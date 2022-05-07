Контроль трансферов, дилемма Роналду и Магуайра, голландские новички. Тен Хаг замахнулся на большую работу в МЮ

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вчера, 21:00

Что требовалось еще при Сульшере.

Эрик — на контроле

Еще до официального известия о назначении тен Хага в МЮ инсайдеры трубили о желании нидерландского специалиста взять трансферы в своем новом клубе на полный контроль, а уже через пару дней после анонса от «Юнайтед» об этом пункте в контракте рассказал и сам тренер:

Я заблаговременно устанавливаю свои требования о том, как хочу работать. Если бы мне не дали гарантии, я бы не принял предложение, так как беру ответственность и отчитываюсь за результаты. Я не хочу управлять в одиночку, я за всеобщее сотрудничество, но контроль трансферов – мое условие.

Похвастаться такими полномочиями в тренерском цехе могут немногие, скорее, даже единицы. Немногим тренерам предоставляют возможность дать добро или отвергнуть работу скаутов и спортивных директоров.

Британские СМИ в апреле сообщали, что тен Хаг получит 200 млн фунтов на летние трансферы. И абсолютно не имеет значения, будет ли «Ман Юнайтед» участвовать в Лиге Европы, Лиге конференций или вообще останется без еврокубков. Об МЮ в Лиге чемпионов мы дружно забываем — на момент написания статьи манкунианцы летят «Брайтону» 0:4 в 36-м туре. Опередить «Арсенал», набравший 63 очка за 34 матча, уже не получится.

Усиливаться клубу нужно как минимум для следующего сезона АПЛ , так как в своем нынешнем виде команда и с гением тен Хага может повторить результаты сезона нынешнего.

Намечающиеся перемены

Наверное, главный по значимости вопрос — что делать с 37-летним Роналду? И The Telegraph вполне объемно обрисовал ситуацию своим инсайдом. По заверениям источника, тен Хаг рассчитывает на КриРо. По мнению тренера, будет глупостью не сохранить такого форварда, Эрик видит в нем ключевого игрока команды и намерен одним из первых пригласить на личную беседу после прихода в клуб.

На данный момент тренер раздумывает о том, как использовать возможности возрастного футболиста, вокруг которого он хочет строить команду вокруг Криштиану. И пойти на такой шаг тен Хаг готов, так как намерен устроить глобальную перестройку на других позициях.

Скорее всего, Роналду дадут понять, что ему не стоит рассчитывать на место в старте МЮ на каждый матч ради заботы о нем и желании извлечь максимум из его игры.

Отмечалось, что Эрик впечатлился тем, как Роналду вел за собой команду на фоне ее неудовлетворительных результатов. В свою очередь Криштиану готов к отсутствию Лиги чемпионов и не планирует покидать команду. При этом, если португалец изменит свой взгляд, тен Хаг и руководство клуба пойдут ему навстречу. На бумаге такое развитие событий выглядит сносно, но на деле информация инсайдеров часто как минимум обрастает нюансами, которые разворачивают ситуацию в другое направление.

Второй вопрос — Харри Магуайр. Сказано и написано об английском горе-капитане «дьяволов» уже много, и летом от тен Хага ждут новых мыслей о ситуации игрока. И на помощь вновь поспешил The Telegraph, который утверждает, что Эрик задается вопросом, почему Харри чувствует себя в клубе менее комфортно, чем в сборной Англии.

По данным источника, тренер может перевести Магуайра на позицию правого центрального защитника, а на место левого подписать нового игрока. И действительно, если при тен Хаге Харри, попавший в символическую сборную Евро-2020, будет играть как в национальной команде, проблем у МЮ станет поменьше.

Третий вопрос — перестроение состава. С тем, что «Ман Юнайтед» нужно перекроить свой состав для конкуренции с «Ливерпулем» и «Ман Сити», согласится и любой ребенок из Манчестера. The Independent сообщил, что тен Хаг уже оповестил руководство клуба, что усиление требуется практически на каждой позиции. А нынешний наставник команды Ральф Рангник идею поддержал, считая, что лишь немногие игроки МЮ соответствуют необходимому уровню.

Кандидаты в новый «Юнайтед»

Конечно, с приходом нового специалиста в клуб СМИ активизируются на поле трансферных слухов. И отправлять в новую команду специалиста обычно начинают его соотечественников или игроков, с которыми он работал раньше. Не обошла сея честь и тен Хага. На данный момент в список целей Эрика, по данным инсайдеров, попали:

Френки де Йонг («Барселона») — хавбека каталонцев тен Хаг тренировал в «Аяксе» до его перехода в стан «блауграны». Теперь же, по данным прессы, тренер хочет видеть Френки в МЮ . Однако уговорить 24-летнего игрока будет тяжело, так как отсутствие ЛЧ будет для него решающим фактором для отказа. Помимо этого, терять де Йонга не хочет и Хави, несколько раз заявлявший о его важности для «Барсы». Вероятность этого трансфера — минимальная.

Дензел Думфрис («Интер») - стрельнувший на Евро-2020 за сборную Нидерландов правый защитник ПСВ уже в августе 2021-го перебрался в стан «нерадзурри». Тен Хаг явно был знаком с игрой Дензела еще по Эредивизие и теперь, по информации Tuttosport, хотел бы ознакомиться с его игрой максимально плотно. Источник отмечал, что сумма трансфера может составить 30 млн евро, при этом испытывающий проблемы с финансами «Интер» не хочет отпускать игрока, но за достойную оплату готов к его уходу.

Журрьен Тимбер («Аякс») - в прошлом году этот центрбек был номинирован на премию Golden Boy. Сейчас ему 20 лет, в текущем сезоне сыграл в 40 матчах во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист. Конечно, со знакомым тренером в новой команде полегче, однако Тимбера в его юном возрасте может ждать агрессивная и силовая АПЛ , защитник ростом 1,82 м из разгильдяйской в плане защиты Эредивизие в команде, претендующей на возвращение короны, вариант двоякий и на это лето может идти лишь с приставкой «на перспективу».

Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») — также по данным английских СМИ цель, якобы оговоренная тен Хагом. Трансфер 27-летнего центрального полузащитника может обойтись МЮ в 75 млн фунтов.

Этих четырех игроков связывали конкретно с интересом тен Хага. Также в потенциальные новички МЮ за последнее время записывали Виктора Осимхена из «Наполи», Пау Торреса из «Вильярреала», лучшего бомбардира «Реймса» Уго Экитике, Деклана Райса из «Вест Хэма», Криса Нкунку из «Лейпцига», Дарвина Нуньеса из «Бенфики» и всем известного Пауло Дибалу. Цели достойные, однако сейчас живут лишь в виде слухов.