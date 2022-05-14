«Лидс» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Брайтон», который состоится 15 мая 2022 года
«Лидс»
«Лидс» в последних матчах чемпионата Англии не радует своих болельщиков и над командой нависла угроза вылета из АПЛ спустя несколько лет. Команда расположилась на 18 месте с набранными 34 очками и по дополнительным показателям уступает «Бернли». В предстоящих двух турах решится, какая из команд вернется в Чемпионшип, а кто получит еще один шанс в АПЛ. Разница забитых и пропущенных мячей «Лидса» также неудовлетворительная (39:77).
11 мая «Лидс» крупно проиграл «Челси» (0:3), а восьмого числа на выезде уступил «Арсеналу» (1:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Брайтон»
«Брайтон» очень сильно стартовал в начале нынешнего сезона, однако сил держаться на равных с ведущими клубами команде все же не хватило. Тем не менее, коллектив уверенно расположился в середине турнирной таблицы АПЛ, а именно на девятом месте с 47 очками. Клуб доигрывает сезон и не чувствует груз ответственности на себе, поэтому зрители могут рассчитывать на интересное противостояние.
7 мая «Брайтон» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0), а 30 апреля крупно обыграл «Вулверхэмптон» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Лидс» – 2.7
- Ничья – 3.5
- Победит «Брайтон» – 2.55
Статистика
- Четыре из пяти последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Брайтон» выиграл четыре из шести последних матчей
- «Лидс» проиграл три из четырех поединков «Брайтону» на своем стадионе
- Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на «Брайтон», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Команда будет играть спокойно и сможет словить на ошибках «Лидс», который вынужден будет открываться и стараться победить любыми усилиями.