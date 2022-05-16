Роналду отдохнул с Джорджиной, Зидан — с собачкой. Как провели выходные известные футболисты.

Новая подборка закулисной жизни футболистов.
Легенда МЮ Дэвид Бекхэм держит себя в тонусе.
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан показал своего друга.
Рулевой «Ман Сити» Хосеп Гвардиола удивил болельщиков своим чувством стиля.
Полузащитник «горожан» Джек Грилиш рассмешил публику, не распознав карту Великобритании.
Хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста отметил день рождения.
Милота дня. Форвард «Ромы» Тэмми Абрахам повстречал юного фаната.
Защитник «Реала» Марсело начал выпускать сумки.
Хавбек «Челси» Хаким Зиеш похвастался своим автомобилем.
Форвард МЮ Криштиану Роналду погрелся на солнышке со своей спутницей Джорджиной.
Экс-игрок «Спартака» Луис Адриано решил спеть.
Стиляга дня. Защитник ПСЖ Ашраф Хакими. Присмотритесь внимательнее на надпись на его футболке.
Футболисты «Интера» — любитель покурить после матчей.
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа отпраздновал юбилей. Жираф — это прозвище бельгийца.
Стоит обратить внимание, что жираф каким-то образом оказался в квартире Андрея Лунина. Совпадение? Не думаем.
Защитник же мадридцев Давид Алаба совершил прогулку на велосипеде.
Нападающему «Челси» Ромелу Лукаку исполнилось 29 лет.
А у кого-то , выходные совсем не получились !)
А у кого-то , выходные совсем не получились !)