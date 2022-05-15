В игре «Спартак» — «Зенит» проиграл Кукуян. У арбитра не было шанса избежать скандала

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вчера, 19:41

Судьбу ничьей определили два ключевых эпизода.

Селихов сыграл в мяч, но зацепил Ерохина

Футбол – игра субъективная и не всегда справедливая, иначе стала бы скучной. Хорошая иллюстрация сказанного родом из АПЛ . Конечно, «Манчестер Сити» сильнее, чем «Вест Хэм». Что не помешало подопечным Гвардиолы «гореть» 0:2. Потом фаворит отыгрался не без помощи мастера автоголов Цоуфала. Затем могли оформить чемпионский титул, если бы Марез реализовал пенальти, но Фабиански поставил на ничью.

Теперь в последнем туре Джеррард может закрыть гештальт – принести «Ливерпулю» чемпионское звание. Его «Астон Вилла» сыграет именно против «Манчестер Сити» и должна набирать очки в пользу «красных». Но для титула в руках у Клоппа нужно, чтобы его команда взяла шесть пунктов в двух матчах. Футбол любого уровня – и в АПЛ , и в РПЛ , соткан из противоречий, дискуссий и случайностей.

И пусть «Спартак» явно провел матч против «Зенита» с большим желанием, лучшим темпом и приличным средним командным прессингом, единственного гола для победы оказалось мало. А говорить будут о субъективном решении арбитров Кукуяна (в поле) и Иванова (у монитора). Они посоветовались и решили, что Селихов сбил Ерохина. Если посмотреть повторы много раз, то точно можно зафиксировать две вещи.

Во-первых, футболист «Зенита» не контролировал эпизод. Во-вторых, вратарь «Спартака» успел сыграть в мяч. Также под сомнением лишение явной голевой возможности, ведь мяч отлетел к Малкому, который забил после свистка. Но сам Ерохин не находился перед пустыми воротами, а скорее искал контакт с голкипером, чтобы упасть. Глубокий эпизод, который оставляет шанс для любой трактовки. Скандал нашелся. Тот редчайший случай, когда можем посочувствовать российскому арбитру – идеального для него решения не было.

«Спартак» обидно упустил приятную победу

Если бы Кукуян показал, что Селихов сыграл чисто, то получил неироничные обвинения в том, что арбитры «тащили» «Спартак» к первой с 2017 года победе над «Зенитом». Ведь к такой теории привязали бы эпизод с фолом перед голом Соболева. А вот когда рефери назначил пенальти, то уже фанаты «красно-белых» могут показывать повторы под выгодным ракурсом, рассказывать, что Ерохин не пытался сыграть в мяч, а зарабатывал пенальти.

Где здесь сермяжная правда? Нигде, есть только законность, и вот пусть ее соблюдение оценят в ЭСК РФС . Нет сомнений, что мнения экспертов разделятся, а пока фиксируем, что Кукуян попался на футбольную удочку «на усмотрение арбитра». Здесь же стоит поругать оборону «Спартака». Когда полтора часа пашешь, получаешь преимущество в один мяч и смотришься не хуже, чем фаворит, то в добавленное время нельзя допускать, чтобы соперник так вольготно чувствовал себя в штрафной площади.

Джикии и Литвинову стоило внимательнее следить за Ерохиным, поскольку Александр – один из самых хитрых футболистов во всей РПЛ . Конечно же, когда его оставили одного перед вратарем, опытный мастер нашел правильный выход. Освистанный фанатами Дзюба до этого выиграл жесткий контакт в воздухе, а затем Артем не совершил глупость – снова отдал право на исполнение пенальти напарнику. Мостовой не позволил Селихову совершить подвиг, соразмерный прошлогоднему в Варшаве, когда голкипер в добавленное время потащил пенальти.

Кукуян отказался отменять гол Соболева

Тут, если вы болели за победу «Спартака», то согласитесь с экспертом Федотовым, который отметил правильность решения Кукуяна после того, как Иванов позвал его к монитору и предложил отменить гол Соболева. Помощник с повторами мог указывать или на вероятность красной карточки – не был случайный удар по ноге настолько жестоким, или же указывал на фол в атаке, но и по этому критерию момент не подходит.

«Спартак» после случайного контакта Пруцева и Сантоса разыграл довольно длительную комбинацию с серией передач, то есть нарушение по неосторожности было, но по современным правилам это не повод отменять всякое взятие ворот, раз арбитры прозевали фол в момент его совершения. Юридически все верно, но есть ведь еще фактор субъективной оценки. Если бы Кукуян отменил гол Соболева, то получил порцию понятных обвинений.

А раз засчитал – услышит, что «тянул» «Спартак». Правда, эта теория разбивается о события на 93-й минуте матча, но построение причинно-следственных связей в школах не изучают, логика объявлена многими вражеским изобретением. Так что каждый останется при своем. Кто-то скажет, что «Спартак» вообще спасли от нового поражения. Другие будут уверять, что «Зенит» тащили к ничьей, якобы авторитет чемпионов помешал судьям не указать на «точку».

И если момент с Хлусевичем еще понятный – в IFAB меняли трактовки, которые используют рефери при случайных фолах в атаках с голами, то вот разобраться, кто ближе к правосудию после столкновения Ерохина и Селихова намного труднее. Хотя бы потому, что формально контакт рук вратаря и тела нападающего был, а тут уже можно привязывать агрессивную игру. С другой стороны, куда голкиперу было деваться?

«Зенит» сыграл плохо, но не был намного хуже

Поначалу футбол забыл заглянуть на «Открытие Арену». В первом тайме гости владели мячом 70 % игрового времени, но при этом оба точных удара нанесли хозяева. Гол Соболева стал спасением, хотя бы немножко оживил игру. «Зенит» вынужденно рванул ближе к чужим воротам, но Селихов вступил в игру за полтора часа лишь раз – когда справился с ударом Кругового.

Можно вспомнить комбинацию Клаудиньо и Сантоса, но в том случае Сергеев не дотянулся до мяча после прострела. «Спартак», выбрав оригинальный набор центральных защитников, справлялся с атакой «Зенита». Петербуржцы, разумеется, не показали все клыки, не видели смысла. Возможно, даже готовы были проиграть в один мяч, но сумели не испортить серию без поражений против «красно-белых».

Победа Карреры в 2017-м остается последним успехом «Спартака» в официальном матче против «Зенита». И одновременно все подходы через Промеса, все попытки Соболева развить успех – у форварда четыре удара за игру и три точные, не привели к значительному преимуществу «красно-белых» в счете, чтобы один эпизод в добавленное время не перечеркнул всех стараний за полтора часа до этого. Но этот матч классических соперников отличался от предыдущих игр.

«Спартак» не паниковал в защите. Но «Зенит» в целом сумел сдержать соперника, хотя сыграл в завершении очень скромно. Потерянная победа для эмоционального Ваноли, которого провоцировал ассистент Семака – рефери стоило утихомирить зачинщика, ведь де Оливейра и после решений Кукуяна бегал к бровке с возмущениями. Но нет худа без добра, «Спартак» провел разведку боем со сложным соперником перед последним туром и решающим матчем всего сезона – дерби против «Динамо» в финале кубка в «Лужниках».