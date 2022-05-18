150 тысяч фанатов в Севилье, защитник-снайпер и покорители «Барселоны». Сегодня удивительный финал ЛЕ

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вчера, 11:22

Немцы думают, что они — фавориты.

Важно узнать об «Айнтрахте»

- Пятьдесят тысяч фанатов немецкого клуба уже в Севилье. Еще сто тысяч прилетели из Шотландии и всего мира – поддерживать «Рейнджерс». При этом квоты для болельщиков на стадионе не такие уж большие, то есть нетрезвые парни и девушки будут смотреть финал в барах испанского города. После финала будет шумно, а полиция уже готовится разделять поклонников двух клубов.

- «Айнтрахт» помешался на «мировых» – в 14 последних матчах у них восемь ничьих. И только три победы – над «Барселоной» и дважды над «Вест Хэмом». Немцы не обращали внимания на Бундеслигу, все силы бросили на Лигу Европы. Скатились на 11-е место в своем чемпионате, но впервые с 1980 года «орлы» вышли в финал еврокубков. Первую попытку не использовали – проиграли в КЕЧ «Реалу» со счетом 3:7. А спустя 20 лет по сумме двух матчей обыграли «Боруссию» М за счет голов, забитых на выезде.

- Немцы прошли групповой этап ЛЕ без поражений (3 победы, 3 «мировые» в группе с «Олимпиакосом», «Фенербахче» и «Антверпеном»). Затем выбили «Бетис» и «Барселону». Испанский вектор сменили на британский – в полуфинале остановили «Вест Хэм». Теперь снова возвращаются в Испанию, но на этот раз сыграют против шотландцев. В плей-офф турнира команда 47-летнего Оливера Глазнера не проиграла ни разу. Перестроились на кубковый турнир, хорошо изучали сложных соперников и стали сенсацией. В финале ждали многих, но не «Айнтрахт».

- Тренер с командой работает недавно – пришел из «Вольфсбурга», но команда набралась опыта в ЛЕ – сыграла в трех из четырех последних сезонов. Лидером является серб Филип Костич, хотя в еврокубках хорошо проявил себя японский форвард Камада – 5+1 по системе «гол плюс пас», и его колумбийский коллега Борре – 3+2. Немцы пытаются поставить на ноги Н’Дика, который получил травму в последнем туре Бундеслиги, но эпидемии травм нет, и это здорово.

- «Айнтрахт» в Лиге Европы лишь раз сыграл с четверкой в защите, поэтому ждем тройку и активных в атаке латералей – Кнауффа и Костича. Многое будет зависеть от качества работы Соу в центре поля. сэйвы Траппа тоже важны, хотя бывший голкипер ПСЖ не входит в число лучших голкиперов ЛЕ по проценту отраженных ударов. Рейтинг, к слову, возглавляют Муслера и Селихов. Но их команды в финал не попали, а Глазнер протестирует свою схему «3-4-2-1» на бывшей команде Стивена Джеррарда.

Ориентировочный состав «Айнтрахта» (3-4-2-1): Трапп – Туре, Тута, Илсанкер (Н’Дика) – Кнауфф, Соу, Якич, Костич – Камада, Хрустич – Борре.

Важно узнать о «Рейнджерс»

- Десять лет назад клуб из Глазго, основанный в 1872-м году, стал банкротом. Набрали долгов на 135 млн фунтов, попали под внешнее управление. Участники шотландской лиги проголосовали за исключение «Рейнджерс», пришлось отправиться в четвертый по счету дивизион. Отдаем должное каждому, кто спасал легендарный клуб все эти годы. После такого нырка подняться в финал еврокубков мало кто сможет.

- Четыре года назад клуб возглавил Джеррард, и с успехами Стивена связано футбольное возвращение «Рейнджерс». В прошлом году впервые за десять лет стали чемпионами, прошли сезон без поражений и набрали рекордные 102 очка. Такие результаты воодушевили коллектив. Даже когда Джеррард вернулся в Англию – возглавил «Астон Виллу», в Глазго осталась чемпионская команда. Пускай уступили «Селтику» в чемпионате, зато отдали все силы в Лиге Европы и вышли в финал.

- В прошлый раз «Рейнджерс» играл в финале Кубка УЕФА против «Зенита», уступил после голов Денисова и Зырянова. На данный момент у шотландцев пять попыток выиграть еврокубок и четыре неудачи. Только в Кубке обладателей Кубков в 1972-м году сумели обыграть московское «Динамо» на «Камп Ноу» со счетом 3:2. Спустя пятьдесят лет снова оказались в Испании, попытаются повторить тот успех против неуступчивых немцев, которые редко побеждают, но умеют не проигрывать.

- Если у «Айнтрахта» есть Костич, то у «Рейнджерс» есть Тавернье. Джеймсу тридцать лет, он – защитник, но демонстрирует невероятное голевое чутье. В 56 матчах сезона забил 18 мячей, отдал 16 ассистов. У Тавернье семь мячей в Лиге Европы, и если Камада сегодня не сделает хет-трик, то именно англичанин единолично выиграет «Золотую бутсу» лучшему снайперу турнира. Очень крутой результат для защитника, пусть даже четыре раза Джеймс реализовал пенальти. Но было еще 2 ассиста и 3 гола с игры.

- После Джеррарда «Рейнджерс» доверили Джованни ван Бронкхорсту. Голландец играл за клуб из Глазго, и хотя его тренерские таланты можно поставить под сомнение – посмотрите хотя бы на поражения от «Селтика», или выездные неудачи в Лиге Европы (уступали «Црвене Звезде», «Браге» и «Лейпцигу»), нужно отдать должное умение Джио настроить свою команду на правильный ответ. С сербами имели запас в виде домашнего разгрома, но еще в двух случаях отыгрывались. Шотландская команда – о характере, особенно в свете потери форварда Морелоса, который мог изменить характер матча в одиночку.

Ориентировочный состав (3-4-3): МакГрегор – Лундстрем, Голдсон, Угелумба – Тавернье, Рэмси, Камара, Баришич – Райт, Арибо, Кент.

Важно узнать накануне финала

Сегодня на кону шанс на два трофея и прямую путевку в Лигу чемпионов. Кубок УЕФА разыграют в ночь со среды на четверг, а Суперкубок УЕФА придется выдирать из рук «Реала» или «Ливерпуля» в финале позже. Ставки огромные, для фанатов «Айнтрахта» и «Рейнджерс» сегодня особенный вечер, который может стать увлекательным и для нейтральных поклонников футбола.

В отличие от финалов, где побеждают отверженные Лигой чемпионов – вроде «Челси», «Атлетико» или «Манчестер Юнайтед», нынешний матч о шансе всей жизни. У «Рейнджерса» есть сорокалетний голкипер, есть защитник-снайпер, который дома в Англии не заиграл в «Ньюкасле» и «Уигане». У «Айнтрахта» бедняга Костич так и не дорос до приглашения в клуб из ЛЧ , а Трапп не стал суперзвездой в Париже. Сегодня решающий вечер в жизни десятков людей из двух клубов.

Многие указывают на неумение «Рейнджерс» играть вне родного стадиона, и это верная деталь (если не считать победы над «Боруссией» в Дортмунде, конечно). Но «Айнтрахт» банально не в идеальной форме – пусть не смущает их настрой на Лигу Европы. Обе команды не выступают в сезоне так, как «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», и не обладают таким набором исполнителей, как «Реал». Потому финал Лиги Европы интересен – тяжело предугадать, куда повернется игра.