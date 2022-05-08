Тренер для «Спартака», ЦСКА и «Локомотива». «Сочи» Федотова играет в футбол на 100 %

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вчера, 18:11

Результаты, селекция, тактика и отдача – все на высшем уровне.

Без тренера сочинский клуб может развалиться

Ротенберг это понимает, поэтому исключает прощание с Федотовым. Но Владимир Валентинович, в свою очередь, не исключает работу в Москве в будущем. Хотя пока ведет переговоры о продлении контракта с «Сочи». Наставнику уже 55 лет, не юный. Например, Слуцкий на пять лет моложе. Возможно, Федотов мечтает выиграть кубковый трофей, повоевать за чемпионство. А с «Сочи» это вряд ли возможно, ведь ресурсы ограничены. И так прыгают выше головы, ведь каждый раз ждут, что «Сочи» просядет, а они держатся в группе лидеров.

Впрочем, в российском футболе развалить можно и победителя кубка – «Тосно». И клуб, у которого были традиции в высшей лиге – «Амкар». И команду, которая собрана вокруг построенного современного стадиона – «Ротор» недавно играл в РПЛ , а сейчас отправился в третью по счету лигу. Причем бывшие тренеры, вроде Хацкевича и Хохлова, порой вежливо, порой не очень намекают на то, что рыба гнила с головы. Ротенберг в «Сочи» не мешает Федотову работать, но когда их пути разойдутся, хуже может быть клубу, не наставнику. Ведь очевидно, что именно за тренером идут футболисты.

А еще в клубе нашли селекционеров, которые постоянно удачно компенсируют потери. Заболотный ушел в ЦСКА , а Мевля уехал Турцию. Кокорина не смогли удержать надолго, Кудряшов предпочел солнечный берег по ту сторону Черного моря. Полоз снова в «Ростове», а Попов отправляется домой. Но подписали Ангбана – еще может заиграть, взяли задешево Кассьерру, нашли мотивацию для Терехова. Пробуют раскачать Мелкадзе после не самой удачной карьеры в «Спартаке». Многие игроки основы, вроде Родригао, пришли бесплатно. Федотов сколотил хороший состав за «копейки» по футбольным меркам — несколько миллионов евро.

Сочинский клуб держится на опыте и прогрессе

Как любой середняк, который претендует на высокое место, ставят на бывалых мастеров. В данном случае еще могут стать вторыми, ведь у «Динамо» три поражения подряд, кубковые баталии. А «Сочи» как раз против команды Шварца сыграет в последнем туре. Пускай это не будет битва за десятки миллионов евро и путевку в Лигу чемпионов, как могло случиться, второе место на дороге не валяется. И это будет историческое достижение для «Сочи».

В основе всего продуманная тактика – «3-4-3» от Федотова, но с авторским стилем. У команды очень сильно смотрятся фланги. Интересные роли у инсайдов, которые одновременно и вингеры, и ложные форварды. Юсупов освоился в атаке, Бурмистров напомнил, почему в прошлом ему выдавали авансы. У «Сочи» сразу три приличных голкипера – Заболотный, Джанаев и Адамов. Добавили новых центральных защитников, ведь схема предполагает ротацию на дистанции в этой зоне.

Кассьерра приехал и заиграл – 11 голов и 4 ассиста в РПЛ в 20 матчах. Нобоа в тридцать семь лет не бежит, как семнадцатилетний, но мудро раздает грамотные передачи и является одним из лидеров. Родригао шикарно отыграл против ЦСКА , хотя и другой центральный защитник – Дркушич, неплохо влился в состав. Растут самые разные футболисты. Вратарь Адамов неплохо отыграл свои матчи, Макарчук и Прохин стали сильнее. Терехову и Маргасову немало лет, а летают флангами. Юсупов тоже в полном порядке, у «Сочи» редко выпадают из игры футболисты.

Московские клубы будут драться за Федотова

У Шварца могут быть предложения из Бундеслиги, как появились у Тедеско. И Доменико не пожалел о своем выборе, пусть не сыграет пока в финале Лиги Европы. Березуцкого могут заменить, ведь результаты ЦСКА не радуют руководство, ни новое, ни привычное. Ваноли, скорее всего, оставят, но делать ставки на многолетнюю работу тренера в «Спартаке» это как верить, что в «Игре престолов» каждый персонаж встретит старость.

У «Локомотива» тоже будет вакантной должность главного тренера. Комппер вряд ли убедил руководство РЖД , что все немцы в РПЛ одинаково полезные и крутые. А сомнения у них закрались еще при Рангнике и Гисдоле. Конечно, на горизонте при выборе тренеров для столичных команд появится Карпин – если Валерию Георгиевичу интересно работать в Москве, ведь его звали и, как видите, пока отказывался. Еще вспомнят про Николича, ведь Марко нестарый и крепкий специалист.

Но дефицит современных наставников приведет к фигуре Федотова, поскольку он не работал в клубе с большим бюджетом. Актуальная поправка накануне гарантированного сокращения финансирования грандов РПЛ . Трудно даже сказать, какому именно клубу подходит Федотов. У этого специалиста есть что-то от Семака. Речь об умении концентрироваться на команде и футболе, выгоднее в этом плане, чем Слуцкий или Карпин. Одновременно у «Сочи» успешный футбол, по очкам с момента последней смены тренера выше них только «Зенит».

Петербуржцев впервые в своей истории обыграли, а во втором круге снова отобрали очки у фаворита. «Сочи» правильно реагировал на ощутимые потери в составе, и это еще один козырь Федотова для московских клубов. Посмотрим, чьи рекрутеры окажутся успешнее. Но если выбирать из тех, кто может пойти на повышение, то в списке наставник «Сочи» и Осинькин. Впрочем, второй слишком откровенен в своем стиле, а «Сочи» умеет не только атаковать, но и защищаться. Неслучайно, невзирая на осечки, претендуют на второе место.