«Эвертон» — «Брентфорд» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 11:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Брентфорд», который состоится 15 мая 2022 года

«Эвертон»

«Ириски» провели очень плохой сезон, однако в последних турах подопечные Фрэнка Лэмпарда начали добывать такой нужный им результат. Перед стартом предпоследнего тура АПЛ «Эвертон» занимает 16 место с 36 баллами и только на два пункта опережает зону вылета, что говорит о необходимости и дальше бороться за очки. Во встрече с «Брентфордом», который является дебютантом АПЛ , от коллектива из Ливерпуля болельщики ждут только победы.

11 мая «Эвертон» не смог переиграть аутсайдера «Уотфорд» (0:0), а восьмого мая на выезде одолел «Лестер» (2:1).

«Брентфорд»

Команда, как уже упоминалось, провела свой первый сезон в АПЛ и уже обеспечила себе место на будущий футбольный год. В активе «Брентфорда» 43 набранных балла, что позволяет ему занимать 14 место и спокойно доигрывать сезон. В случае успешных заключительных туров клуб может подняться вверх еще на несколько позиций. Разница забитых и пропущенных мячей у коллектива вышла все же отрицательная (44:52).

7 мая «Брентфорд» уверенно обыграл на своем поле «Саутгемптон» (3:0), а второго числа с тем же счетом уступил «Манчестер Юнайтед» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Эвертон» – 2.05

Ничья – 3.5

Победит «Брентфорд» – 3.7

Статистика

Пять из шести последних матчей «Эвертона» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Брентфорд» проиграл шесть из десяти последних выездных матчей

«Эвертон» забивал в семи из десяти матчей на своем поле за последнее время

Матч первого круга между командами завершился минимальной победой «Брентфорда» (1:0).

Прогноз

Поставить на победу «Эвертона», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. Хозяевам сейчас куда больше нужны очки и последние матчи показали, что «ириски» находятся на подъеме. Прогнозируем победу «Эвертона».