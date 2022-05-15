Слуцкий: «„Урал“ был сильнее и обыграл „Рубин“ по делу»

Главный тренер «Рубина» поделился мыслями после поражение в матче 29-го тура РПЛ против «Урала» (0:3).

«Урал» был сильнее и выиграл по делу, могу только поздравить соперника с заслуженной победой. Мы как всегда делали тактические поправки, потому мы в каждом матче играем по новой системе. Использовали «4-4-2», потому что не было никаких вариантов из-за травм Игнатьева и Мусаева. Вносили корректировки тактического плана.

Замены были произведены в тот момент, когда было сложно на что-то повлиять и что-то изменить.