«Эвертон» ярко отметил сохранение прописки в АПЛ. Счастливчики и неудачники футбольного сезона из топ-5

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20 мая 2022, 15:23

Одни вылетают, другие идут на повышение.

В концовке футбольного сезона определяются не только победители чемпионатов и обладатели кубков, но и команды, которые отправляются на повышение или вылетают из элитных дивизионов. «Соккер.ру» поздравляет счастливчиков, сочувствует неудачникам и подсвечивает интриги, которым только предстоит разрешиться.

Англия

Вылетели из АПЛ : «Норвич», «Уотфорд».

Поднялись в АПЛ : «Фулхэм», «Борнмут».

Интриги: заочная борьба «Бернли» и «Лидса» в заключительном туре и финал плей-офф Чемпионшипа.

- «Норвич» и «Уотфорд» досрочно вылетели из Английской Премьер-Лиги. Два ярко выраженных аутсайдера отстали от ближайших спасительных мест на двузначное количество очков.

- Их места в АПЛ займут «Фулхэм» и «Борнмут», занявшие два первых места в Чемпионшипе. «Фулхэм» возвращается в элиту спустя год, «Борнмуту» потребовалось два года после вылета, чтобы вернуться в Премьер-Лигу.

- В четверг «Эвертон» одержал волевую победу над «Кристал Пэлас» («ириски» выиграли 3:2, проигрывая 0:2 после первого тайма) и тем самым обезопасили себя от вылета в Чемпионшип. Тысячи фанатов вывалили на поле «Гудисон Парка», чтобы отпраздновать это знаменательное событие. Один недалекий парень настолько поверил в себя, что решил поглумиться над тренером соперника Патриком Виейра (тыкал «факом» в лицо и снимал на камеру), за что получил знатный пинок от француза. Теперь клуб должен вычислить подлеца и лишить его возможности приходить на стадион в следующие пять лет.

- Последний неудачник АПЛ определится в 38-м туре, «черную метку» в заочном споре разыграют «Бернли» и «Лидс». У команд одинаковое количество очков, но у «Бернли» значительно лучше разница забитых и пропущенных мячей (главный дополнительный параметр). Таким образом, в последнем туре «Лидсу» нужно сыграть лучше, чем конкурент. Задачка не из простых, ведь у «Лидса» гостевой матч против «Брентфорда», в то время как «Бернли» примет на своем поле «Ньюкасл».

- Еще один участник АПЛ -2022/23 определится в финале плей-офф Чемпионшипа, который запланирован на 29 мая: на «Уэмбли» встретятся «Хаддерсфилд» и «Ноттингем Форест», которые в полуфиналах разобрались с «Лутоном» и «Шеффилд Юнайтед» соответственно.

Испания

Вылетели из Примеры: «Леванте», «Алавес».

Поднялись в Примеру: -

Интриги: три претендента на последнюю путевку в Сегунду и яркая борьба за повышение.

- «Леванте» и «Алавес» досрочно вылетели из Примеры, в заключительном туре определится последний неудачник сезона. На 18-е место претендуют «Кадис» (36), «Мальорка» (36) и «Гранада» (37). Матчи 38-го тура с их участием: «Осасуна» — «Мальорка», «Алавес» — «Кадис» и «Гранада» — «Эспаньол».

- В Сегунде за два тура до финиша чемпионата еще ничего не ясно. Лидируют «Альмерия» и «Эйбар», но «Вальядолид» сохраняет шансы на прямую путевку. Две из трех этих команд поднимутся в Примеру без дополнительных испытаний, а третий лишний попытает счастья в плей-офф, где также могут сыграть «Тенерифе», «Овьедо», «Жирона», «Лас-Пальмас» и «Понферрадина».

Италия

Вылетели из Серии A: «Венеция», «Дженоа».

Поднялись в Серию A: «Лечче», «Кремонезе».

Интриги: заочный спор «Салернитаны» и «Кальяри» за право остаться в Серии A в заключительном туре и захватывающий плей-офф.

- Стильная «Венеция» отправляется в Серию B после всего лишь одного сезона, а «Дженоа» вылетел впервые за 15 лет. Их места займут «Лечче» и «Кремонезе». «Лечче» возвращается в элиту после двухлетнего отсутствия, а вот «Кремонезе» не играл в Серии A с сезона 1995/96.

- «Салернитана» перед заключительным туром Серии A занимает последнюю спасительную строчку, опережая «Кальяри» на 3 очка. Даже ничья с «Удинезе» гарантирует «Салернитане» сохранение прописки в высшем дивизионе, однако в случае поражения и победы прямого конкурента над «Венецией» выше в таблице по дополнительным показателям окажется «Кальяри».

- В разгаре битва за последнюю путевку в Серию A. «Асколи» и «Перуджа» лишились шансов на повышение, а в первых полуфинальных матчах плей-офф «Монца» и «Беневенто» одержали минимальные победы над «Брешией» и «Пизой» соответственно. В ближайший уикенд состоятся ответные матчи, по их итогам определятся финалисты, которые определят сильнейшего в двухматчевом противостоянии (26 и 29 мая).

Германия

Вылетели из Бундеслиги: «Арминия», «Гройтер Фюрт».

Поднялись в Бундеслигу: «Шальке», «Вердер».

Интрига: кто станет 18-м участником Бундеслиги в сезоне 2022/23 — «Герта» или «Гамбург»?

- «Шальке» и «Вердер» возвращаются в Бундеслигу после годичного отсутствия, а «Арминия» и «Гройтер Фюрт», напротив, расстаются с элитным дивизионом после коротких романов (два сезона и один соответственно).

- Последний участник нового созыва Бундеслиги определяется во встрече «Герты» и «Гамбурга». В первом матче «Гамбург» одержал минимальную победу 1:0 в гостевом матче, ответная игра состоится 23 мая. По итогам 2017/18 «Гамбург» впервые в истории вылетел из Бундеслиги, сейчас «динозавры» близки к возвращению.

Франция

Близки к вылету из Лиги 1: «Бордо», «Сент-Этьен», «Мец».

Поднялись в Лигу 1: «Тулуза», «Аяччо».

- Тройка худших команд Лиги 1 определена, но важно, в каком порядке они финишируют, ведь 18-е место дает шанс на сохранение прописки по итогам битвы с победителем плей-офф Лиги 2. Хуже всего шансы у «Бордо» (28 очков), у «Меца» и «Сент-Этьена» по 31 баллу. Развязка наступит по итогам следующих матчей: «Нант» — «Сент-Этьен», ПСЖ — «Мец» и «Брест» — «Бордо».

- Занявшая 18-е место команда сразится в стыковом матче с победителем плей-офф Лиги 2, который определится сегодняшним вечером (20 мая) в схватке «Осера» и «Сошо».