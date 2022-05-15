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В игре «Спартак» — «Зенит» проиграл Кукуян. У арбитра не было шанса избежать скандала

вчера, 19:41
Момент из матча
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Судьбу ничьей определили два ключевых эпизода.

Селихов сыграл в мяч, но зацепил Ерохина

Футбол – игра субъективная и не всегда справедливая, иначе стала бы скучной. Хорошая иллюстрация сказанного родом из АПЛ. Конечно, «Манчестер Сити» сильнее, чем «Вест Хэм». Что не помешало подопечным Гвардиолы «гореть» 0:2. Потом фаворит отыгрался не без помощи мастера автоголов Цоуфала. Затем могли оформить чемпионский титул, если бы Марез реализовал пенальти, но Фабиански поставил на ничью.

Теперь в последнем туре Джеррард может закрыть гештальт – принести «Ливерпулю» чемпионское звание. Его «Астон Вилла» сыграет именно против «Манчестер Сити» и должна набирать очки в пользу «красных». Но для титула в руках у Клоппа нужно, чтобы его команда взяла шесть пунктов в двух матчах. Футбол любого уровня – и в АПЛ, и в РПЛ, соткан из противоречий, дискуссий и случайностей.

И пусть «Спартак» явно провел матч против «Зенита» с большим желанием, лучшим темпом и приличным средним командным прессингом, единственного гола для победы оказалось мало. А говорить будут о субъективном решении арбитров Кукуяна (в поле) и Иванова (у монитора). Они посоветовались и решили, что Селихов сбил Ерохина. Если посмотреть повторы много раз, то точно можно зафиксировать две вещи.

Во-первых, футболист «Зенита» не контролировал эпизод. Во-вторых, вратарь «Спартака» успел сыграть в мяч. Также под сомнением лишение явной голевой возможности, ведь мяч отлетел к Малкому, который забил после свистка. Но сам Ерохин не находился перед пустыми воротами, а скорее искал контакт с голкипером, чтобы упасть. Глубокий эпизод, который оставляет шанс для любой трактовки. Скандал нашелся. Тот редчайший случай, когда можем посочувствовать российскому арбитру – идеального для него решения не было.

«Спартак» обидно упустил приятную победу

Если бы Кукуян показал, что Селихов сыграл чисто, то получил неироничные обвинения в том, что арбитры «тащили» «Спартак» к первой с 2017 года победе над «Зенитом». Ведь к такой теории привязали бы эпизод с фолом перед голом Соболева. А вот когда рефери назначил пенальти, то уже фанаты «красно-белых» могут показывать повторы под выгодным ракурсом, рассказывать, что Ерохин не пытался сыграть в мяч, а зарабатывал пенальти.

Где здесь сермяжная правда? Нигде, есть только законность, и вот пусть ее соблюдение оценят в ЭСК РФС. Нет сомнений, что мнения экспертов разделятся, а пока фиксируем, что Кукуян попался на футбольную удочку «на усмотрение арбитра». Здесь же стоит поругать оборону «Спартака». Когда полтора часа пашешь, получаешь преимущество в один мяч и смотришься не хуже, чем фаворит, то в добавленное время нельзя допускать, чтобы соперник так вольготно чувствовал себя в штрафной площади.

Джикии и Литвинову стоило внимательнее следить за Ерохиным, поскольку Александр – один из самых хитрых футболистов во всей РПЛ. Конечно же, когда его оставили одного перед вратарем, опытный мастер нашел правильный выход. Освистанный фанатами Дзюба до этого выиграл жесткий контакт в воздухе, а затем Артем не совершил глупость – снова отдал право на исполнение пенальти напарнику. Мостовой не позволил Селихову совершить подвиг, соразмерный прошлогоднему в Варшаве, когда голкипер в добавленное время потащил пенальти.

Кукуян отказался отменять гол Соболева

Тут, если вы болели за победу «Спартака», то согласитесь с экспертом Федотовым, который отметил правильность решения Кукуяна после того, как Иванов позвал его к монитору и предложил отменить гол Соболева. Помощник с повторами мог указывать или на вероятность красной карточки – не был случайный удар по ноге настолько жестоким, или же указывал на фол в атаке, но и по этому критерию момент не подходит.

«Спартак» после случайного контакта Пруцева и Сантоса разыграл довольно длительную комбинацию с серией передач, то есть нарушение по неосторожности было, но по современным правилам это не повод отменять всякое взятие ворот, раз арбитры прозевали фол в момент его совершения. Юридически все верно, но есть ведь еще фактор субъективной оценки. Если бы Кукуян отменил гол Соболева, то получил порцию понятных обвинений.

А раз засчитал – услышит, что «тянул» «Спартак». Правда, эта теория разбивается о события на 93-й минуте матча, но построение причинно-следственных связей в школах не изучают, логика объявлена многими вражеским изобретением. Так что каждый останется при своем. Кто-то скажет, что «Спартак» вообще спасли от нового поражения. Другие будут уверять, что «Зенит» тащили к ничьей, якобы авторитет чемпионов помешал судьям не указать на «точку».

И если момент с Хлусевичем еще понятный – в IFAB меняли трактовки, которые используют рефери при случайных фолах в атаках с голами, то вот разобраться, кто ближе к правосудию после столкновения Ерохина и Селихова намного труднее. Хотя бы потому, что формально контакт рук вратаря и тела нападающего был, а тут уже можно привязывать агрессивную игру. С другой стороны, куда голкиперу было деваться?

«Зенит» сыграл плохо, но не был намного хуже

Поначалу футбол забыл заглянуть на «Открытие Арену». В первом тайме гости владели мячом 70 % игрового времени, но при этом оба точных удара нанесли хозяева. Гол Соболева стал спасением, хотя бы немножко оживил игру. «Зенит» вынужденно рванул ближе к чужим воротам, но Селихов вступил в игру за полтора часа лишь раз – когда справился с ударом Кругового.

Можно вспомнить комбинацию Клаудиньо и Сантоса, но в том случае Сергеев не дотянулся до мяча после прострела. «Спартак», выбрав оригинальный набор центральных защитников, справлялся с атакой «Зенита». Петербуржцы, разумеется, не показали все клыки, не видели смысла. Возможно, даже готовы были проиграть в один мяч, но сумели не испортить серию без поражений против «красно-белых».

Победа Карреры в 2017-м остается последним успехом «Спартака» в официальном матче против «Зенита». И одновременно все подходы через Промеса, все попытки Соболева развить успех – у форварда четыре удара за игру и три точные, не привели к значительному преимуществу «красно-белых» в счете, чтобы один эпизод в добавленное время не перечеркнул всех стараний за полтора часа до этого. Но этот матч классических соперников отличался от предыдущих игр.

«Спартак» не паниковал в защите. Но «Зенит» в целом сумел сдержать соперника, хотя сыграл в завершении очень скромно. Потерянная победа для эмоционального Ваноли, которого провоцировал ассистент Семака – рефери стоило утихомирить зачинщика, ведь де Оливейра и после решений Кукуяна бегал к бровке с возмущениями. Но нет худа без добра, «Спартак» провел разведку боем со сложным соперником перед последним туром и решающим матчем всего сезона – дерби против «Динамо» в финале кубка в «Лужниках».

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Oliver S
Oliver S
сегодня в 11:36
Вообще матч получился грустным. Зенит играл из-под палки, еле бегал. Игроки Спартака изо всех сил пытались забить, но не получалось даже толком до ворот дойти, чтобы пробить.
По голу Спартака - всё чисто, питерский игрок подставился сам и получил по колену, игровой момент, таких в матче десятки и их никто не свистит.
По голу Зенита - пенальти не было, Селихов играл в мяч и уже после этого зацепил рукой за колено Ероху, который целенаправленно шёл на контакт и упал страдая так, будто его самосвал переехал, клоунада. Другое дело, что гол Малкома в любом случае стоило засчитать, так что счёт закономерен.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ diodert55557 (раскрыть)
сегодня в 10:24
"Ерохин играл в мяч"??! В мяч играл Селихов а Ерохин свалился как тюлень, будто Селихов вытянутыми руками переломал ему обе ноги!)
ZIBO rock
ZIBO rock ответ diodert55557 (раскрыть)
сегодня в 10:20
Как же хотелось Иванову отменить гол но не вышло!)
alexgurzan
alexgurzan ответ СаняШумок (раскрыть)
сегодня в 00:47
Можно чуть конкретнее?
Можете ещё тег Нашёл_Ошибку поставить, автор увидит замечания.
СаняШумок
СаняШумок
сегодня в 00:38
Не статья, а сплошные контракты. Соккер, обзаведись уже редактором, надоело нелепые ошибки смотреть. Или пусть автор хотя бы перечитывает статью после публикации. Что за неуважение то.
diodert55557
diodert55557 ответ санек002 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:10
бред - это было про фразу " фол по не осторожности"..
но раз фол то надо свистеть и остановить игру! а уж с карточками решать позже.
Здесь же был фол (прямой ногой шипами в колено),но игру не остановили...
старина
старина
вчера в 22:06
скажу лишь про Спартак.ваноли все таки тренеришка.Уверен,тот же Витория довел бы до победы.Вместо эмоций и ненужных желтых надо включать голову,а не делать идиотские замены.Ну выпустил Николсона и что?Запорол момент и ходил улыбался...Зобнин это вообще...
Roger Young
Roger Young
вчера в 22:04
Ничего внятного как обычно. Российский футбол во всей "красе".
diodert55557
diodert55557
вчера в 21:39
Бредятина!!
Что значит фол по не осторожности ?!? Фол -есть фол и надо свистеть и останавливать игру ,а ели по не осторожности ,то карточку не давать! Но свистеть и остановить игру надо было и не было бы атаки и гола ...
По пенальти : там руками нагло уронили Дзюбу -пенальти!
Ерохин играл в мяч,селихов пытаясь выбить зацепил и сбил Ерохина -пенальти!
Куку обязан был дать доиграть момент ,мяч от Ерохина попал к Малкому и тот забил гол -100% надо было засчитать,но судейка дал шанс спартаку (а вдруг не забьют)....
Прохорович
Прохорович
вчера в 20:57
ЕСли Бы не Долбаный ВАР , то Спартак бы победмл, был же свисток. и Селихов не нарушал правил
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:33
Без косяков не обошлось
112910415
112910415
вчера в 19:47
хорошая тренировка перед кубковым финалом
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