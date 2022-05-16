«Вест Хэм» не пустил «Ман Сити» к очередному титулу. Стивен Джеррард может сделать «Ливерпуль» чемпионом

1652705454

вчера, 15:50

В АПЛ намечается красивая развязка.

«Вест Хэм» притормозил машину Гвардиолы

Гостевой матч против «Вест Хэма» априори выглядел испытанием повышенного уровня сложности для «Манчестер Сити» в концовке сезона. Команда Дэвида Мойеса играет в незатейливый футбол и нередко полностью отказывается от инициативы в матчах с грандами: выглядят «молотобойцы» в таких матчах неказисто, но результата добиваются исправно. В рамках Премьер-Лиги у ВХ есть победы над «Ливерпулем», «Челси» и «Тоттенхэмом», из Кубка Английской Лиги прошлой осенью выбили «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (по пенальти).

Таким образом, из традиционной «Большой шестерки» только «Арсенал» в этом сезоне выиграл все матчи у «Вест Хэма», остальные побывали на наковальне Мойеса. «Сити» безраздельно властвовал на «Лондон Стэдиум», но игровое преимущество соперников не смущает «Вест Хэм», вот и здесь Джаррод Боуэн дважды зацепился за линию офсайда в первом тайме и дважды пробил неотразимо для Эдерсона. Счет 0:2 отражался страданиями на лице Гвардиолы, но «горожане» не сдались, ведь напротив все-таки был не мадридский «Реал» с Бензема, а «Вест Хэм» с Антонио на острие.

Антонио, кстати, мог похоронить «Сити», если бы перебросил мяч через Эдерсона, с которым оказался лицом к лицу после нерасчетливого паса Фернандиньо назад. И у Боуэна был шанс оформить хет-трик, но удар с убойной позиции успели заблокировать. Добить фаворита не удалось, вместо этого «Вест Хэм» получил два мяча в свои ворота. Досадно, что соавторами обоих стали собственные защитники — рикошет от Доусона и чистый автогол Цоуфала. Давление «Сити» принесло свои плоды. «Горожане» были близки к победе, но Фабьянски справился с пенальти в исполнении Мареза. Возможно, этот промах Рияда через неделю будут вспоминать как роковой и судьбоносный.

«Сити» зацепили обвинения в бесхребетности. Пеп превознес волевую ничью с «Вест Хэмом»

Обстоятельства вылета «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов от «Реала» породили неприятные для «горожан» суждения об их бесхребетности и отсутствии менталитета победителей. Гвардиола отчаянно не соглашался с критикой такого рода и даже перешел в контрнаступление на недружелюбных экспертов, что ему обычно не свойственно. Традиционная позиция Хосепа в словесных перепалках называется «мудрец над схваткой». У Гвардиолы не получается оставаться выше критики только в те периоды, когда он не уверен в себе и нервничает.

Потерять идущий в руки титул в Премьер-Лиге после болезненного вылета из Лиги чемпионов будет серьезным ударом. В первую очередь, ударом по вере футболистов в то, что Гвардиола ведет их только к победам. Показательно и то, как отчаянно Пеп ухватился за волевую ничью против «Вест Хэма», которая фактически отдалила «Сити» от цели. Да, удалось отыграться с 0:2, но план «Б» не пришлось задействовать, а напротив был соперник, изначально не внушавший страха. «Горожане» отняли конфетку заведомого у андердога, которому повезло по ходу матча, но Гвардиолу уже было не остановить:

И вы говорите, что у этой команды нет менталитета победителей? Сегодня мы превратили 0:2 против сильного соперника в очень важную ничью, а вообще должны были побеждать. Действительно хорошая игра, все было так сложно. Очень рад камбэку на этом стадионе. Второй тайм был хорош. Мы заработали очко. Теперь опережаем «Ливерпуль» на 4 очка. Наше большое преимущество заключается в том, что мы играем против «Астон Виллы» дома. Нам просто надо победить, чтобы стать чемпионами. Если нет, первое место займет «Ливерпуль». Нам не нужно смотреть ни на кого, кроме самих себя. Мы просто должны отдать все, хотя я буду не против, если «Саутгемптон» выиграет у «Ливерпуля» 4:0.

Чемпион Англии определится в заключительном туре (или уже завтра)

Все, что говорит Гвардиола — правда. Вернее, разновидность правды. Действительно, судьба титула по-прежнему целиком и полностью в руках «горожан», но если бы Рияд Марез реализовал пенальти на 87-й минуте, то чемпионскую вечеринку уже можно было заказывать, а так нужно еще обыграть «Астон Виллу» в заключительном туре. Во всяком случае, мы надеемся, что развязка наступит в последний игровой день сезона, но «Ливерпуль» может де-факто (в случае ничьей) или де-юре (в случае поражения) лишить себя шансов на титул, если завтра не справится с «Саутгемптоном». В случае победы «красных» перед последним туром между командами Гвардиолы и Клоппа будет 1 очко. Любая осечка «горожан» может стать роковой.

Все матчи 38-го тура АПЛ начнутся в одно время (22 мая в 18:00 по Москве). «Ливерпуль» примет на «Энфилде» «Вулверхэмптон», а «Сити» сыграет дома с «Астон Виллой». Соперники претендентов на чемпионство лишены турнирной мотивации, однако не приходится сомневаться, что Стивен Джеррард настроит свою команду на матч, как будто это финал. В 2014 году Стиви Джи поскользнулся и лишил «Ливерпуль» шансов на титул, который в итоге достался «Сити». Теперь сам Джеррард, ставший тренером, может стать банановой кожурой на пути «горожан» к очередной победе в Премьер-Лиге. Если ему удастся, фанаты «Ливерпуля» скинутся на золотую медаль АПЛ для Стивена.

Приз зрительских симпатий забирает «Ливерпуль»

Гвардиола недавно жаловался, что все в Англии поддерживают «Ливерпуль» в чемпионской гонке — болельщики, средства массовой информации и все остальные, а попутно напомнил, что у «красных» только один титул за 30 существования Премьер-Лиги. Основная мысль: «Ливерпуль» не является великим клубом в АПЛ . Очередной странный заход для обычно не конфликтного тренера, Клоппу заметно неловко было отвечать на эту эскападу.

Гвардиола и «Ман Сити» хотят купаться в любви и считают, что заслужили куда больше признания своей игрой и победами, однако они остаются футбольной персонификацией поговорки «Насильно мил не будешь». Фан-база клуба расширяется в мире медленно, в основном за счет сезонных глорихантеров. За «Ман Сити» легко болеть, но сложно начать это делать из-за ряда факторов — от фундаментальных основ клуба до футбола Гвардиолы, чьи команды обычно скучно побеждают и весело проигрывают.