Близкие родственники на чемпионатах мира по футболу. Скорбь через океан: история о бельгийце на чемпионате мира 1930

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22 мая 2022, 08:27

Эта история не столь широко известна, в отличие от истории с французским арбитром Жоржем Бальвэ, о котором был рассказ в предыдущей части.

Очень мало в этой грустной истории документированных свидетельств, каких-то материальных доказательств. Всё основано на одной-двух публикациях. Маловато, но используем то, что есть.

В этой статье речь пойдёт о бельгийском защитнике Николя Хойдонксе (Nicolas Hoydonckx). У бельгийцев весьма сложное написание их фамилий на родном языке, что порой и не знаешь, как это передать на другом.

Есть одна любопытная книга двух англичан, в которой они собрали самые удивительные, забавные или труднопроизносимые фамилии футболистов на чемпионатах мира с 1930 по 2006 годы. Так вот для турнира 1930 г. фамилия Хойдонкс самая «зачётная» в этой номинации — правда, это с точки зрения носителей английского языка. На других языках (авторы издают свою книгу на разных, в том числе и на азиатских языках) — на других языках другие образчики.

Но история с Хойдонксом всё-таки печальная. И, повторюсь, произошло трагическое событие с его родственником не на чемпионате мира, не в Монтевидео.

В первый раз я прочитал о злоключениях Нико Хойдонкса на русском языке, потому что автором был наш соотечественник Игорь Гольдес. В своей книге «История чемпионатов мира» он написал следующее:

Бельгийцы же понесли в плавании и наибольшие потери. Уже на второй день слег от морской болезни руководитель делегации Оскар Ван Кесбек. А затем сильно простудил ухо защитник Николас Хойдонкс. Даже когда уже шел чемпионат, он продолжал мучиться и не слышал больным ухом, но все равно играл.

Но эта неприятность была сущим пустяком по сравнению с сообщением, которое он получил от Кесбека на обратной дороге. 15 августа, когда бельгийская делегация ехала в поезде Париж — Брюссель и приближалась к родным местам, Кесбек решился доложить Хойдонксу о смерти его брата, хотя это было ему известно еще 13 июля — в первый день чемпионата. Более месяца он держал трагическое известие в тайне, стараясь оттянуть неприятное признание до последнего.

Речь, как вы уже догадались, идёт о плавании на борту «Конте Верде» из Европы в Монтевидео трёх европейских команд, функционеров ФИФА и арбитров. Подробнее об этом было рассказано в предыдущей главе.

В той предыдущей части я написал о том, что две трагические истории похожи, но и кардинально различаются. А различались они как раз в том, что французскому арбитру стало известно о смерти жены сразу по прибытии в Уругвай (может и раньше), а вот бельгийцу никто ничего не сказал о трагедии с его братом.

Но это была первоначальная версия событий. В конце концов всё круто изменилось, но до этого мы ещё дойдём.

Попытки найти подтверждения данных о Хойдонксе во французской, голландской и бельгийской прессе тех лет не увенчались успехом. Различные сайты также «молчали» на эту тему. Можно было подумать, что это неправдоподобная байка. Правда останавливало то, что Игорь Гольдес — всё-таки действующий член Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ), входит в исполком этой организации.

Найти контакты Игоря Вячеславовича помог другой действующий член IFFHS от России Юрий Павлович Лукосяк, с которым я иногда переписывался, да и в соцсети он регулярно отмечается заметками.

Пока я ждал ответа от И.Гольдеса (безо всяких надежд), я наткнулся на нужное сообщение на английском языке в широко известном блоге Soccer Nostalgia, который ведёт Шахан Петроссян, проживающий ныне в США .

В посте о ЧМ -30 в его блоге было написано, что брат Хойдонкса утонул. В реке или в пруду — сказать по правде, я не знаю. Я спросил у Петроссяна из какого источника он взял эту информацию. Шахан как всегда быстро ответил, указал на книгу от IFFHS «Бельгия 1904—1940». Такой книги у меня нет, в сети её не прочитать.

Я продолжал искать книгу и заодно просматривал фотографии сборной Бельгии, отправившейся в 15-дневное плавание на «Конте Верде».

Для начала позвольте вам представить руководителя бельгийской делегации на мундиале Оскара Ванкесбека (Oscar Vankesbeeck). Он сам был футболистом с 1905 года, а одновременно и президентом клуба Racing Club de Malines, т.е. клуба из Мехелена («малиновый звон» от названия этого города произошёл). Он стал президентом клуба в 18 лет! Сегодня его именем назван стадион в Мехелене.

Вот его фото:

Вполне респектабельный 44-летний (в период ЧМ -30) юрист и политик. Один внешний вид его позволяет усомниться в том, что он мог скрывать больше месяца от футболиста известие о брате.

Сохранившиеся фото сборной Бельгии во время плавания к Южной Америке никаких поводов для беспокойства о здоровье членов команды не вызывают.

Вот вся команда с голыми торсами фотографируется. В кофте самый старший член делегации, отметивший через месяц своё 46-летие арбитр Анри Кристоф. В кофте же на самом заднем плане был и Ванкесбек. А 44-летний тренер Хектор Гутинк остался в майке:

Пришлось добавить имя одного человека, не указанного в подписи на французском. Он не был в заявке, лет 5 как уже не играл. Но это же был капитан олимпийской команды, ставшей чемпионами Игр в 1920 году — Эмиль Ханс (Emile Hanse). Получается эксклюзивное фото. Хойдонкс сидит справа от спасательного круга, жив-здоров. А Ханс стоит со скрещенными руками по центру.

Есть и второе фото в этой же форме одежды, где все игроки сидят в ряд на борту подвешенной шлюпки. Это очень известная фотография. Я дам её фрагмент с подписями фамилий игроков и тренера. Такого фото точно никогда не было в интернете.

На этом фото выделю Алексиса Шантрена (Alexis Chantraine). Он единственный из 7 запечатлённых игроков, кто так и не сыграл на ЧМ -30. Он вообще не сыграл ни одного официального матча за национальную команду. А ему было 29 лет. Его фото в интернете найти крайне проблематично.

Хойдонкс, по всей видимости, здоров. Тропическое солнце утомляет. Но после пересечения экватора корабль неуклонно вплывал в зиму в южном полушарии. Возможно, потом и началась простуда. В Монтевидео они все ходили в пальто.

Оставим команду путешествовать дальше.

Вполне неожиданно для меня пришёл ответ от Игоря Гольдеса. Он, проштудировав свои архивы, написал, что информация о Хойдонксе взята из книги «Fussball–Weltzeitschrift» IFFHS , №25-26, 1994 с указанием конкретных номеров страниц про ухо и про смерть брата (без подробностей). Такой книги у меня, конечно, не было и нет.

Заодно И.Гольдес сказал, что в книге «Бельгия 1904—1940» нет данных про утопшего брата. Значит есть и ещё какой-то источник, пока неведомый.

Что касается брата, то в интернете можно найти сведения лишь о младшем брате Николя Хойдонкса. Сам Николя 1900 года рождения, т.е. это ещё XIX век. Брат Клеман или Клемент (Clément, французы вообще произносят Клемо[н]) был на 3 года моложе. Также играл в футбол, потом был тренером. Умер в 1969 году. Оба брата три сезона до ЧМ -30 вместе играли в одной антверпенской команде.

В недрах интернета не удалось найти упоминания ни о каком другом родном брате Николя кроме Клемана. Это тоже остаётся загадкой.

В бразильской прессе была фотография членов делегации Бельгии, сошедших с «Конте Верде» на берег в Рио. Это было уже начало июля. После прогулки по городу и рынкам, взяв на борт сборную Бразилии, все команды отправились вновь по океану до Монтевидео.

Вот фото бельгийцев в столице Бразилии:

Здесь все в строгих костюмах. Хойдонкс сидит по центру, на вид со здоровьем всё в порядке. Одеты ещё все легко, пальто пока было рано доставать. Наконец-то на общем снимке делегации оказался самый знаменитый бельгиец первого чемпионата мира 1930 года. Речь, конечно, об арбитре Джоне Лангенусе, выделявшимся не только беретом, но и своим ростом. Да и французский арбитр Жорж Бальвэ составил компанию двум бельгийским рефери (Бальвэ справа на фото от Лангенуса, а Анри Кристоф слева).

На турнире Нико Хойдонкс (несмотря на недуг с ухом) сыграл во всех двух матчах своей сборной. Самая знаменитая фотография с его участием на ЧМ -30 была сделана во время матча со сборной США .

Вот этот эпизод:

Обычно подпись к этому снимку гласит о том, что бомбардир сборной США Берт Пэтноуд (в белом), обыграв вратаря, пытается забрать мяч у бельгийского защитника Николаса Хойдонкса. Иногда даже пишут, что это момент как раз третьего гола в ворота Бельгии.

На газоне действительно вратарь команды Бельгии 21-летний Арнольд Баджу, отметивший день рождения на борту «Конте Верде». Его напарнику, запасному вратарю Жану Де Би было 38 лет, он был олимпийским чемпионом 1920 года, на ЧМ -30 так и не сыграл.

Кстати, такую огромную разницу в возрасте между вратарями из заявки одной команды на чемпионатах мира (17+ лет) перекрыли только в 1986 г. вратари сборной Северной Ирландии: 40-летнему Пэту Дженнингсу 21-летний Фил Хьюз в сыновья годился.

Но вернёмся к фото. Как видим, левый защитник сборной Бельгии Ник Хойдонкс вполне был в спортивной форме. В составе делегации резервных защитников у бельгийцев не было, какие ещё могли быть варианты? Думается, не было смысла две недели наблюдать океан со всех сторон, чтобы сидеть потом на скамейке при работоспособных руках и, самое главное, ногах. Возможно, недуг и глухота были.

На этом планировалось и завершить эту историю. Ну, не сообщил глава делегации игроку о смерти брата. Решил поберечь его эмоциональный настрой, да плюс проблемы с ухом. Турнирные дела у Бельгии были неважные. Всё, возможно, так и было. Но…

Совершенно случайно я наткнулся в интернете на уже знакомую мне книгу Ронни Дж. Алмейды (уругваец, проживающий в США ). Это известный в мире футбольный историк и коллекционер. Его книга WHERE THE LEGEND BEGAN подробно описывает участие сборной США на ЧМ -30.

Так вот в главе, посвящённой матчу с Бельгией, я обнаружил вот такое фото:

Подпись говорила о том, что сборная Бельгии прибыла в Монтевидео.

Если вы с первого раза ничего необычного не заметили, то открываем карты.

Самым крайним справа сидит никто иной как Нико Хойдонкс. Он в пальто, как и все. Но на руке траурная повязка только у него. Не берусь утверждать какого цвета была та повязка (есть народы, у которых совсем не чёрный цвет является траурным).

На фото мы видим и руководителя делегации Оскара Ванкесбека в чёрном пальто и с галстуком-бабочкой. Стоят и вице-президенты ФИФА Морис Фишер и Энрике Буэро.

Все были в курсе — и руководство, и игроки. Разумеется, и сам Хойдонкс. Так что версия о сокрытии скорбной новости неправдоподобна.

Непреложным остаётся то, что у футболиста погиб в Бельгии кто-то из родственников. Родной это был брат или двоюродный — неясно. Каким образом он утонул и где — тоже не выяснено.

Но некоторые мифы, мне кажется, удалось развеять в этой истории. Не удивлюсь, если на днях получу в твиттере ответ от Ронни Алмейды, и он расскажет об этой фотографии ещё что-то, доселе неизвестное.

Давайте всё-таки подробнее скажем о самом футболисте.

Его полное имя Nicolaus Hoydonckx Huibrechts. Сыграл 34 матча за сборную Бельгии, в 13 матчах (в 12 подряд) был капитаном команды. Участник Олимпийских игр 1928 года.

Родился в провинции Лимбург и был первым представителем этой местности в национальной команде. Свой последний матч за Бельгию он сыграл 26 ноября 1933 года против Дании, был капитаном команды. В том матче Хойдонкс оказался последним игроком сборной Бельгии, родившимся в XIX веке. С конца 1928 г. и до предпоследнего матча за сборную 11 июня 1933 г. (включительно) Нико Хойдонкс провёл 27 матчей — и всё это время он был футболистом клуба третьего (!) дивизиона Excelsior Hasselt, в том числе и на чемпионате мира. Лишь в сезоне 1930-31 эта команда играла во втором дивизионе. Хойдонкс до сих пор единственный представитель этого клуба в истории сборной Бельгии. Много ли вы знаете в Европе футболистов из третьей лиги, которые сыграли на чемпионатах мира?

Есть 132-страничная биография Хойдонкса, вот там, наверное, можно найти ответы на оставшиеся вопросы. Это обложка его биографии:

Будем искать!