Историческое достижение «Сочи» и повторение антирекорда «Спартака». Формируем мнение о сезоне для каждого клуба РПЛ

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вчера, 18:15

Выводы на основе турнирной таблицы.

«Зенит»

Достижение: вторая в истории продолжительность чемпионской серии в РПЛ .

«Зенит» завершил сезон на первом месте в Премьер-Лиге в четвертый раз подряд (2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22). В тридцатилетней истории чемпионатов России только два клуба завоевывали титул более двух раз подряд. Рекорд по-прежнему принадлежит московскому «Спартаку», чья чемпионская серия растянулась на шесть лет (1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001), но «Зенит» может догнать и перегнать «красно-белых», если продолжит побеждать в РПЛ в следующих сезонах.

«Динамо»

Достижение: возможно повторение лучшего результата в истории чемпионатов России.

Лучший результат «Динамо» в чемпионатах России — второе место в 1994 году. Если «бело-голубые» не проиграют «Сочи» в заключительном туре, то повторят свое лучшее достижение в турнире. При любом исходе игры с «Сочи» динамовцы останутся в тройке призеров, это будет шестое попадание московского клуба в тройку призеров чемпионата России. До этого выигрывали «серебро» в 1994-м и «бронзу» в 1992-м, 1993-м, 1997-м и 2008-м годах.

«Сочи»

Достижение: первые в истории клуба медали.

«Сочи» может занять второе или третье место в итоговой таблице РПЛ , но так или иначе установит клубный рекорд. До этого «Сочи» занимал в Премьер-Лиге 12-е и 5-е места, а теперь уже точно финишируют в тройке призеров.

«Краснодар»

Достижение: возвращение в топ-5.

В своем дебютном сезоне в высшей лиге «Краснодар» занял 9-е место, на следующий год стал 10-м, а с сезона 2013/14 «быки» открыли серию попаданий в пятерку сильнейших команд РПЛ , растянувшуюся на семь лет (три третьих места, три четвертых, одно пятое). В прошлом сезоне «Краснодар» выступил неудачно и стал 10-м, но потребовался всего год, чтобы вернуться в привычную среду обитания. «Краснодар» обеспечил себе попадание в топ-5 Премьер-Лиги победой над ЦСКА , в итоговой таблице «быки» займут четвертое или пятое место.

ЦСКА

Антидостижение: четвертый подряд финиш за пределами пьедестала почета.

«Армейцы» в тройку призеров точно не попадают, ЦСКА может занять четвертое, пятое или шестое место в РПЛ . В 15 из 16 розыгрышей РПЛ , начиная с сезона 2002 года и по кампанию 2017/18, ЦСКА финишировал в медалях, а теперь у «армейцев» уже четыре промаха мимо топ-3 кряду. Более продолжительная серия без медалей у ЦСКА была только на заре чемпионатов России: шесть подряд сезонов за пределами первой тройки с 1992-го по 1997-й год.

«Локомотив»

Антидостижение: первое за пять сезонов непопадание в топ-3.

Начиная с сезона 2017/18, «Локомотив» неизменно финишировал в тройке призеров РПЛ : первое место, два вторых и третье. Стратегию нынешнего сезона разрабатывал Ральф Рангник, а воплощал в жизнь Томас Цорн и другие немцы. Кто-то, как Маркус Гисдоль, сбежал из клуба, кто-то продолжает работу, но результат гениального управления налицо: «Локо» будет пятым или шестым.

«Ахмат»

Рекорд: возможно, самая бескомпромиссная команда РПЛ в XXI века (повторение рекорда)

Если в матче заключительного тура против «Краснодара» «Ахмат» выиграет или проиграет, то закончит чемпионат всего лишь с двумя ничьими за 30 туров. В XXI веке (начиная с 2001 года) в чемпионате России была только одна столь же бескомпромиссная команда: «Динамо» в сезоне-2005 дважды делило очки с соперниками (12 побед, 16 поражений), а в итоговой таблице «бело-голубые» финишировали на восьмой строчке.

«Крылья Советов»

Достижение: лучший результат в Премьер-Лиге с 2008 года.

«Крылья Советов» в итоговой таблице РПЛ займут седьмое или восьмое место, а это значит, что самарцы добились лучшего результата за 14 лет — в 2008 году были шестыми. После этого провели еще девять сезонов в Премьер-Лиге и всегда были ниже, чем в нынешнем сезоне: 10-е, 13-е, 12-е, 14-е, 14-е, 9-е, 15-е, 13-е и 15-е места.

«Ростов»

Достижение: лучшая результативность в Премьер-Лиге в XXI веке.

В 29 турах «Ростов» забил 47 голов, что является лучшим результатом клуба по забитым мячам в чемпионате России в XXI веке. Даже в переходном сезоне 2011/12 было 45 голов в 44 матчах. Когда брали «серебро» с Бердыевым, забили 41 гол, а два года назад при Карпине стали пятыми с 45 голами. Пропускает «Ростов» тоже много — те же 47, но это не является антирекордом, бывала у «желто-синих» и более дырявая оборона.

«Спартак»

Антидостижение: возможно повторение худшего результата в истории чемпионатов России.

Перед заключительным туром «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» могут подняться выше в случае собственной победы и осечек конкурентов, но если останутся десятыми, то повторят свой худший результат в истории. Так низко «Спартак» был лишь однажды — в 2003 году. Любопытно, что в тот же год «Спартак» выиграл свой последний Кубок России. Суеверные скажут, что нужно остаться на десятом месте в РПЛ , чтобы обыграть «Динамо» в финале Кубка России.

«Нижний Новгород»

Достижение: лучший старт в РПЛ для дебютанта лиги (повторение рекорда)

«Нижний Новгород» проводит свой первый сезон в Премьер-Лиге, поэтому отметим промежуточное достижение команды Александра Кержакова. По итогам первых трех туров «Нижний Новгород» набрал 7 очков (победы над «Сочи» и «Спартаком», ничья с «Уралом»), что является повторением лучшего старта сезона для дебютантов лиги. Столь же резво начинали только раменский «Сатурн» в 1999-м и саратовский «Сокол» в 2001-м.

«Урал»

Антидостижение: возможно повторение худшего результата по набранным очкам в РПЛ (повторение антирекорда)

Если «Урал» в последнем матче РПЛ проиграет тульскому «Арсеналу», который уже вылетел в ФНЛ , то повторит свой худший результат по набранным очкам в высшей лиге. «Урал» набирал 30 баллов в сезонах 2014/15 и 2016/17, сейчас в активе «шмелей» ровно те же 30 очков, правда, еще есть матч в запасе.

«Рубин»

Антидостижение: возможен худший результат за всю историю выступлений в РПЛ .

«Рубин» дебютировал в Премьер-Лиге в 2003 году и с ходу выиграл «бронзу». Позже казанцы дважды стали чемпионами под руководством Курбана Бердыева, а худший результат показали в сезоне 2018/19, когда заняли 11-ю строчку. За тур до финиша текущего чемпионата «Рубин» занимает 13-е место и не обезопасил себя даже от прямого вылета (может стать 15-м). Команда Леонида Слуцкого почти наверняка обновит клубный антирекорд, вопрос в том, какую конкретно строчку займут.

«Химки»

Достижение: возможно повторение самого длительного пребывания в Премьер-Лиге.

Если «Химки» сумеют сохранить прописку в РПЛ по итогам последнего тура или стыковых матчей, то повторят свое самое длительное беспрерывное пребывание в элитном дивизионе. «Химки» играли в РПЛ с 2007-го по 2009-й, теперь могут выдать аналогичную серию из трех сезонов в Премьер-Лиге.

«Уфа»

Достижение: лучший бомбардир чемпионата России в составе команды.

Гамид Агаларов забил 19 голов и уже не упустит первое место в списке бомбардиров РПЛ , ведь ближайший конкурент отстает на 5 точных ударов. Таким образом, «Уфа» присоединяется к списку команд, которые давали пристанище самому результативному футболисту чемпионата: «Спартак», «Динамо», «Уралмаш» («Урал»), КАМАЗ , «Ротор», «Ростсельмаш» («Ростов»), «Алания», «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА , «Зенит», «Москва», «Краснодар» и теперь «Уфа».

«Арсенал»

Антидостижение: повторение худшего результата в РПЛ и, возможно, наименьшее количество очков.