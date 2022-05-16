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Роналду отдохнул с Джорджиной, Зидан — с собачкой. Как провели выходные известные футболисты

вчера, 07:03
Роналду
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:34
Гвардиола с каталонскими замашками))))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:51
То, что Грилиш интеллектуал, это и так понятно, но вот Пепа, кажется, прибило
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:26
Роналду отдохнул с Джорджиной, Зидан — с собачкой. Как провели выходные известные футболисты.

А у кого-то , выходные совсем не получились !)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 10:22
Да, очень заметно... Неужели химиотерапия
RoArt
RoArt
вчера в 08:16
Как-то Зизу плоховато выглядит. И пластырь на венах сгиба руки... Мы может чего-то не знаем?
shlomo
shlomo
вчера в 07:14
Спасибо за такую подборку
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 07:07
Ну хорошо для них.
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