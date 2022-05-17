«Арсенал» решил, что ему рано в Лигу чемпионов. Молодёжь Артеты отдала место в топ-4 «Тоттенхэму»

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вчера, 12:09

Очаровательные лузеры.

Поражения от «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» выбили «Арсенал» из топ-4

Еще неделю назад болельщики «Арсенала» нервно потирали руки: их любимая команда обосновалась на четвертом месте и была близка в возвращению в Лигу чемпионов, куда «канониры» не попадали с сезона 2016/17. Тогда «Арсенал» выиграл группу у ПСЖ , «Лудогорца» и «Базеля», но в 1/8 финала встретил своего любимого экзекутора. «Бавария» выиграла со счетом 10:2 по сумме двух матчей. Таково последнее воспоминание «Арсенала» о Лиге чемпионов.

И новых пока не предвидится. Даже после звонкого поражения от «Тоттенхэма» на прошлой неделе «Арсенал» продолжал держать судьбу четвертого места в своих руках. И как это часто бывает с неуверенными в себе мальчиками, великая ценность выскользнула из потных ладошек в последний момент. Роковым стало поражение от «Ньюкасла», который сыграл лучше с позиции силы. Это признал даже Микель Артета, надевший на себя выражение лица проигравшего задолго до финального свистка:

«Ньюкасл» заслужил победу, он был намного сильнее. Мы ничего не смогли. Мы плохо держали мяч, были хуже по всем показателям. Да, в матче многое произошло, даже замены из-за травм были, однако это не повод для оправданий. Мы не смогли показать ту игру, которую должны были. Мы пытались изменить свою игру, но это не дало плодов. «Ньюкасл» был на порядок лучше, и это разочаровывает. Наша игра была очень далека от той, что требуется для выхода в Лигу чемпионов. Мне очень жаль, это очень болезненное поражение. До этого тура мы сами управляли ситуацией, но теперь все изменилось. Однако футбол всегда способен дать хотя бы минимальный шанс.

«Арсенал» де-факто лишил себя Лиги чемпионов

«Минимальный шанс», о котором говорит Артета, выглядит мизерным до нелепости. Перед заключительным туром АПЛ «канониры» отстают от «Тоттенхэма» на 2 очка. При этом «шпоры» сыграют с худшей командой сезона — «Норвичем», который уже давно обеспечил себе путевку в Чемпионшип, в то время как «Арсенал» сразится с «Эвертоном». Вероятно, угроза вылета будет довлеть над командой Фрэнка Лэмпарда до конца, поэтому «ириски» будут биться отчаянно.

Итак, «Арсеналу» нужна только победа в матче с «Эвертоном», любой другой результат оставляет «канониров» на пятом месте. При этом нужно, чтобы «Тоттенхэм» проиграл «Норвичу». Ничья не устроит команду Антонио Конте только в том случае, если «Арсенал» выиграет у «Эвертона» в 16 мячей или крупнее. Футбол непредсказуем и богат на яркие сюжеты, но чтобы своенравные звезды так сошлись для «Арсенала» в последнем туре… Нужна экстраординарная порция удачи для столь невезучей команды.

«Канониры» добились прогресса по сравнению с предыдущими сезонами

Если отойти от сиюминутного разочарования, которое вне всяких сомнений доминирует в сердцах «канониров» после двух поражений с общим счетом 0:5, лишающих «Арсенал» места в топ-4, нужно отметить прогресс команды Микеля Артеты по сравнению с предыдущими сезонами, когда занимали восьмые места, набирая 56 и 61 очко. Сейчас на их счету 66 баллов за тур до завершения чемпионата. Пятое место «канониры» себе гарантировали, то есть возвращение в еврокубки точно состоится, пусть и матчами в Лиге Европы.

С другой стороны, история последних лет научила с осторожностью применять традиционные футбольные закономерности и логику к «Арсеналу». Улучшение результатов в отдельно взятом сезоне вовсе не означает, что развитие продолжится, тем более это была кампания без еврокубков, да и с национальными кубковыми турнирами «Арсенал» быстро расстался. Команда Микеля Артеты была полностью сконцентрирована на Премьер-Лиге, все силы и все внимание было брошено на этот турнир.

«Арсенал» был полностью сосредоточен на попадании в Лигу чемпионов, на это делалась большая ставка, но она, похоже, не сыграет, а это скажется на ближайших перспективах. Лига чемпионов — это не только деньги, но и приманка для сильных футболистов, способных вывести команду на новый уровень. Не попадая в топ-4, «Арсенал» остается в своей опостылевшей реальности, где купленный за 60 миллионов евро защитник Бен Уайт забивает автогол, лишающий команду путевки в Лигу чемпионов.

Джекил и Хайд. «Арсенал» так и не определился, каким он хочет быть

Подходящий к концу сезон был идеальным шансом для Микеля Артеты себя проявить. У испанца есть интересные идеи, но он слишком медлителен в их внедрении, поэтому щадящий график по ходу сезона способствовал появлению успешных отрезков, которые чередовались с провальными сериями. Вспомните, как «Арсенал» начал сезон с трех поражений с общим счетом 0:9, а потом выиграл три матча подряд.

Осенью чередовали результаты, набрали хороший ход в декабре, когда одержали пять побед кряду во всех турнирах, забив в тех матчах 19 голов, зато в пяти январских матчах наскребли только на один гол, четыре раза сохраняли ворота соперников в неприкосновенности. В феврале-марте «Арсенал» выдал серию из пяти побед в АПЛ , чтобы затем последовательно проиграть «Кристал Пэлас», «Брайтону» и «Саутгемптону».