Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Сафонов: «Интерес к Тюкавину из Европы был и остается»

сегодня, 21:05

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, высказался о планах на будущее своего клиента.

Интерес к Косте со стороны европейских клубов был и остается, мы смотрим. По плану у нас доиграть контракт и ближе к его окончанию думать.

Просто так в Европу ехать нет никакого желания. Должен быть заинтересован тренер. Поймите правильно, смотришь чемпионат Италии, другие турниры — там сплошные статисты. Так что если куда-то ехать, то не статистом, а ради постоянной игры, практики.

Но с другой стороны, в идеале ехать до 24-25 лет, потому что в этом возрасте проще адаптироваться. Так что мы думаем.

Все новости
Отец Агаларова: «Первый раз слышу об интересе из Турции»
Сегодня, 18:02
В «Истанбул Башакшехире» отреагировали на слухи об интересе к Агаларову
Сегодня, 17:21
СлухиУслуги Агаларова предложили турецкому клубу
Сегодня, 17:13
Агент: «Кечкеш счастлив в России»
Сегодня, 16:45
«Мальме» хочет сохранить в команде Хаджикадунича
Вчера, 22:59
Будущее Уткина в «Ахмате» решится после окончания сезона
Вчера, 21:16
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:12
на карандаше у агентов тысячи Тюкавиных)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:06
Тюкавин нужен всем! 😜
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 21:06
Интерес всегда есть, трансфера нет.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 