Нагельсман недоволен последними матчами и потребовал от команды реакции в ближайших поединках, поэтому стоит ждать настоящую «Баварию». Команда в нынешнем сезоне набрала уже 75 очков и является недосягаемой для ближайших конкурентов, ведь осталось сыграть всего два тура.

30 апреля «Бавария» проиграла на выезде «Майнцу» (1:3), а 23 числа на своем поле выиграла важный матч с «Боруссией» Д (3:1).

«Штутгарт»

У «Штутгарта» дела откровенно плохи и чтобы спасти этот сезон команде необходимо «вылезти вон из кожи». Однако на данный момент клуб занимает 16 место с 29 очками, которое дает право сыграть в матче плей-офф на вылет. Ближайший преследователь «Арминия» отстает всего на два пункта, поэтому расслабляться коллективу ни в коем случае нельзя, а даже желательно попробовать навязать борьбу чемпиону Германии и набрать очки.

30 апреля «Штутгарт» разошелся миром с «Вольфсбургом» (1:1), а 24 числа уступил «Герте» (0:2), Оба матча прошли в рамках Бундеслиги.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.25

Ничья – 6.6

Победит «Штутгарт» – 10.5

Статистика

«Штутгарт» не может одержать победу уже шесть поединков подряд

«Бавария» уступила только в двух встречах из десяти последних во всех турнирах

«Штутгарт» проиграл девять из десяти последних матчей «Баварии»

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-1.5) компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. После критики главного тренера в свой адрес, футболисты «Баварии» сделают правильные выводы и достигнут уверенной победы.