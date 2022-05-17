Историческое достижение «Сочи» и повторение антирекорда «Спартака». Формируем мнение о сезоне для каждого клуба РПЛ

Выводы на основе турнирной таблицы.
«Зенит»
Достижение: вторая в истории продолжительность чемпионской серии в РПЛ.
«Зенит» завершил сезон на первом месте в Премьер-Лиге в четвертый раз подряд (2018/19, 2019/20, 2020/21 и 2021/22). В тридцатилетней истории чемпионатов России только два клуба завоевывали титул более двух раз подряд. Рекорд по-прежнему принадлежит московскому «Спартаку», чья чемпионская серия растянулась на шесть лет (1996, 1997, 1998, 1999, 2000 и 2001), но «Зенит» может догнать и перегнать «красно-белых», если продолжит побеждать в РПЛ в следующих сезонах.
«Динамо»
Достижение: возможно повторение лучшего результата в истории чемпионатов России.
Лучший результат «Динамо» в чемпионатах России — второе место в 1994 году. Если «бело-голубые» не проиграют «Сочи» в заключительном туре, то повторят свое лучшее достижение в турнире. При любом исходе игры с «Сочи» динамовцы останутся в тройке призеров, это будет шестое попадание московского клуба в тройку призеров чемпионата России. До этого выигрывали «серебро» в 1994-м и «бронзу» в 1992-м, 1993-м, 1997-м и 2008-м годах.
«Сочи»
Достижение: первые в истории клуба медали.
«Сочи» может занять второе или третье место в итоговой таблице РПЛ, но так или иначе установит клубный рекорд. До этого «Сочи» занимал в Премьер-Лиге 12-е и 5-е места, а теперь уже точно финишируют в тройке призеров.
«Краснодар»
Достижение: возвращение в топ-5.
В своем дебютном сезоне в высшей лиге «Краснодар» занял 9-е место, на следующий год стал 10-м, а с сезона 2013/14 «быки» открыли серию попаданий в пятерку сильнейших команд РПЛ, растянувшуюся на семь лет (три третьих места, три четвертых, одно пятое). В прошлом сезоне «Краснодар» выступил неудачно и стал 10-м, но потребовался всего год, чтобы вернуться в привычную среду обитания. «Краснодар» обеспечил себе попадание в топ-5 Премьер-Лиги победой над ЦСКА, в итоговой таблице «быки» займут четвертое или пятое место.
ЦСКА
Антидостижение: четвертый подряд финиш за пределами пьедестала почета.
«Армейцы» в тройку призеров точно не попадают, ЦСКА может занять четвертое, пятое или шестое место в РПЛ. В 15 из 16 розыгрышей РПЛ, начиная с сезона 2002 года и по кампанию 2017/18, ЦСКА финишировал в медалях, а теперь у «армейцев» уже четыре промаха мимо топ-3 кряду. Более продолжительная серия без медалей у ЦСКА была только на заре чемпионатов России: шесть подряд сезонов за пределами первой тройки с 1992-го по 1997-й год.
«Локомотив»
Антидостижение: первое за пять сезонов непопадание в топ-3.
Начиная с сезона 2017/18, «Локомотив» неизменно финишировал в тройке призеров РПЛ: первое место, два вторых и третье. Стратегию нынешнего сезона разрабатывал Ральф Рангник, а воплощал в жизнь Томас Цорн и другие немцы. Кто-то, как Маркус Гисдоль, сбежал из клуба, кто-то продолжает работу, но результат гениального управления налицо: «Локо» будет пятым или шестым.
«Ахмат»
Рекорд: возможно, самая бескомпромиссная команда РПЛ в XXI века (повторение рекорда)
Если в матче заключительного тура против «Краснодара» «Ахмат» выиграет или проиграет, то закончит чемпионат всего лишь с двумя ничьими за 30 туров. В XXI веке (начиная с 2001 года) в чемпионате России была только одна столь же бескомпромиссная команда: «Динамо» в сезоне-2005 дважды делило очки с соперниками (12 побед, 16 поражений), а в итоговой таблице «бело-голубые» финишировали на восьмой строчке.
«Крылья Советов»
Достижение: лучший результат в Премьер-Лиге с 2008 года.
«Крылья Советов» в итоговой таблице РПЛ займут седьмое или восьмое место, а это значит, что самарцы добились лучшего результата за 14 лет — в 2008 году были шестыми. После этого провели еще девять сезонов в Премьер-Лиге и всегда были ниже, чем в нынешнем сезоне: 10-е, 13-е, 12-е, 14-е, 14-е, 9-е, 15-е, 13-е и 15-е места.
«Ростов»
Достижение: лучшая результативность в Премьер-Лиге в XXI веке.
В 29 турах «Ростов» забил 47 голов, что является лучшим результатом клуба по забитым мячам в чемпионате России в XXI веке. Даже в переходном сезоне 2011/12 было 45 голов в 44 матчах. Когда брали «серебро» с Бердыевым, забили 41 гол, а два года назад при Карпине стали пятыми с 45 голами. Пропускает «Ростов» тоже много — те же 47, но это не является антирекордом, бывала у «желто-синих» и более дырявая оборона.
«Спартак»
Антидостижение: возможно повторение худшего результата в истории чемпионатов России.
Перед заключительным туром «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице. «Красно-белые» могут подняться выше в случае собственной победы и осечек конкурентов, но если останутся десятыми, то повторят свой худший результат в истории. Так низко «Спартак» был лишь однажды — в 2003 году. Любопытно, что в тот же год «Спартак» выиграл свой последний Кубок России. Суеверные скажут, что нужно остаться на десятом месте в РПЛ, чтобы обыграть «Динамо» в финале Кубка России.
«Нижний Новгород»
Достижение: лучший старт в РПЛ для дебютанта лиги (повторение рекорда)
«Нижний Новгород» проводит свой первый сезон в Премьер-Лиге, поэтому отметим промежуточное достижение команды Александра Кержакова. По итогам первых трех туров «Нижний Новгород» набрал 7 очков (победы над «Сочи» и «Спартаком», ничья с «Уралом»), что является повторением лучшего старта сезона для дебютантов лиги. Столь же резво начинали только раменский «Сатурн» в 1999-м и саратовский «Сокол» в 2001-м.
«Урал»
Антидостижение: возможно повторение худшего результата по набранным очкам в РПЛ (повторение антирекорда)
Если «Урал» в последнем матче РПЛ проиграет тульскому «Арсеналу», который уже вылетел в ФНЛ, то повторит свой худший результат по набранным очкам в высшей лиге. «Урал» набирал 30 баллов в сезонах 2014/15 и 2016/17, сейчас в активе «шмелей» ровно те же 30 очков, правда, еще есть матч в запасе.
«Рубин»
Антидостижение: возможен худший результат за всю историю выступлений в РПЛ.
«Рубин» дебютировал в Премьер-Лиге в 2003 году и с ходу выиграл «бронзу». Позже казанцы дважды стали чемпионами под руководством Курбана Бердыева, а худший результат показали в сезоне 2018/19, когда заняли 11-ю строчку. За тур до финиша текущего чемпионата «Рубин» занимает 13-е место и не обезопасил себя даже от прямого вылета (может стать 15-м). Команда Леонида Слуцкого почти наверняка обновит клубный антирекорд, вопрос в том, какую конкретно строчку займут.
«Химки»
Достижение: возможно повторение самого длительного пребывания в Премьер-Лиге.
Если «Химки» сумеют сохранить прописку в РПЛ по итогам последнего тура или стыковых матчей, то повторят свое самое длительное беспрерывное пребывание в элитном дивизионе. «Химки» играли в РПЛ с 2007-го по 2009-й, теперь могут выдать аналогичную серию из трех сезонов в Премьер-Лиге.
«Уфа»
Достижение: лучший бомбардир чемпионата России в составе команды.
Гамид Агаларов забил 19 голов и уже не упустит первое место в списке бомбардиров РПЛ, ведь ближайший конкурент отстает на 5 точных ударов. Таким образом, «Уфа» присоединяется к списку команд, которые давали пристанище самому результативному футболисту чемпионата: «Спартак», «Динамо», «Уралмаш» («Урал»), КАМАЗ, «Ротор», «Ростсельмаш» («Ростов»), «Алания», «Локомотив», «Торпедо», ЦСКА, «Зенит», «Москва», «Краснодар» и теперь «Уфа».
«Арсенал»
Антидостижение: повторение худшего результата в РПЛ и, возможно, наименьшее количество очков.
«Арсенал» уже занимал 16-е место в Премьер-Лиге в сезоне 2014/15, сейчас туляки тоже будут последними. Семь лет назад «Арсенал» набрал 25 очков, а сейчас в активе 23 очка накануне матча 30-го тура. Таким образом, если не удастся обыграть «Урал», будет зафиксирован худший результат «Арсенала» в РПЛ в истории клуба.
странно..
странно..