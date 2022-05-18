Серьезные недруги большого футбола. Люди с фамилиями Месси, Кейн и Мбаппе

1652871647

вчера, 14:00

Родственники-агенты редко помогают любимым клиентам.

Поскольку самые известный футбольные агенты мира выросли из продавцов пиццы – покойся с миром, Мино Райола, ди-джея – агент Роналду, и журналиста – представитель Левандовски и многих других звезд Пини Захави, то из-за отсутствия опыта не будем ставить крест на человеке, который пытается стать футбольным посредником. Но для каждого дела нужен талант. И важна практика. Когда у тебя один клиент, еще и собственный ребенок, муж или брат, то сложно мыслить так, как Райола. Мино издевался над Ибрагимовичем при встрече. Златан обзывал своего будущего друга Санта-Клаусом. Но голландский итальянец помогал переводить в Серию А звезд «Аякса» задолго до того, как носатый швед встретился на его пути, у Райолы был опыт. А то, что часто творят родственники звезд, иначе как вредительством не назвать.

Уильфрид и Файза Мбаппе – родители Килиана Мбаппе

Обычные рабочие стали миллионерами. Как показывает опыт лотерей в огромных странах, когда обычный парень из США выигрывает миллионы долларов, его золотая жизнь чаще всего завершается катастрофой, а не созданием многомиллиардной компании. Мама и папа Мбаппе не умеют вести трансферные переговоры, но банально копируют методы финансового шантажа авторства агентов, не понимая их суть. То, как в прошлом году Килиан разминулся с переходом в «Реал» и нынешним финалом Лиги чемпионов – идеальная иллюстрация. Сейчас форвард станет свободным агентом, но его папаша и мамаша могут клюнуть на дикое предложение ПСЖ и угробят карьеру кандидату на «Золотой мяч». В Лиге 1 Мбаппе давно нечего делать, а из него хотят сделать еще одного Неймара.

Ванда Нара – жена Мауро Икарди

Суд с участием Джонни Деппа хорошо показывает, что семейное насилие бывает не только физическим. Разумеется, примеров надругательства над женщинами в семье намного больше, чем над мужчинами. Вторым проще отбиться в случае нападения. Но нездоровая психологическая зависимость от травмированного морально партнера может развиться и у мужчины, и у женщины. Икарди предал своего близкого друга Макси Лопеса, когда Ванда Нара, по ее собственным словам, инициировала их роман. Опытная женщина родила Мауро двух дочерей, а вертлявый парень ей изменял. Скандал за скандалом, а дальше неудачный выбор нового клуба – с «Интером» поссорились, а в ПСЖ Икарди не заиграл. Наре не доверяют спортивные директора, упрекая в нечестности, а Мауро вернулся к жене после измены. Теперь будет слушать ее плохие советы, чувствуя вину? Лучше бы нанял хороших адвоката и агента.

Тьерри Азар – отец Эдена Азара

Когда «Лилль» совершал трансфер Азара в «Челси», то его дела вел не отец. А вот когда Тьерри решил, что выбрал идеальное время для дорогущего перехода старшего из трех футбольных сыновей в «Реал», то бельгиец имел лицензию футбольного агента и руководил переговорами. Перес получил то, что хотел, «Челси» потерял одного из лидеров. Обмозговать все нюансы Тьерри не смог. В том ли Азар физическом состоянии и возрасте, чтобы выбирать Мадрид? Многие ребята из АПЛ , почему-то так случалось, встречались с сериями травм в «Реале». Эден продолжил список, не заиграл, хотя шел за мечтой. Опытный агент перевел бы атакующего хавбека в Мадрид раньше, когда Зидан был готов его интегрировать в состав с победными финалами ЛЧ .

Вероник Рабьо – мама Адриена Рабьо

Конечно, для Вероник успех ее сына в футболе – шанс изменить социальный статус семьи. В 2007 году ее муж Мишель Провост в результате несчастного случая оказался парализованным, а три года назад ушел из жизни. Женщине пришлось самой растить сыновей, но одновременно она вечно вклинивалась в переговоры Адриена с разными клубами. Поссорилась со всеми в «Манчестер Сити». Ссорилась с ПСЖ , были серьезные проблемы в «Ювентусе». Рабьо искал консультанта – другого агента, но попасть в МЮ , куда хотел, не смог. При этом, как в случае со многими звездами, внимание к персоне матери влияет на репутацию футболиста. Фанаты сборной Франции считали хавбека «слабейшим звеном», а пресса всегда может или добыть реальный инсайд о поведении Вероник Рабьо в роли агента, или выдумать нелепый слух, который используют против игрока.

Неймар да Силва Сантос – отец Неймара

Ни один профессиональный агент не допустил бы, чтобы у футболиста такого калибра сформировалась настолько ужасная репутация. Ривалдо тоже симулировал, Роналдиньо тоже пил, Роналдо тоже обожал женщин, причем в промышленных масштабах, как и его тезка из ПСЖ . Шутка ли, Роналдиньо буквально жил с двумя женщинами одновременно, а потом сидел в тюрьме, но у него и близко нет репутации, как у Неймара. Хорошо еще, что специально нанятые люди отразили атаку одной из любовниц, обвинявшую футболиста в насилии – нашли видео, на котором она сама бьет форварда ПСЖ . И соперники тоже бьют Неймара. Поскольку его интересы представляет папаша – бывший торговец ювелирными изделиями, то получаем канарейку в золотой клетке. Бразильцу некуда бежать из Парижа, а мотивацию искать трудно. Меж тем, мужчине тридцать лет.

Чарли Кейн – агент Харри Кейна

Эта история напоминает по сюжету сериал «Офис» — любую из версий, и британскую, и американскую. Чарли Кейн – старший брат Харри Кейна. Он основал целое агентство для одного клиента, нанял офис, где за спиной у себя развесил на стене фотографии брата, ходил на работу в дорогих пиджаках. Смотрится все это так же нелепо, как поведение и приключения героя Стива Карелла – Майкла Скотта. Чарли Кейн провалил 100 % переговоров по трансферу Харри из «Тоттенхэма». Результативный форвард не перешел в МЮ , МС , «Барселону» или «Ювентус». Теперь Гвардиола подписал Холанда, ведь в прошлом году Леви с потрохами съел Чарли Кейна, когда тот пытался вымолить у «шпор» вольную для брата. Было бы смешно, не будь так грустно…

Хорхе Месси – отец Лионеля Месси

Старший Месси не совершил главную ошибку в жизни – не завел Месси в «Интер» или «Реал». В двух силовых клубах юный Лионель мог превратиться в еще одного таланта, который себя не реализовал. Но сам факт, что Хорхе шантажировал «Барселону», чтобы выбивать сыну контракты, многое говорит о человеке. Также долги каталонского клуба выдают уровень компетентности посредника. Дела Хорхе привели Месси в суд по криминальному делу, а переговоры о новом контракте с «Барселоной» завершились переездом в Париж. Откуда Лионель при малейшей возможности летит обратно в Испанию к друзьям. Плохо, когда отец управляет почти 35-летним мужчиной. Вряд ли Месси счастлив в ПСЖ , не заиграл результативно, легко и здорово.

Даже в таком спорном деле, как футбольное посредничество, лучше доверять стороннему жуку, чем родственникам, которые нередко проигрывают жадности и комплексам. Многие хотят погреться в лучах славы популярных сыновей, братьев и мужей. И мало кто ведет себя адекватно, чтобы спортивные директора и тренеры доверяли официальным представителям знаменитых футболистов.