«Лион» — «Нант» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Лион» — «Нант», который состоится 14 мая 2022 года

«Лион»

«Лион» очень плохо провел сезон и по его итогам не сможет квалифицироваться в еврокубки. Команда идет только на восьмом месте с 55 очками и просто доигрывает чемпионат. Тем не менее, на предстоящую игру придут болельщики, и футболисты непременно захотят добиться хорошего результата и возможно подняться на одну позицию выше. В случае победы в этом противостоянии «Лион» оторвется от «Нанта» на четыре пункта и сохранит свою позицию.

8 мая «Лион» проиграл на выезде «Мецу» (2:3), а первого числа крупно обыграл «Марсель» на выезде (3:0). Оба матча прошли в рамках Лиги 1.

«Нант»

«Нант» уступает один балл «Лиону» и занимает только девятую позицию, что также закрывает путь в еврокубки через Лигу 1. Однако совсем недавно коллектив выиграл кубок Франции и сможет принять участие в Лиге Европы. Благодаря выигрышу трофея, руководство и болельщики могут быть определенно довольны нынешним сезоном и без большого груза ответственности провести финальный отрезок сезона.

11 мая «Нант» выиграл у «Ренна» (2:1) в чемпионате Франции, а седьмого числа выиграл у «Ниццы» финал кубка Франции (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лион» – 1.45

Ничья – 5.1

Победит «Нант» – 6.2

Статистика

«Нант» не проигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

Шесть последних поединков «Лиона» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Лион» выиграл четыре последних встречи у «Нанта»

Три из четырех последних матчей между клубами на поле «Лиона» завершились тоталом меньше 2.5

Прогноз

Поставить на победу «Лиона» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.1. «Нант» выполнил свою главную задачу в нынешнем сезоне и может себе позволить играть в предстоящей встрече без полной самоотдачи. Прогнозируем уверенную победу хозяев.