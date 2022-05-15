Победить «Зенит» — дело чести для Ваноли. «Спартак» пропустил 10 мячей в двух последних очных встречах

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вчера, 10:08

Москвичи не выигрывали с 2017 года.

Полезно узнать о «Спартаке»

- Москвичи всю весну ведут монолог на тему «Зенита», его роли в российском футболе и вреде, который клуб, по мнению Заремы и компании, оказывает. Продолжили атаку артхаусным роликом с песней петербургской группы «Король и Шут» — «Проклятый старый дом». Рекомендуем к просмотру, видео странное, но намеков там много. В главной роли бездомный (угадайте, кого символизирует), который забрался в чужой старый дом (он же — российский футбол) со своим барахлом. Провокация засчитана.

- В семи последних матчах Ваноли одержал пять побед. Не эпохальное достижение, учитывая отсутствие турнирных задач в РПЛ – между восьмым и десятым местами разницы никакой нет. Но в этой серии кубковые успехи с победой над ЦСКА и выходом в финал, трехочковые с крепкими середняками РПЛ , и только одна осечка – Карпин переиграл «Спартак» со счетом 3:2.

- В четырех последних играх «красно-белые» забили десять мячей, хотя только в ворота «Енисея» могли отправить 7-8 голов, ведь создали десяток хороших моментов, а реализовали лишь три. Но темп появился, ведь «Урал», у которого в защите толковый вратарь и приличные оборонцы, тоже натерпелся от «Спартака» в домашней игре.

- Шамар Николсон сделал два дубля весной, у Соболева пять голов и ассист в пяти последних матчах. Крутая игра форвардов привела к схеме «3-5-2», но одновременно неплохо смотрятся Промес и Бакаев, что позволяет Ваноли использовать то одного центрального форварда, то двух. Также Соболев готов работать не по центру, поэтому «Спартак» в атаке стал разнообразнее. В том числе, благодаря форме Мозеса – ищет себе новый клуб, забегал.

- Последние результаты отвлекли внимание от проблем в защите – а они остались, а еще в опорной зоне, ведь даже у «Енисея» были опасные подходы, не говоря об «Урале», который отрезками может навязать борьбу любой команде РПЛ , ведь Бикфалви закрыть удается не каждому. Зато «Спартак» так старательно шел вперед и играл настолько открыто, что напор победил хаос. Посмотрим, что из этого получится против самого сложного соперника – «Зенита».

Ориентировочный состав «Спартака» (3-4-2-1): Селихов – Чернов, Жиго, Джикия – Хлусевич, Пруцев (Зобнин), Мартинс, Мозес – Бакаев (Соболев), Промес – Николсон.

Полезно узнать о «Зените»

- Выиграли чемпионат – Семак победил в четвертый раз подряд, идет по стопам Романцева, ведь остальные наставники в новейшей истории национального первенства такие серии не собирали. Сергей Богданович воспользовался системными ошибками конкурентов, которые перестраивались. «Зенит» поменялся быстрее всех, сделав бразильский вектор основным.

- Агенты Малкома, Альберто, Клаудиньо, Вендела и Дугласа Сантоса после решения УЕФА об отстранении российских клубов сразу начали искать им новые команды. «Зенит» предложит деньги, чтобы удержать ключевых исполнителей, но в топ-5 тоже найдутся богатые покупатели. Потери неизбежны, так что для части бразильцев сегодня последний заметный матч за «Зенит». «Спартаку» на заметку – могут найти мотивацию.

- Вряд ли Семак позволит себе выставить резервный состав. Не исключено появление в основе Одоевского, ведь опытные голкиперы с повреждениями. Но рядом с молодым будут многие знакомые и проверенные люди. В центре защиты могут сыграть Алип и Чистяков, или же Сантос с Дмитрием, ведь есть Круговой. А Кузяева после Сутормина протестировали на позиции правого защитника.

- «Зенит» не выиграет «золотой дубль» — вылетели от «Алании», которую позже разгромили «динамовцы». Могли увидеть два матча Семака против Ваноли в концовке сезона, но остался лишь один. Понятно, что петербуржцам будет сложнее рисковать здоровьем ради игры на предельных скоростях – мыслями многие футболисты в отпуске. Но тот же Дзюба, особенно если это последний в его карьере матч против «Спартака», будет заряжен, даже если выйдет лишь на замену.

- Семак использует Альберто, Сергеева и Малкома в качестве тройки в атаке. Клаудиньо и Вендел нуждаются в поддержке разрушителя – Барриоса или Оздоева, но справляются с построением игры «Зенита», и неплохо смотрятся в отборе. Команда из Санкт-Петербурга проиграла в этом году только «Бетису» и «Алании» в серии пенальти, и хотя пару раз подписывали мировые, это фаворит и РПЛ , и ближайшего матча. Все знают, как Семак играет, мало кто может его команду остановить.

Ориентировочный состав «Зенита» (4-3-3): Одоевский – Кузяев, Чистяков, Алип (Сантос), Сантос (Круговой) – Вендел, Барриос (Оздоев), Клаудиньо – Малком, Сергеев, Альберто.

Полезно узнать о противостоянии

- «Спартак» проиграл «Зениту» со счетом 1:7, а до этого – 1:3. Смешно учитывать победу на Кубке Матч Премьер. У москвичей серия из восьми неудачных официальных матчей против петербуржцев подряд. Ничьи стали пределом мечтаний, а последняя победа датирована осенью 2017 года, когда у руля был Массимо Каррера. В классической битве появился фаворит – «Зенит».

- Пусть звучит парадоксально, но для петербуржцев «Спартак» не входит в число удобных соперников. Другое дело, что на все последние матчи команда из Москвы ходила с дрожащими коленями. Ни разу не было ощущения, что «красно-белые» вышли именно за победой, поэтому моральный перевес множился на опыт петербуржцев и приводил к победам. Не всегда таким странным, как предыдущий погром, но Семак получал три пункта на классе.

- Сегодня «Спартак» не устроит ничья, поскольку в таком результате совсем никакого смысла. Лучше сделать отчаянную попытку, показать все, на что способны, но честно проиграть, чем трусливо катать мяч в надежде на ничью с разменом голами, а потом получить на 85-й минуте гол после стандарта, когда мяч встретится с головой Дзюбы. Ваноли если что понял о «Спартаке», так это момент с важностью драйва. Как только команда пошла в атаку, оставляя сумбурную игру в защите как гарантию шоу – начало получаться.

- «Красно-белые» ожили, и хотя игровых проблем полно, каркас команды появился. Но и «Зенит» активно обновляется во всех линиях, ведь Алип, Клаудиньо и Альберто – новички. Да и Одоевский пока не закрепился в основе, еще и получит нового конкурента. Семак знает, что будут неизбежные кадровые потери, понимает, как сложно найти мотивацию для команды из небесталанных игроков без еврокубков. Но «Зенит» в движении, как и «Спартак» — тем интереснее их сравнить на одном поле.

Прогноз «Соккер.ру»: «Зенит» фаворит, его победа в один мяч будет самым предсказуемым исходом. Поэтому в нее не поверим и допустим чудо – Ваноли обыграет Семака. Не представляем, как именно, но в этом прелесть футбола – помогает поверить в невероятные исходы.