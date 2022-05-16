«Не почувствовал, что играл против чемпиона России». Обмен мнениями и трэш-ток после матча «Спартак» — «Зенит»

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вчера, 13:08

Традиционное футбольное афтерпати.

«Спартак» не смог удержать преимущество в один мяч в матче против «Зенита», арбитр Кукуян не дождался гола Малкома, но дал шанс Андрею Мостовому сравнять счет с пенальти на 90+3 минуте. Итоговые 1:1 продлили беспроигрышную серию «Зенита» в матчах со «Спартаком» до пяти лет и девяти встреч. Досада и разочарование «красно-белых» доминировали в послематчевых комментариях, спикеры со стороны «Спартака» не соглашались с назначенным пенальти и сетовали на упущенные моменты.

Зарема Салихова, не нуждается в официальной должности и представлениях:

В нашем промо к матчу все описано. Из песни слов не выкинешь. Судьи — холуи у газпромовского руководства. Они будут по 3 минуты смотреть каждый наш гол, выискивая любую возможность его отменить. А вот деталь: Дзюба выбежал раньше, чем состоялся удар при пенальти. Но гол засчитали. Сам пенальти тоже очень спорный. Такие эпизоды можно перечислять бесконечно. Это всё частности. Важна суть. Судьи исполняют глобальный заказ. Для этого и держат Иванова и ему подобных, которые всегда готовы угодить. Думаю, «Спартак» снова не будет подавать в ЭСК, потому что эта система замкнута и обречена. И ещё — не знаю, кто был инициатором показа игры в кинотеатрах по всей стране, но точно не «Спартак». Видимо, очень наделялись, что «Зенит» разнесет нас. Так вот пусть страна видит все, что происходит с российским футболом и делает выводы.

Евгений Мележиков, генеральный директор «Спартака»:

Думаю, что пенальти не было. Результат такой какой есть.

Андрей Федун, член совета директоров «Спартака»:

Вы сами видели, игра была хорошая. «Спартак» мог забить больше, а «Зенит» — нет. Поэтому жаль. Но не дотерпели. Получил удовольствие от игры «Спартака». Сегодня был хороший матч. Жалко, что он закончился ничьей. Был ли сегодня сильнее «Спартак»? Ребят, ничья. Счёт на табло, вы что. Не дотянули. Бывает. Пенальти не видел.

, главный тренер «Зенита»:

Тяжело складывалась игра. По ходу игры в первом тайме контролировали мяч, во втором тайме пропустили быстрый гол. Дальше нужно было атаковать, вскрывать оборону, а «Спартак» хорошо пользовался зонами. Рад, что смогли добиться ничьей. Команда не остановилась, играли до финального свистка. Хорошо, что смогли не проиграть.

, главный тренер «Спартака»:

Команду было легко готовить к этому матчу. Здесь все прекрасно все понимали. Добавляло нам мотивацию и унизительное поражение 1:7, и ролик «Зенита», и 27 очков в таблице между нами. Мы хотели доказать и показать, какого прогресса мы добились. У меня нет проблем с мотивацией. Спорт не должен касаться политики. Ребята не заслуживали этого, должны были играть в Лиге Европы. Я доволен тем, что я делаю. Мне хочется, чтобы команда прогрессировала и шла к своей цели.

, лучший игрок матча «Спартак» — «Зенит»:

«Спартак» был лучше, на мой взгляд. Мы с первой до последней минуты проявили характер, особенно во втором тайме. Создавали моменты, может, нам чего не хватало в конце, но мы точно вышли сегодня побеждать. Ничья — это не то, на что мы сегодня надеялись. Я разносторонний игрок, могу играть на разных позициях. Во втором тайме поменял место, сдвинулся немного вперед. Делать разницу на этой части поля было моей задачей. Хочу сделать комплимент Игнатову. Он молодой игрок, с хорошим набором качеств. Все у нас впереди. Нет, я не почувствовал, что сегодня играл с чемпионом России, вообще нет (смеется).

, форвард «Зенита»:

Думаю, что ничья в матче со «Спартаком» закономерна. Обидно, что у «Зенита» не будет еврокубков. Значит, так надо.

Геннадий Орлов, футбольный комментатор и болельщик «Зенита»:

Дерби не получилось. Одним уже было безразлично, а «Спартак» выступал очень боязливо как-то… Плюс обнажились проблемы в обороне петербуржцев – их ахиллесова пята сейчас, неуверенный вратарь.

, футболист «Спартака»:

Я не понял этот пенальти, но не могу судить рефери. Ничья есть ничья. Но при своих трибунах хотелось выиграть, последний матч сезона на домашнем стадионе. Но вышло как вышло… Хочу сказать спасибо Жиго, очень хороший парень, удачи ему в дальнейшей карьере!

, бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России:

Первый тайм был никакой. Во втором тайме немного ожили. Гол вроде бы неплохой. Но в конце был поставлен левый пенальти. Там не было пенальти. Как эти дебилы вообще футбол смотрят? У них четверо судей, и всё равно ничего не видят. VAR вообще нужно убирать. Уберите VAR — он мешает футболу. Как бы я ни относился к «Спартаку», но в этой ситуации я за них. На 90-й минуте такие голы пропускать обидно.

Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР :

Пенальти в ворота «Спартака» не было. Селихов в прыжке выбил мяч у соперника и налетел на игрока «Зенита». Ерохин наткнулся на руки Александра, это не пенальти! Ничейный результат обиден для «Спартака». В голе Соболева немного виноват Одоевский. Вратарь чемпионской команды так играть не должен.

Василий Уткин, футбольный журналист и блогер:

Совершенно не стоило [победой] делать отрезок работы Ваноли каким-то неоднозначным. Не с чего было «Спартаку» обыгрывать «Зенит». Если хочется неоднозначности, нужен трофей. Для этого как раз остался интересный, интригующий, еще и финальный матч. Момент-то [с назначением пенальти] в оба конца — вот чисто технически если Кукуян неправильно назначил пенальти? Тогда ошибка становится непоправимой. Потому что гол после свистка засчитывать нельзя. И пенальти тогда ставить нельзя. И тогда нет правильного решения. Вот же забавно.

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и телеведущий: