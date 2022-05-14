«Лидс» — «Брайтон»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Лидс» — «Брайтон», который состоится 15 мая 2022 года

«Лидс»

«Лидс» в последних матчах чемпионата Англии не радует своих болельщиков и над командой нависла угроза вылета из АПЛ спустя несколько лет. Команда расположилась на 18 месте с набранными 34 очками и по дополнительным показателям уступает «Бернли». В предстоящих двух турах решится, какая из команд вернется в Чемпионшип, а кто получит еще один шанс в АПЛ . Разница забитых и пропущенных мячей «Лидса» также неудовлетворительная (39:77).

11 мая «Лидс» крупно проиграл «Челси» (0:3), а восьмого числа на выезде уступил «Арсеналу» (1:2). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Брайтон»

«Брайтон» очень сильно стартовал в начале нынешнего сезона, однако сил держаться на равных с ведущими клубами команде все же не хватило. Тем не менее, коллектив уверенно расположился в середине турнирной таблицы АПЛ , а именно на девятом месте с 47 очками. Клуб доигрывает сезон и не чувствует груз ответственности на себе, поэтому зрители могут рассчитывать на интересное противостояние.

7 мая «Брайтон» разгромил «Манчестер Юнайтед» (4:0), а 30 апреля крупно обыграл «Вулверхэмптон» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лидс» – 2.7

Ничья – 3.5

Победит «Брайтон» – 2.55

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Лидса» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Брайтон» выиграл четыре из шести последних матчей

«Лидс» проиграл три из четырех поединков «Брайтону» на своем стадионе

Четыре из пяти поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на «Брайтон», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.55. Команда будет играть спокойно и сможет словить на ошибках «Лидс», который вынужден будет открываться и стараться победить любыми усилиями.