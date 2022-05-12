«Арминия» — «РБ Лейпциг» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Арминия» — «РБ Лейпциг», который состоится 14 мая 2022 года

«Арминия»

«Арминия» поставил себя в сложную ситуацию, и теперь сохранение места в Бундеслиге зависит не только от самих футболистов. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице и имеет в активе всего 27 баллов, отставая от ближайшего соперника на три пункта. Чтобы занять 16 место и перейти в стыковые матчи плей-офф, клуб обязан выигрывать предстоящий поединок и надеяться на поражение «Штутгарта».

6 мая «Арминия» проиграла на выезде «Бохуму» (1:2), а 30 апреля разошлась миром с «Гертой» (1:1).

«РБ Лейпциг»

Команда Доменико Тедеско неожиданно покинула Лигу Европы и теперь не сможет рассчитывать на попадание в Лигу Чемпионов через этот турнир. Однако, «РБ Лейпциг» занимает четвертое место в таблице Бундеслиги с 57 набранными баллами и за тур до конца сезона опережает ближайшего соперника на два балла. Таким образом, чтобы сохранить свою позицию, коллективу необходимо как минимум не проиграть, а лучше выиграть игру с «Арминией».

8 мая «РБ Лейпциг» крупно обыграл «Аугсбург» (4:0), а пятого числа уступил в ответном матче Лиги Европы «Рейнджерс» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» – 10.5

Ничья – 6.1

Победит «РБ Лейпциг» – 1.25

Статистика

«Арминия» не побеждает уже 10 туров подряд в чемпионате Германии

Три последних матча «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 3.5 мячей

В матче первого круга между командами сильнее оказалась «Арминия» (2:0)

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 6.1. Предполагаем, что в этом матче можно рискнуть и выбрать вариант, что команды не выявят победителя, а «Арминия» по его результатам все же отправится во вторую Бундеслигу.