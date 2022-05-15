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Слуцкий: «„Урал“ был сильнее и обыграл „Рубин“ по делу»

сегодня, 16:24
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)3 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мыслями после поражение в матче 29-го тура РПЛ против «Урала» (0:3).

«Урал» был сильнее и выиграл по делу, могу только поздравить соперника с заслуженной победой. Мы как всегда делали тактические поправки, потому мы в каждом матче играем по новой системе. Использовали «4-4-2», потому что не было никаких вариантов из-за травм Игнатьева и Мусаева. Вносили корректировки тактического плана.

Замены были произведены в тот момент, когда было сложно на что-то повлиять и что-то изменить.

«Рубин» вылетит из РПЛ напрямую, если проиграет «Уфе» в 30-м туре.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:57
Рубин был вообще никакой.
karnager
karnager
сегодня в 17:46
Самая смешная шутка-правда КВНщика Слуцкого - я вывел Рубин в ФНЛ))
112910415
112910415
сегодня в 17:15
рухнул Рубин ...
izrafel
izrafel
сегодня в 17:12
По счету не просто сильнее, а ...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:43
Слуцкому пора завязывать с футболом.
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 16:40
По крайней мере с достоинством принял поражение и поздравил соперника.
альсато
альсато ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:39
"РАКЕТА"-Казанский клуб! (чемпион России по хоккею с мячом)
альсато
альсато
сегодня в 16:37
"замены были произведены в тот момент,когда было сложно на что то повлиять и что то изменить"...вопрос: а на хрена тогда их делать в этот момент, почему ни раньше, когда можно повлиять на результат?.....ответ очевиден...Леня поплыл!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:29, ред.
В общем *овно!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 16:26
Слуцкий в ФНЛ на ракете собрался с Рубином 🚀 !)
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