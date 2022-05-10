Агент Сафонов: «Интерес к Тюкавину из Европы был и остается»

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» , высказался о планах на будущее своего клиента.

Интерес к Косте со стороны европейских клубов был и остается, мы смотрим. По плану у нас доиграть контракт и ближе к его окончанию думать.

Просто так в Европу ехать нет никакого желания. Должен быть заинтересован тренер. Поймите правильно, смотришь чемпионат Италии, другие турниры — там сплошные статисты. Так что если куда-то ехать, то не статистом, а ради постоянной игры, практики.

Но с другой стороны, в идеале ехать до 24-25 лет, потому что в этом возрасте проще адаптироваться. Так что мы думаем.