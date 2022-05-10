«Тоттенхэм» — «Арсенал» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

1652172637

вчера, 11:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Арсенал», который состоится 12 мая 2022 года

«Тоттенхэм»

«Шпоры» на высоком уровне провели вторую часть сезона, что связывают с приходом Антонио Конте, однако на стартовом отрезке было многое потеряно. Сейчас коллектив занимает пятое место с 62 баллами в активе и отстает от «Арсенала» уже на четыре пункта. «Тоттенхэм» приложит максимум усилий, чтобы отыграть свое упущение и квалифицироваться в Лигу Чемпионов, однако сделать это будет очень сложно.

7 мая «Тоттенхэм» смог добиться ничейного результата с мощным «Ливерпулем» (1:1), а первого мая обыграл на своем поле нестабильный «Лестер» (3:1).

«Арсенал»

«Канониры» наконец-таки почувствовали свою силу и стали показывать привычный для них футбол. На фоне подписания нового контракта главным тренером Микелем Артетой, футболисты должны быть еще более воодушевлены и выполнить свою главную цель – попадание в первую четверку. Сейчас «Арсенал» идет как раз на четвертой позиции с 66 очками и отрыв в 4 пункта от ближайшего преследователя должен помочь команде финишировать успешно.

8 мая «Арсенал» одолел на своем стадионе «Лидс» (2:1), а первого числа выиграл сложный матч на везде у «Вест Хэма» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 2.1

Ничья – 3.55

Победит «Арсенал» – 3.4

Статистика

«Тоттенхэм» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Арсенал» уступил в четырех поединках

«Шпоры» забивали в семи из десяти последних встречах на своем стадионе

«Тоттенхэм» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Арсеналом» на своем поле

Пять из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Тоттенхэма», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. Матчи этих команд считаются настоящим дерби, ведь встречаются заклятые враги. Предполагаем, что хозяева окажутся сильнее в этом поединке и сократят разрыв до минимума.