Слуцкий ведёт «Рубин» в ФНЛ. Безвольно проиграли 8 из 11 весенних матчей в РПЛ

1652624720

вчера, 17:25

Уничтожили чемпионское наследие Бердыева.

«Рубин» обманул позитивные ожидания

В начале сезона казанцев справедливо хвалили, начали с побед. Но Слуцкий переоценил свою команду, поэтому ужасно сыграли против небогатого, но дерзкого польского клуба в Европе. Потеряли цель – хорошо выступить в ЛК, и пошли вразнос. «Ракув» сейчас на втором месте в своем чемпионате. А «Рубин» в случае поражения от «Уфы» в последнем туре опустится на предпоследнюю строчку, что означает прямой вылет.

Черная серия с одной победой в девяти матчах не отменяет всего, что было сделано Слуцким и Ярославским раньше. Приглашали недорогих и приличных легионеров, старались поверить в россиян – например, в Ивана Игнатьева, за которого «Рубин» явно переплатил. По причинам, которые от казанцев не зависят, попрощались с иностранцами, а теперь в шаге от вылета.

Разгромное выездное поражение от «Урала» означает, что «Рубину» будет сложно избежать стыковых матчей. «Урал» в последнем туре сыграет против уже вылетевших туляков, а «Нижний Новгород» дома встретит немотивированного чемпиона. Не исключено, что оба борца за выживание наберут очки. Впрочем, даже если Слуцкий не допустит вылета «Рубина», концовка сезона позволяет ставить ему самые низкие оценки. Казанская команда смотрится ужасно.

Причем нет фазы игры, за которую их можно похвалить. По ударам «Рубин» лишь десятый, но это заслуга Хакшабановича, Дрейера, Кварацхелии и Деспотовича. По владению мячом «Рубин» на 14-м месте, диктовать свои условия не умеют. Если у «Уфы» и «Нижнего Новгорода» просто скромные составы, небольшой бюджет, поэтому предпочитают окапываться, то у казанцев забирают мяч соперники. Единственное, что не отнять – желание «Рубина» идти в борьбу. По отборам и перехватам они среди лучших, но есть один нюанс…

У казанцев теперь худшая оборона в лиге

«Арсенал» пропустил на три гола больше, но глупо сравнивать состав «оружейников» с изначальным выбором Слуцкого. Абильдгор был одним из кандидатов на поездку на Евро-2020 с крутой сборной Дании. Тальби и Уремович классом намного выше, чем Беляев и его напарники. Наконец, отказ от подписания правого защитника высокого уровня – стратегическая ошибка тренера, деньги у «Рубина» водились, Слуцкий мог найти усиление даже на российском рынке.

Также очевидно, что всю линию не выстроили. Глупо отдали Бегича в «Крылья Советов», где босниец играл шикарно. Затем вернули, чтобы защитник провел парочку ужасных поединков, получил красную карточку против ЦСКА и уехал. К Тесленко не хочется придираться – случайно и вынужденно попал в основу, но Слуцкого можно спросить, по каким критериям выбирали того же Тальби? У «Рубина» Бердыева оборона была основой, а теперь все иначе.

Даже в прошлом удачном сезоне с пятым итоговым местом допускали больше моментов, чем «Спартак». При этом Дюпин год назад перекрыл 86 ошибок защиты и потащил 76 % ударов, а теперь Юрия перегрузили работой. Вратарь вытащил 127 ударов, его оборона допустила 176 точных попыток соперника (намного хуже, чем даже защита «Арсенала»). Как следствие – много диких ошибок и поединков, где у «Рубина» развалился, прежде всего, тыл. Пять мячей от «Ростова», по шесть голов от «Сочи» и ЦСКА .

В основе поражений психология и дикие персональные ошибки. Хотя Самошников, Абильдгор, Лисакович, Кучаев и Дюпин не худшие футболисты чемпионата, все вместе они представляют набор футболистов. Это хорошо показал «Урал», который воспользовался неумением защитников «Рубина» доработать момент до конца – гол Бикфалви, неподготовленностью при стандартах – мяч после удара Шатова низом прошел под целой толпой гостей и оказался в сетке ворот, и позиционными ляпами, ведь Дюпин много раз за сезон видел, как не закрывали опорную зону. Еще одна такая ошибка – Бикфалви сделал дубль.

Виноват главный тренер, но Слуцкий остается

Понимаем логику руководства – доверяют Слуцкому, как «Ростов» когда-то доверял Карпину, прошедшему через стыковые матчи. Но сейчас другая ситуация. Леонид Викторович раскис, воевал с арбитрами. Как результат, «Рубин» потерял драгоценное время, чтобы перестроиться морально. У «Краснодара» тоже отток легионеров, но такого удручающего впечатления, как «драконы», эта команда не оставляет. Причем южане еще и главного тренера потеряли.

Слуцкий мог уйти сам – пожалуй, стоило это сделать или после разгрома от ЦСКА , или после вылета из Кубка России от «Енисея». Но главный тренер остается, хотя непонятно, сохранил ли связь с командой. Раньше отношения строились неплохо, футболисты шли за тренером. Но Слуцкий в критический момент всегда работает хуже, чем в обычном графике. Знают это и сборники, и футболисты ЦСКА , и народ из Англии или Нидерландов.

Известный главный тренер переживает сложный период, но на кону ведь не просто вылет «Рубина». На кону существование такого клуба. Руководству Татарстана будет сложнее объяснить себе и окружающим расходы на клуб ФНЛ . Даже сейчас непонятно, почему казанцы до сих пор не являются настолько популярными у себя в городе, насколько они богатые и изобретательные на поприще рекламы себя любимых. Тот случай, когда маркетинг не сработал, «Рубин» не любимец публики.

Отчасти виноват еще Бердыев – в его задачи не входило нравиться окружающим, а времена, когда угрюмый колючий тренер был на пике моды, давно прошли. Также прошли времена, когда одна игра в защите что-то гарантировала. «Рубин» отбился против «Зенита» в прошлом сезоне, а затем огорчил чемпиона. Но сейчас того же единства не было, и класс растеряли, когда Кварацхелия и другие легионеры приняли решение покинуть Казань. Остался Слуцкий, но чтобы пережить гол Шатова и поражение от Шалимова.